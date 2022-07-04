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2022-07-04 22:23:35

強制檢測｜43地點上榜　涉太古城、香港仔中心、維景灣畔 (附名單)

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維景灣畔有大廈被納入強制檢測公告。(資料圖片／陳奕釗攝)

維景灣畔有大廈被納入強制檢測公告。(資料圖片／陳奕釗攝)

政府今日(7月4日)發出強制檢測公告，把43個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在7月5日或7月6日接受檢測。

曾於6月28日至7月4日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

  • 觀塘安泰邨豐泰樓
  • 何文田文運道6號麗晶樓
  • 柴灣小西灣邨瑞滿樓
  • 青衣青泰苑俊泰閣
  • 觀塘功樂道79號鳳儀大廈
  • 觀塘順利邨利恆樓
  • 觀塘順安邨安頌樓
  • 元朗朗屏邨石屏樓
  • 鰂魚涌康怡花園E2座
  • 藍田康華苑頌康閣
  • 葵涌葵涌邨合葵樓
  • 馬鞍山馬鞍山中心2座
  • 將軍澳寶林邨寶寧樓
  • 將軍澳善明邨善智樓
  • 屯門兆麟苑瑞麟閣
  • 鰂魚涌太古城漢宮閣
  • 將軍澳維景灣畔12座
  • 將軍澳東港城3座
  • 青衣偉景花園6座
  • 深水埗鴨寮街248-252號文冠樓
  • 屯門大興花園1期2座
  • 牛頭角彩德邨彩敬樓
  • 半山區旭龢道12號嘉賢大廈
  • 沙田乙明邨明信樓
  • 屯門大興邨興耀樓
  • 北角健康村1期康達閣
  • 灣仔春園街47-65號新春園大廈
  • 長沙灣宇晴軒5座
  • 土瓜灣馬頭圍邨玫瑰樓
  • 馬鞍山錦泰苑錦盛閣
  • 大埔富亨邨亨翠樓
  • 東涌裕東苑向東閣
  • 天水圍天瑞二邨瑞業樓
  • 大埔寶雅苑興和閣
  • 天水圍天盛苑盛勤閣
  • 東涌迎東邨迎悅樓
  • 觀塘順利邨利富樓3樓3-5號室扶康會順利成人訓練中心
  • 香港仔香港仔中心港興閣
  • 屯門兆軒苑順生閣
  • 屯門寶怡花園第3座
  • 大埔海寶花園B座

涉及個別指明時間的地方：

  • 觀塘觀塘廣場2樓213號鋪譚仔雲南米線：6月30日20:00至21:45
  • 荃灣荃新天地1期高層地下43及81號鋪唐宮小聚：7月1日11:45至12:45

當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。2022年4月4日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。

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