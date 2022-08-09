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2022-08-09 21:03:33

強制檢測｜43地點上榜　涉太安樓、淘大花園、碧堤半島 (附名單)

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淘大花園有大廈被納入強制檢測公告。(資料圖片／陳奕釗攝)

淘大花園有大廈被納入強制檢測公告。(資料圖片／陳奕釗攝)

政府今日(8月9日)發出強制檢測公告，把43個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在8月10日或8月11日接受檢測。

曾於8月3日至8月9日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

  • 天水圍天頌苑頌琴閣
  • 九龍灣彩興苑彩萱閣
  • 馬鞍山利安邨利盛樓
  • 柴灣新翠花園3座
  • 長沙灣幸福邨福日樓
  • 牛頭角淘大花園B座
  • 將軍澳廣明苑廣賢閣
  • 柴灣小西灣邨瑞富樓
  • 北角和富中心9座
  • 九龍灣彩興苑彩薈閣
  • 長沙灣通州街500號星匯居1座
  • 大角咀港灣豪庭3座
  • 紅磡海逸豪園19座
  • 油塘油麗邨逸麗樓
  • 黃大仙啟德花園3座
  • 馬鞍山錦英苑錦義閣
  • 旺角富榮花園12座
  • 葵涌大窩口邨富泰樓
  • 屯門翠寧花園3座
  • 天水圍天瑞二邨瑞業樓
  • 慈雲山慈民邨民裕樓
  • 西灣河筲箕灣道57-87號太安樓
  • 葵涌石籬二邨石榮樓
  • 屯門大興邨興輝樓
  • 屯門寶怡花園3座
  • 牛頭角淘大花園L座
  • 葵涌葵涌邨夏葵樓
  • 深井碧堤半島9座
  • 荃灣尚翠苑翠河閣
  • 大圍恒峰花園1座
  • 觀塘月華街40號萬福大廈
  • 粉嶺欣翠花園2座
  • 葵涌葵芳邨葵歡樓
  • 將軍澳厚德邨德志樓
  • 大圍豐盛苑華盛閣
  • 大埔寶雅苑家和閣
  • 粉嶺花都廣場2座
  • 將軍澳慧安園1座
  • 北角維多利中心3座
  • 荃灣梨木樹二邨4座
  • 天水圍俊宏軒4座
  • 天水圍俊宏軒5座

此外，8月1日至8月9日期間曾身處下列地點逾一小時的人士，須在8月10日或8月11日接受檢測：

  • 志蓮日間護理中心　鑽石山志蓮道5號志蓮中心地下

當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。2022年5月9日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。

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