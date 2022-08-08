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2022-08-08 21:40:35

強制檢測｜46住宅納公告　涉美景花園、俊宏軒、龍蟠苑 (附名單)

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俊宏軒有大廈被納入強制檢測公告。(資料圖片)

俊宏軒有大廈被納入強制檢測公告。(資料圖片)

政府今日(8月8日)發出強制檢測公告，把46個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在8月9日或8月10日接受檢測。

曾於8月2日至8月8日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

  • 油塘油塘邨華塘樓
  • 將軍澳尚德邨尚智樓
  • 觀塘安泰邨和泰樓
  • 天水圍天頌苑頌碧閣
  • 鴨脷洲利東邨東安樓
  • 天水圍天瑞二邨瑞滿樓
  • 將軍澳彩明苑彩柳閣
  • 長沙灣海麗邨海暉樓
  • 藍田平田邨平旺樓
  • 粉嶺華明邨富明樓
  • 沙田水泉澳邨峻泉樓
  • 牛頭角彩福邨彩和樓
  • 筲箕灣東濤苑旭濤閣
  • 沙田博康邨博智樓
  • 長沙灣宇晴軒1座
  • 鑽石山龍蟠苑龍珊閣
  • 九龍灣麗晶花園10座
  • 藍田康栢苑瑞栢閣
  • 荃灣梨木樹邨5座
  • 荃灣麗城花園1期1座
  • 上水彩蒲苑彩碧閣
  • 柴灣小西灣邨瑞福樓
  • 馬鞍山利安邨利興樓
  • 東涌裕東苑啟東閣
  • 油塘高翔苑高麒閣
  • 將軍澳海悅豪園2座
  • 沙田綠怡雅苑1座
  • 粉嶺海聯廣場3座
  • 將軍澳將軍澳中心2座
  • 將軍澳景林邨景楠樓
  • 屯門田景路38號兆邦苑
  • 東涌逸東二邨傑逸樓
  • 上水翠麗花園6座
  • 牛池灣彩雲一邨紫霄樓
  • 葵涌石籬二邨石祥樓
  • 馬鞍山銀湖‧天峰5座
  • 深水埗南昌邨昌逸樓
  • 青衣美景花園7座
  • 天水圍俊宏軒7座
  • 黃大仙黃大仙下二邨龍盛樓
  • 黃大仙黃大仙下二邨龍興樓
  • 天水圍俊宏軒2座
  • 天水圍俊宏軒3座
  • 黃大仙天宏苑宏景閣
  • 馬鞍山富寶花園10座
  • 馬鞍山富寶花園9座

當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。2022年5月8日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。

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