強制檢測｜43地點上榜　涉排棉角村、名城、廣福邨 (附名單)

政府今日(10月9日)發出強制檢測公告，把43個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在10月10日或10月11日接受檢測。
曾於10月3日至10月9日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：
- 鑽石山富山邨富信樓
- 慈雲山慈正邨正和樓
- 將軍澳彩明苑彩榮閣
- 筲箕灣東欣苑歡欣閣
- 馬鞍山錦豐苑錦蘭閣
- 牛頭角牛頭角下邨貴新樓
- 大埔廣福邨廣崇樓
- 大埔富善邨善翠樓
- 九龍城德朗邨德珊樓
- 屯門田景邨田樂樓
- 馬鞍山富寶花園3座
- 藍田藍田邨藍蔚樓
- 天水圍天盛苑盛鼎閣
- 屯門悅湖山莊3座
- 青衣翠怡花園8座
- 將軍澳新寶城1座
- 薄扶林華富二邨華景樓
- 大埔太和邨安和樓
- 長沙灣元州邨元豐樓
- 大圍名城1期5座(北翼及南翼)
- 沙田濱景花園2座
- 觀塘順利邨利明樓
- 鰂魚涌太古城翠榕閣
- 天水圍天瑞一邨瑞勝樓
- 葵涌葵芳邨葵健樓
- 東涌逸東二邨勤逸樓
- 將軍澳富麗花園1座
- 天水圍天恩邨恩福樓
- 大埔大埔廣場宜興閣
- 大埔新興花園康民閣
- 觀塘翠屏南邨翠樂樓
- 大圍名城3期5座(北翼及南翼)
- 將軍澳廣明苑廣瑞閣
- 深井浪翠園5座
- 荃灣排棉角村
- 深井浪翠園6座
- 油塘油麗邨豐麗樓
- 深井海雲軒1座
- 深井海雲軒2座
- 將軍澳富寧花園1座
- 將軍澳富寧花園2座
- 九龍灣麗晶花園2座
- 九龍灣麗晶花園1座
當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。2022年7月9日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。