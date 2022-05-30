強制檢測｜43地方納公告　板長壽司一分店、黃埔花園、麗港城有大廈上榜 (附名單)

食物及衞生局今日(5月30日)發出強制檢測公告，把43個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在5月31日或6月1日接受檢測。

曾於5月24日至5月30日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

藍田碧雲道225號康盈苑

上水清河邨清平樓

旺角海富苑海寧閣

荃灣石圍角邨石桃樓

馬鞍山翠擁華庭5座

香港仔香港仔大道201號珍寶大廈

將軍澳天晉IIIA(2A及2B座)

中環士丹頓街72號尚賢居

油塘高俊苑俊滿閣

沙頭角沙頭角邨29座

將軍澳厚德邨德志樓

鰂魚涌海康街11-17號(單號門牌)多寶樓

上水上水中心1座

粉嶺碧湖花園7座

屯門富健花園3座

長沙灣長沙灣邨長泰樓

觀塘順緻苑順泰閣

紅磡黃埔花園青樺苑1座

荃灣綠楊新邨D座

洪水橋金閣豪園9座

香港仔華貴邨華廉樓

堅尼地城卑路乍街124-134號聯基新樓

半山區堅道119-125號金堅大廈

柴灣峰霞道8號景翠苑

鰂魚涌英皇道856號君豪峰

赤柱龍欣苑龍駿閣

秀茂坪曉麗苑曉逸閣

紅磡海逸豪園23座

土瓜灣北帝街60-62號東寶大樓

牛頭角彩福邨彩喜樓

石硤尾白田邨潤田樓

茶果嶺麗港城17座

深水埗愛海頌5座

大埔富亨邨亨裕樓

將軍澳彩明苑彩梅閣

馬鞍山恆安邨恆月樓

屯門兆康苑兆華閣

元朗朗城滙2座

葵涌石籬(二)邨石富樓

上水天平邨天朗樓

涉及個別指明時間的地方：

西灣河筲箕灣道57-87號太安樓地下A17B號鋪新利記：5月25日13:30至14:00

鰂魚涌康怡廣場南座AEON 3樓L302號鋪板長壽司：5月22日11:30至13:00

金鐘太古廣場2樓230A號鋪Cova Ristorante & Caffe：5月22日18:30至21:00

當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。然而，2022年2月28日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。