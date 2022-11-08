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2022-11-08 20:01:28

強制檢測｜44住宅上榜　涉南豐新邨、海堤灣畔、高翔苑 (附名單)

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南豐新邨有大廈被納入強制檢測公告。(資料圖片)

南豐新邨有大廈被納入強制檢測公告。(資料圖片)

政府今日(11月8日)發出強制檢測公告，把44個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在11月9日或11月10日接受檢測。

曾於11月2日至11月8日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

  • 屯門友愛邨愛曦樓1座
  • 石硤尾白田邨盛田樓
  • 大圍新翠邨新月樓低座
  • 觀塘安達邨俊達樓
  • 黃大仙黃大仙下二邨龍光樓
  • 葵涌葵涌邨雅葵樓
  • 柴灣小西灣邨瑞泰樓
  • 將軍澳尚德邨尚智樓
  • 葵涌石籬二邨石華樓
  • 油塘高翔苑高飛閣
  • 青衣灝景灣9座
  • 大埔景雅苑景欣閣
  • 觀塘祥和苑和悅閣
  • 馬鞍山富寶花園1座
  • 九龍塘碧華花園3座
  • 牛池灣豐盛街紀律部隊宿舍3座
  • 沙田駿景園9座
  • 長沙灣幸俊苑俊賢閣
  • 葵涌芊紅居2座
  • 牛頭角淘大花園G座
  • 青衣盈翠半島3A座
  • 新蒲崗采頤花園11座
  • 東涌海堤灣畔1座
  • 北角海峯園崇峯閣
  • 天水圍嘉湖山莊翠湖居6座
  • 馬鞍山錦禧苑錦歡閣
  • 粉嶺花都廣場3座
  • 屯門兆康苑兆昌閣
  • 馬鞍山錦龍苑龍耀閣
  • 北角英皇道318-328號恒英大廈
  • 上環帝后華庭3座
  • 藍田滙景花園6座
  • 屯門青榕街2號屯門閣
  • 荃灣象山邨翠山樓
  • 油麻地窩打老道1M-1S號金堂大廈
  • 茶果嶺麗港城13座
  • 北角丹拿花園3座
  • 大圍翠景花園1座
  • 鰂魚涌南豐新邨9座
  • 觀塘月華街38號萬和花園大廈
  • 何文田太平道3號金富大廈
  • 天水圍天盛苑盛泉閣
  • 鴨脷洲利東邨東茂樓
  • 東涌映灣園聽濤軒15座

當局表示，2022年8月8日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，毋須按強制檢測公告規定進行檢測。

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