強制檢測｜46住宅納公告　涉美景花園、俊宏軒、龍蟠苑 (附名單)

政府今日(8月8日)發出強制檢測公告，把46個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在8月9日或8月10日接受檢測。
曾於8月2日至8月8日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：
- 油塘油塘邨華塘樓
- 將軍澳尚德邨尚智樓
- 觀塘安泰邨和泰樓
- 天水圍天頌苑頌碧閣
- 鴨脷洲利東邨東安樓
- 天水圍天瑞二邨瑞滿樓
- 將軍澳彩明苑彩柳閣
- 長沙灣海麗邨海暉樓
- 藍田平田邨平旺樓
- 粉嶺華明邨富明樓
- 沙田水泉澳邨峻泉樓
- 牛頭角彩福邨彩和樓
- 筲箕灣東濤苑旭濤閣
- 沙田博康邨博智樓
- 長沙灣宇晴軒1座
- 鑽石山龍蟠苑龍珊閣
- 九龍灣麗晶花園10座
- 藍田康栢苑瑞栢閣
- 荃灣梨木樹邨5座
- 荃灣麗城花園1期1座
- 上水彩蒲苑彩碧閣
- 柴灣小西灣邨瑞福樓
- 馬鞍山利安邨利興樓
- 東涌裕東苑啟東閣
- 油塘高翔苑高麒閣
- 將軍澳海悅豪園2座
- 沙田綠怡雅苑1座
- 粉嶺海聯廣場3座
- 將軍澳將軍澳中心2座
- 將軍澳景林邨景楠樓
- 屯門田景路38號兆邦苑
- 東涌逸東二邨傑逸樓
- 上水翠麗花園6座
- 牛池灣彩雲一邨紫霄樓
- 葵涌石籬二邨石祥樓
- 馬鞍山銀湖‧天峰5座
- 深水埗南昌邨昌逸樓
- 青衣美景花園7座
- 天水圍俊宏軒7座
- 黃大仙黃大仙下二邨龍盛樓
- 黃大仙黃大仙下二邨龍興樓
- 天水圍俊宏軒2座
- 天水圍俊宏軒3座
- 黃大仙天宏苑宏景閣
- 馬鞍山富寶花園10座
- 馬鞍山富寶花園9座
當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。2022年5月8日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。