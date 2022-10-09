強制檢測｜43地點上榜　涉排棉角村、名城、廣福邨 (附名單)

政府今日(10月9日)發出強制檢測公告，把43個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在10月10日或10月11日接受檢測。

曾於10月3日至10月9日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

鑽石山富山邨富信樓

慈雲山慈正邨正和樓

將軍澳彩明苑彩榮閣

筲箕灣東欣苑歡欣閣

馬鞍山錦豐苑錦蘭閣

牛頭角牛頭角下邨貴新樓

大埔廣福邨廣崇樓

大埔富善邨善翠樓

九龍城德朗邨德珊樓

屯門田景邨田樂樓

馬鞍山富寶花園3座

藍田藍田邨藍蔚樓

天水圍天盛苑盛鼎閣

屯門悅湖山莊3座

青衣翠怡花園8座

將軍澳新寶城1座

薄扶林華富二邨華景樓

大埔太和邨安和樓

長沙灣元州邨元豐樓

大圍名城1期5座(北翼及南翼)

沙田濱景花園2座

觀塘順利邨利明樓

鰂魚涌太古城翠榕閣

天水圍天瑞一邨瑞勝樓

葵涌葵芳邨葵健樓

東涌逸東二邨勤逸樓

將軍澳富麗花園1座

天水圍天恩邨恩福樓

大埔大埔廣場宜興閣

大埔新興花園康民閣

觀塘翠屏南邨翠樂樓

大圍名城3期5座(北翼及南翼)

將軍澳廣明苑廣瑞閣

深井浪翠園5座

荃灣排棉角村

深井浪翠園6座

油塘油麗邨豐麗樓

深井海雲軒1座

深井海雲軒2座

將軍澳富寧花園1座

將軍澳富寧花園2座

九龍灣麗晶花園2座

九龍灣麗晶花園1座

當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。2022年7月9日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。