強制檢測｜44住宅上榜　涉南豐新邨、海堤灣畔、高翔苑 (附名單)

政府今日(11月8日)發出強制檢測公告，把44個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在11月9日或11月10日接受檢測。

曾於11月2日至11月8日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

屯門友愛邨愛曦樓1座

石硤尾白田邨盛田樓

大圍新翠邨新月樓低座

觀塘安達邨俊達樓

黃大仙黃大仙下二邨龍光樓

葵涌葵涌邨雅葵樓

柴灣小西灣邨瑞泰樓

將軍澳尚德邨尚智樓

葵涌石籬二邨石華樓

油塘高翔苑高飛閣

青衣灝景灣9座

大埔景雅苑景欣閣

觀塘祥和苑和悅閣

馬鞍山富寶花園1座

九龍塘碧華花園3座

牛池灣豐盛街紀律部隊宿舍3座

沙田駿景園9座

長沙灣幸俊苑俊賢閣

葵涌芊紅居2座

牛頭角淘大花園G座

青衣盈翠半島3A座

新蒲崗采頤花園11座

東涌海堤灣畔1座

北角海峯園崇峯閣

天水圍嘉湖山莊翠湖居6座

馬鞍山錦禧苑錦歡閣

粉嶺花都廣場3座

屯門兆康苑兆昌閣

馬鞍山錦龍苑龍耀閣

北角英皇道318-328號恒英大廈

上環帝后華庭3座

藍田滙景花園6座

屯門青榕街2號屯門閣

荃灣象山邨翠山樓

油麻地窩打老道1M-1S號金堂大廈

茶果嶺麗港城13座

北角丹拿花園3座

大圍翠景花園1座

鰂魚涌南豐新邨9座

觀塘月華街38號萬和花園大廈

何文田太平道3號金富大廈

天水圍天盛苑盛泉閣

鴨脷洲利東邨東茂樓

東涌映灣園聽濤軒15座

當局表示，2022年8月8日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，毋須按強制檢測公告規定進行檢測。