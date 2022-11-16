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2022-11-16 18:22:51

強制檢測｜44住宅上榜　涉葵翠邨、慧安園、御半山 (附名單)

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葵翠邨有大廈被納入強制檢測公告。(資料圖片／蘇文傑攝)

葵翠邨有大廈被納入強制檢測公告。(資料圖片／蘇文傑攝)

政府今日(11月16日)發出強制檢測公告，要求在指明期間及時段身處44個指明地方的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在11月17日或11月18日接受檢測。

曾於11月10日至11月16日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

  • 粉嶺祥華邨祥智樓
  • 上水清河邨清潤樓
  • 觀塘安泰邨恒泰樓
  • 何文田常樂街3號冠熹苑
  • 葵涌葵翠邨碧翠樓
  • 將軍澳慧安園2座
  • 牛頭角牛頭角下邨貴亮樓
  • 將軍澳南豐廣場3座
  • 將軍澳東港城2座
  • 鴨脷洲海怡半島怡雅閣
  • 天水圍嘉湖山莊樂湖居6座
  • 牛池灣消防處永定道消防已婚宿舍1座
  • 粉嶺花都廣場10座
  • 柴灣富景花園8座
  • 馬鞍山錦英苑錦義閣
  • 荃灣海濱花園海雅閣
  • 荔枝角清麗苑麗康閣
  • 柴灣宏德居德祿樓
  • 荃灣荃威花園L座
  • 土瓜灣馬頭角道28號金都豪苑
  • 天水圍嘉湖山莊景湖居2座
  • 馬鞍山聽濤雅苑8座
  • 油塘油美苑淑美閣
  • 油塘油美苑澤美閣
  • 元朗水邊圍邨盈水樓
  • 柴灣富景花園9座
  • 紅磡黃埔花園綠榕苑2座
  • 柴灣杏花邨27座
  • 香港仔香港仔中心美光閣
  • 鰂魚涌英皇道995號寶利大廈
  • 深水埗麗閣邨麗萱樓
  • 堅尼地城堅彌地城海旁38號堅城中心
  • 茶果嶺麗港城25座
  • 青衣海欣花園3座
  • 九龍城東匯邨匯心樓
  • 大埔大埔廣場宜富閣
  • 沙田溱岸8號2座
  • 新蒲崗衍慶街34-58號衍慶大廈
  • 青衣盈翠半島8座
  • 荃灣海濱花園海珊閣
  • 屯門御半山2A及2B座
  • 東涌滿東邨滿康樓
  • 大埔大埔中心4座及5座
  • 鴨脷洲鴨脷洲邨利滿樓高座及低座

當局表示，2022年8月16日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，毋須按強制檢測公告規定進行檢測。

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