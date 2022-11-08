強制檢測｜44住宅上榜　涉南豐新邨、海堤灣畔、高翔苑 (附名單)

政府今日(11月8日)發出強制檢測公告，把44個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在11月9日或11月10日接受檢測。
曾於11月2日至11月8日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：
- 屯門友愛邨愛曦樓1座
- 石硤尾白田邨盛田樓
- 大圍新翠邨新月樓低座
- 觀塘安達邨俊達樓
- 黃大仙黃大仙下二邨龍光樓
- 葵涌葵涌邨雅葵樓
- 柴灣小西灣邨瑞泰樓
- 將軍澳尚德邨尚智樓
- 葵涌石籬二邨石華樓
- 油塘高翔苑高飛閣
- 青衣灝景灣9座
- 大埔景雅苑景欣閣
- 觀塘祥和苑和悅閣
- 馬鞍山富寶花園1座
- 九龍塘碧華花園3座
- 牛池灣豐盛街紀律部隊宿舍3座
- 沙田駿景園9座
- 長沙灣幸俊苑俊賢閣
- 葵涌芊紅居2座
- 牛頭角淘大花園G座
- 青衣盈翠半島3A座
- 新蒲崗采頤花園11座
- 東涌海堤灣畔1座
- 北角海峯園崇峯閣
- 天水圍嘉湖山莊翠湖居6座
- 馬鞍山錦禧苑錦歡閣
- 粉嶺花都廣場3座
- 屯門兆康苑兆昌閣
- 馬鞍山錦龍苑龍耀閣
- 北角英皇道318-328號恒英大廈
- 上環帝后華庭3座
- 藍田滙景花園6座
- 屯門青榕街2號屯門閣
- 荃灣象山邨翠山樓
- 油麻地窩打老道1M-1S號金堂大廈
- 茶果嶺麗港城13座
- 北角丹拿花園3座
- 大圍翠景花園1座
- 鰂魚涌南豐新邨9座
- 觀塘月華街38號萬和花園大廈
- 何文田太平道3號金富大廈
- 天水圍天盛苑盛泉閣
- 鴨脷洲利東邨東茂樓
- 東涌映灣園聽濤軒15座
當局表示，2022年8月8日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，毋須按強制檢測公告規定進行檢測。