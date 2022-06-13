強制檢測｜44地點上榜　涉吉野家、牛気、八月花等7間食肆 (附名單)

食物及衞生局今日(6月13日)發出強制檢測公告，把44個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在6月14日或6月15日接受檢測。

曾於6月7日至6月13日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

灣仔肇輝臺7號騰黃閣

尖沙咀凱旋門朝日閣

屯門富健花園11座

馬鞍山錦龍苑龍昇閣

深井麗都花園4座

香港仔漁歌街5號碧麗大廈

將軍澳頌明苑冠明閣

東涌藍天海岸影岸．紅B座(第8座)

長沙灣保安道18號喜雅1座

鴨脷洲悅海華庭3座

馬灣珀麗灣7座

馬鞍山聽濤雅苑8座

灣仔莊士敦道60號嘉薈軒

旺角君柏6座

半山區聯邦花園威尼斯閣

旺角帝峯．皇殿6座

香港仔田灣街12號南津．迎岸

觀塘協和街303號協威園A座

筲箕灣耀東邨耀樂樓

北角健康村3期黃菊樓

鴨脷洲海怡半島美軒閣

牛池灣彩輝邨彩葉樓

大埔宏福苑宏泰閣

東涌逸東(一)邨福逸樓

紅磡海逸豪園16座

沙田水泉澳邨山泉樓

涉及個別指明時間的地方：

灣仔駱克道254-260號四海大廈：6月9日至6月13日曾身處逾兩小時

大角咀頌賢花園1座：6月8日至6月13日曾身處逾兩小時

西營盤荔安里11-13號利安大廈：6月8日至6月13日曾身處逾兩小時

葵涌葵俊苑葵豐閣：6月8日至6月13日曾身處逾兩小時

天水圍天富苑榮富閣：6月8日至6月13日曾身處逾兩小時

屯門良景邨良傑樓：6月8日至6月13日曾身處逾兩小時

馬鞍山新港城B座：6月8日至6月13日曾身處逾兩小時

深水埗界限街27-41號恒順大樓：6月6日至6月13日曾身處逾兩小時

荃灣荃景花園1座：6月8日至6月13日曾身處逾兩小時

黃大仙黃大仙下邨龍達樓：6月6日至6月13日曾身處逾兩小時

流浮山深灣畔1座：6月6日至6月13日曾身處逾兩小時

荃灣四陂坊13號地下唯一雲貴川風味：6月8日09:30至10:15

荃灣兆和街36號地下兆和茶餐廳：6月10日06:15至07:00

觀塘創業街13號萬泰利廣場地下C鋪為食火鍋公司：6月8日12:15至13:15

東涌東薈城1樓119號鋪牛気：6月8日18:30至20:30

屯門V city MTR層M-50號鋪八月花：6月9日13:00至14:00

屯門青菱徑6號富麗大廈地下A鋪海興廚房：6月9日09:15至09:45

荃灣富華中心地下A1,C,E,F&G鋪吉野家：6月7日12:15至13:15

當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。然而，2022年3月13日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。