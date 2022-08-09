強制檢測｜43地點上榜　涉太安樓、淘大花園、碧堤半島 (附名單)

政府今日(8月9日)發出強制檢測公告，把43個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在8月10日或8月11日接受檢測。

曾於8月3日至8月9日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

天水圍天頌苑頌琴閣

九龍灣彩興苑彩萱閣

馬鞍山利安邨利盛樓

柴灣新翠花園3座

長沙灣幸福邨福日樓

牛頭角淘大花園B座

將軍澳廣明苑廣賢閣

柴灣小西灣邨瑞富樓

北角和富中心9座

九龍灣彩興苑彩薈閣

長沙灣通州街500號星匯居1座

大角咀港灣豪庭3座

紅磡海逸豪園19座

油塘油麗邨逸麗樓

黃大仙啟德花園3座

馬鞍山錦英苑錦義閣

旺角富榮花園12座

葵涌大窩口邨富泰樓

屯門翠寧花園3座

天水圍天瑞二邨瑞業樓

慈雲山慈民邨民裕樓

西灣河筲箕灣道57-87號太安樓

葵涌石籬二邨石榮樓

屯門大興邨興輝樓

屯門寶怡花園3座

牛頭角淘大花園L座

葵涌葵涌邨夏葵樓

深井碧堤半島9座

荃灣尚翠苑翠河閣

大圍恒峰花園1座

觀塘月華街40號萬福大廈

粉嶺欣翠花園2座

葵涌葵芳邨葵歡樓

將軍澳厚德邨德志樓

大圍豐盛苑華盛閣

大埔寶雅苑家和閣

粉嶺花都廣場2座

將軍澳慧安園1座

北角維多利中心3座

荃灣梨木樹二邨4座

天水圍俊宏軒4座

天水圍俊宏軒5座

此外，8月1日至8月9日期間曾身處下列地點逾一小時的人士，須在8月10日或8月11日接受檢測：

志蓮日間護理中心 鑽石山志蓮道5號志蓮中心地下

當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。2022年5月9日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。