強制檢測｜46地方納公告　海怡半島、南豐新邨、銀禧花園有大廈上榜 (附名單)

食物及衞生局今日(5月26日)發出強制檢測公告，把46個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在5月27日或5月28日接受檢測。
曾於5月20日至5月26日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：
- 觀塘康寧道45號宜安中心
- 慈雲山慈愛苑愛華閣
- 旺角花園街76A號金國中心
- 石硤尾石硤尾邨美映樓
- 葵涌葵涌邨夏葵樓
- 屯門蝴蝶邨蝶翎樓
- 將軍澳都會駅3座
- 沙田博康邨博華樓
- 牛頭角牛頭角上邨常康樓
- 九龍塘廣播道63號星輝豪庭A座
- 九龍城侯王道16號
- 深水埗美居中心1座
- 大埔新興花園康智閣
- 鴨脷洲海怡半島御翠居
- 鰂魚涌太古城美菊閣
- 鰂魚涌南豐新邨3座
- 柴灣杏花邨49座
- 西營盤第三街163號廣豐臺2座
- 柴灣杏花邨45座
- 尖沙咀漾日居7座
- 牛頭角樂華南邨喜華樓
- 紅磡半島豪庭2座
- 茶果嶺麗港城14座
- 何文田愛民邨敦民樓
- 大角咀中匯街3號中和樓
- 紅磡寶其利街44-56號金華大廈
- 大角咀大同新邨大全樓
- 觀塘安泰邨勇泰樓
- 葵涌新葵芳花園D座
- 青衣美景花園5座
- 大圍名城2期2座
- 青衣青泰苑鴻泰閣
- 粉嶺粉嶺中心E座
- 元朗怡豐花園A座
- 元朗建德街26號益利大廈
- 天水圍嘉湖山莊景湖居3座
- 沙田銀禧花園3座
- 上水彩園邨彩麗樓
- 大埔翠屏花園C座
- 粉嶺欣盛苑欣喜閣
涉及個別指明時間的地方：
- 大圍顯徑邨熟食中心1號鋪榮發燒味茶餐廳：5月22日17:00至17:30
- 灣仔交加街10號富榮閣地下權記雲吞麵：5月22日13:15至14:45
- 灣仔新鴻基中心地下G1號鋪麥當勞：5月22日08:15至09:45
- 大嶼山寶蓮寺地下廚部及食堂寶蓮寺(食堂)：5月19日11:30至13:00
- 灣仔香港會議展覽中心新翼2樓嚐聚坊(員工飯堂)：5月20至23日的11:00至11:30、5月23日07:00至07:30
- 灣仔告士打道7號入境事務大樓12樓1206室：5月20日曾身處逾一小時
當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。然而，2022年2月26日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。