強制檢測｜44地點上榜　涉家維邨、麗雅苑、荃景花園 (附名單)

政府今日(12月7日)發出強制檢測公告，要求在指明期間及時段身處44個指明地方的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在12月8日或12月9日接受檢測。
曾於12月1日至12月7日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：
- 葵涌葵俊苑葵豐閣
- 上水祥龍圍邨景祥樓
- 將軍澳富康花園3座
- 東涌滿東邨滿泰樓
- 油塘油翠苑漾美閣
- 觀塘順天邨天瑤樓
- 將軍澳景明苑曦景閣
- 荃灣灣景花園5座
- 沙田銀禧花園4座
- 屯門卓爾居5座
- 青衣藍澄灣1座
- 鴨脷洲海怡半島海雅閣
- 馬鞍山錦英苑錦強閣
- 上水彩園邨彩湖樓
- 屯門新屯門中心6座
- 北角英皇道395號僑冠大廈A座
- 黃大仙新光中心2座
- 大圍嘉田苑嘉賢閣
- 屯門叠茵庭7座
- 屯門偉景花園B座
- 沙田愉田苑愉澤閣
- 黃大仙翠竹花園6座
- 荃灣荃景花園5座
- 九龍灣麗晶花園20座
- 屯門兆康苑兆暉閣
- 荃灣海灣花園2座
- 元朗Grand Yoho 9座
- 元朗新時代廣場3座
- 天水圍嘉湖山莊樂湖居1座
- 沙田濱景花園3座
- 銅鑼灣加寧街5-7號加寧大廈
- 屯門兆山苑杏景閣
- 紅磡家維邨家定樓
- 黃大仙天宏苑宏美閣
- 深井縉皇居1座
- 柴灣怡翠苑樂怡閣
- 上環樂古道3號麗雅苑
- 牛頭角樂雅苑雅和閣
- 茶果嶺麗港城24座
- 荃灣荃灣中心南昌樓
- 沙田銀禧花園5座
- 葵涌安蔭邨耀蔭樓
- 葵涌石籬一邨石安樓及石泰樓
- 大埔廣福邨廣平樓
當局表示，2022年9月7日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，毋須按強制檢測公告規定進行檢測。