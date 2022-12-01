強制檢測｜45住宅上榜　涉威豪花園、藍灣半島、元朗廣場 (附名單)

政府今日(12月1日)發出強制檢測公告，要求在指明期間及時段身處45個指明地方的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在12月2日或12月3日接受檢測。
曾於11月25日至12月1日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：
- 東涌滿東邨滿和樓
- 馬鞍山耀安邨耀遜樓
- 鑽石山龍蟠苑龍璣閣
- 筲箕灣東旭苑東麗閣
- 將軍澳富康花園10座
- 馬鞍山銀湖・天峰7座
- 長沙灣海麗邨海賢樓
- 馬鞍山錦泰苑錦興閣
- 土瓜灣傲雲峰2座
- 柴灣藍灣半島1座
- 粉嶺欣盛苑欣秀閣
- 屯門兆麟苑旭麟閣
- 天水圍嘉湖山莊樂湖居14座
- 黃竹坑南濤閣3座
- 屯門新圍苑新珮閣
- 天水圍天富苑賢富閣
- 將軍澳英明苑明達閣
- 大角咀柏景灣9座
- 屯門翠寧花園2座
- 荔枝角曼克頓山6座
- 青衣青逸軒1座
- 柴灣新翠花園5座
- 沙田溱岸8號1座
- 屯門悅湖山莊8座
- 荃灣海濱花園海暉閣
- 長沙灣碧海藍天5座
- 太子萬盛閣2座
- 上環普仁街11號世銀花苑
- 大埔新達廣場6座
- 沙田御龍山2座
- 元朗青山公路元朗段251號元朗廣場
- 沙田希爾頓中心C座
- 粉嶺牽晴間9座
- 元朗宏業西街29號宏富苑
- 屯門康德花園2座
- 荃灣愉景新城12座
- 屯門邁亞美海灣2座
- 牛池灣瓊山苑瓊峰閣
- 牛池灣威豪花園3座
- 荃灣韻濤居C座
- 香港仔石排灣邨碧朗樓
- 將軍澳唐明苑唐輝閣
- 天水圍栢慧豪園3座
- 天水圍天悅邨悅榮樓
- 天水圍天恩邨恩慈樓
當局表示，2022年9月1日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，毋須按強制檢測公告規定進行檢測。