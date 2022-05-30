強制檢測｜43地方納公告　板長壽司一分店、黃埔花園、麗港城有大廈上榜 (附名單)

食物及衞生局今日(5月30日)發出強制檢測公告，把43個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在5月31日或6月1日接受檢測。
曾於5月24日至5月30日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：
- 藍田碧雲道225號康盈苑
- 上水清河邨清平樓
- 旺角海富苑海寧閣
- 荃灣石圍角邨石桃樓
- 馬鞍山翠擁華庭5座
- 香港仔香港仔大道201號珍寶大廈
- 將軍澳天晉IIIA(2A及2B座)
- 中環士丹頓街72號尚賢居
- 油塘高俊苑俊滿閣
- 沙頭角沙頭角邨29座
- 將軍澳厚德邨德志樓
- 鰂魚涌海康街11-17號(單號門牌)多寶樓
- 上水上水中心1座
- 粉嶺碧湖花園7座
- 屯門富健花園3座
- 長沙灣長沙灣邨長泰樓
- 觀塘順緻苑順泰閣
- 紅磡黃埔花園青樺苑1座
- 荃灣綠楊新邨D座
- 洪水橋金閣豪園9座
- 香港仔華貴邨華廉樓
- 堅尼地城卑路乍街124-134號聯基新樓
- 半山區堅道119-125號金堅大廈
- 柴灣峰霞道8號景翠苑
- 鰂魚涌英皇道856號君豪峰
- 赤柱龍欣苑龍駿閣
- 秀茂坪曉麗苑曉逸閣
- 紅磡海逸豪園23座
- 土瓜灣北帝街60-62號東寶大樓
- 牛頭角彩福邨彩喜樓
- 石硤尾白田邨潤田樓
- 茶果嶺麗港城17座
- 深水埗愛海頌5座
- 大埔富亨邨亨裕樓
- 將軍澳彩明苑彩梅閣
- 馬鞍山恆安邨恆月樓
- 屯門兆康苑兆華閣
- 元朗朗城滙2座
- 葵涌石籬(二)邨石富樓
- 上水天平邨天朗樓
涉及個別指明時間的地方：
- 西灣河筲箕灣道57-87號太安樓地下A17B號鋪新利記：5月25日13:30至14:00
- 鰂魚涌康怡廣場南座AEON 3樓L302號鋪板長壽司：5月22日11:30至13:00
- 金鐘太古廣場2樓230A號鋪Cova Ristorante & Caffe：5月22日18:30至21:00
當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。然而，2022年2月28日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。