強制檢測｜44地點上榜　涉家維邨、麗雅苑、荃景花園 (附名單)

政府今日(12月7日)發出強制檢測公告，要求在指明期間及時段身處44個指明地方的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在12月8日或12月9日接受檢測。

曾於12月1日至12月7日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

葵涌葵俊苑葵豐閣

上水祥龍圍邨景祥樓

將軍澳富康花園3座

東涌滿東邨滿泰樓

油塘油翠苑漾美閣

觀塘順天邨天瑤樓

將軍澳景明苑曦景閣

荃灣灣景花園5座

沙田銀禧花園4座

屯門卓爾居5座

青衣藍澄灣1座

鴨脷洲海怡半島海雅閣

馬鞍山錦英苑錦強閣

上水彩園邨彩湖樓

屯門新屯門中心6座

北角英皇道395號僑冠大廈A座

黃大仙新光中心2座

大圍嘉田苑嘉賢閣

屯門叠茵庭7座

屯門偉景花園B座

沙田愉田苑愉澤閣

黃大仙翠竹花園6座

荃灣荃景花園5座

九龍灣麗晶花園20座

屯門兆康苑兆暉閣

荃灣海灣花園2座

元朗Grand Yoho 9座

元朗新時代廣場3座

天水圍嘉湖山莊樂湖居1座

沙田濱景花園3座

銅鑼灣加寧街5-7號加寧大廈

屯門兆山苑杏景閣

紅磡家維邨家定樓

黃大仙天宏苑宏美閣

深井縉皇居1座

柴灣怡翠苑樂怡閣

上環樂古道3號麗雅苑

牛頭角樂雅苑雅和閣

茶果嶺麗港城24座

荃灣荃灣中心南昌樓

沙田銀禧花園5座

葵涌安蔭邨耀蔭樓

葵涌石籬一邨石安樓及石泰樓

大埔廣福邨廣平樓

當局表示，2022年9月7日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，毋須按強制檢測公告規定進行檢測。