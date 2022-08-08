強制檢測｜46住宅納公告　涉美景花園、俊宏軒、龍蟠苑 (附名單)

政府今日(8月8日)發出強制檢測公告，把46個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在8月9日或8月10日接受檢測。

曾於8月2日至8月8日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

油塘油塘邨華塘樓

將軍澳尚德邨尚智樓

觀塘安泰邨和泰樓

天水圍天頌苑頌碧閣

鴨脷洲利東邨東安樓

天水圍天瑞二邨瑞滿樓

將軍澳彩明苑彩柳閣

長沙灣海麗邨海暉樓

藍田平田邨平旺樓

粉嶺華明邨富明樓

沙田水泉澳邨峻泉樓

牛頭角彩福邨彩和樓

筲箕灣東濤苑旭濤閣

沙田博康邨博智樓

長沙灣宇晴軒1座

鑽石山龍蟠苑龍珊閣

九龍灣麗晶花園10座

藍田康栢苑瑞栢閣

荃灣梨木樹邨5座

荃灣麗城花園1期1座

上水彩蒲苑彩碧閣

柴灣小西灣邨瑞福樓

馬鞍山利安邨利興樓

東涌裕東苑啟東閣

油塘高翔苑高麒閣

將軍澳海悅豪園2座

沙田綠怡雅苑1座

粉嶺海聯廣場3座

將軍澳將軍澳中心2座

將軍澳景林邨景楠樓

屯門田景路38號兆邦苑

東涌逸東二邨傑逸樓

上水翠麗花園6座

牛池灣彩雲一邨紫霄樓

葵涌石籬二邨石祥樓

馬鞍山銀湖‧天峰5座

深水埗南昌邨昌逸樓

青衣美景花園7座

天水圍俊宏軒7座

黃大仙黃大仙下二邨龍盛樓

黃大仙黃大仙下二邨龍興樓

天水圍俊宏軒2座

天水圍俊宏軒3座

黃大仙天宏苑宏景閣

馬鞍山富寶花園10座

馬鞍山富寶花園9座

當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。2022年5月8日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。