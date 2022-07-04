強制檢測｜43地點上榜　涉太古城、香港仔中心、維景灣畔 (附名單)

政府今日(7月4日)發出強制檢測公告，把43個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在7月5日或7月6日接受檢測。
曾於6月28日至7月4日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：
- 觀塘安泰邨豐泰樓
- 何文田文運道6號麗晶樓
- 柴灣小西灣邨瑞滿樓
- 青衣青泰苑俊泰閣
- 觀塘功樂道79號鳳儀大廈
- 觀塘順利邨利恆樓
- 觀塘順安邨安頌樓
- 元朗朗屏邨石屏樓
- 鰂魚涌康怡花園E2座
- 藍田康華苑頌康閣
- 葵涌葵涌邨合葵樓
- 馬鞍山馬鞍山中心2座
- 將軍澳寶林邨寶寧樓
- 將軍澳善明邨善智樓
- 屯門兆麟苑瑞麟閣
- 鰂魚涌太古城漢宮閣
- 將軍澳維景灣畔12座
- 將軍澳東港城3座
- 青衣偉景花園6座
- 深水埗鴨寮街248-252號文冠樓
- 屯門大興花園1期2座
- 牛頭角彩德邨彩敬樓
- 半山區旭龢道12號嘉賢大廈
- 沙田乙明邨明信樓
- 屯門大興邨興耀樓
- 北角健康村1期康達閣
- 灣仔春園街47-65號新春園大廈
- 長沙灣宇晴軒5座
- 土瓜灣馬頭圍邨玫瑰樓
- 馬鞍山錦泰苑錦盛閣
- 大埔富亨邨亨翠樓
- 東涌裕東苑向東閣
- 天水圍天瑞二邨瑞業樓
- 大埔寶雅苑興和閣
- 天水圍天盛苑盛勤閣
- 東涌迎東邨迎悅樓
- 觀塘順利邨利富樓3樓3-5號室扶康會順利成人訓練中心
- 香港仔香港仔中心港興閣
- 屯門兆軒苑順生閣
- 屯門寶怡花園第3座
- 大埔海寶花園B座
涉及個別指明時間的地方：
- 觀塘觀塘廣場2樓213號鋪譚仔雲南米線：6月30日20:00至21:45
- 荃灣荃新天地1期高層地下43及81號鋪唐宮小聚：7月1日11:45至12:45
當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。2022年4月4日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。