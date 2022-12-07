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2022-12-07 19:13:19

強制檢測｜44地點上榜　涉家維邨、麗雅苑、荃景花園 (附名單)

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荃景花園有大廈被納入強制檢測公告。(資料圖片／林俊源攝)

荃景花園有大廈被納入強制檢測公告。(資料圖片／林俊源攝)

政府今日(12月7日)發出強制檢測公告，要求在指明期間及時段身處44個指明地方的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在12月8日或12月9日接受檢測。

曾於12月1日至12月7日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

  • 葵涌葵俊苑葵豐閣
  • 上水祥龍圍邨景祥樓
  • 將軍澳富康花園3座
  • 東涌滿東邨滿泰樓
  • 油塘油翠苑漾美閣
  • 觀塘順天邨天瑤樓
  • 將軍澳景明苑曦景閣
  • 荃灣灣景花園5座
  • 沙田銀禧花園4座
  • 屯門卓爾居5座
  • 青衣藍澄灣1座
  • 鴨脷洲海怡半島海雅閣
  • 馬鞍山錦英苑錦強閣
  • 上水彩園邨彩湖樓
  • 屯門新屯門中心6座
  • 北角英皇道395號僑冠大廈A座
  • 黃大仙新光中心2座
  • 大圍嘉田苑嘉賢閣
  • 屯門叠茵庭7座
  • 屯門偉景花園B座
  • 沙田愉田苑愉澤閣
  • 黃大仙翠竹花園6座
  • 荃灣荃景花園5座
  • 九龍灣麗晶花園20座
  • 屯門兆康苑兆暉閣
  • 荃灣海灣花園2座
  • 元朗Grand Yoho 9座
  • 元朗新時代廣場3座
  • 天水圍嘉湖山莊樂湖居1座
  • 沙田濱景花園3座
  • 銅鑼灣加寧街5-7號加寧大廈
  • 屯門兆山苑杏景閣
  • 紅磡家維邨家定樓
  • 黃大仙天宏苑宏美閣
  • 深井縉皇居1座
  • 柴灣怡翠苑樂怡閣
  • 上環樂古道3號麗雅苑
  • 牛頭角樂雅苑雅和閣
  • 茶果嶺麗港城24座
  • 荃灣荃灣中心南昌樓
  • 沙田銀禧花園5座
  • 葵涌安蔭邨耀蔭樓
  • 葵涌石籬一邨石安樓及石泰樓
  • 大埔廣福邨廣平樓

當局表示，2022年9月7日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，毋須按強制檢測公告規定進行檢測。

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