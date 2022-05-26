強制檢測｜46地方納公告　海怡半島、南豐新邨、銀禧花園有大廈上榜 (附名單)

食物及衞生局今日(5月26日)發出強制檢測公告，把46個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在5月27日或5月28日接受檢測。

曾於5月20日至5月26日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

觀塘康寧道45號宜安中心

慈雲山慈愛苑愛華閣

旺角花園街76A號金國中心

石硤尾石硤尾邨美映樓

葵涌葵涌邨夏葵樓

屯門蝴蝶邨蝶翎樓

將軍澳都會駅3座

沙田博康邨博華樓

牛頭角牛頭角上邨常康樓

九龍塘廣播道63號星輝豪庭A座

九龍城侯王道16號

深水埗美居中心1座

大埔新興花園康智閣

鴨脷洲海怡半島御翠居

鰂魚涌太古城美菊閣

鰂魚涌南豐新邨3座

柴灣杏花邨49座

西營盤第三街163號廣豐臺2座

柴灣杏花邨45座

尖沙咀漾日居7座

牛頭角樂華南邨喜華樓

紅磡半島豪庭2座

茶果嶺麗港城14座

何文田愛民邨敦民樓

大角咀中匯街3號中和樓

紅磡寶其利街44-56號金華大廈

大角咀大同新邨大全樓

觀塘安泰邨勇泰樓

葵涌新葵芳花園D座

青衣美景花園5座

大圍名城2期2座

青衣青泰苑鴻泰閣

粉嶺粉嶺中心E座

元朗怡豐花園A座

元朗建德街26號益利大廈

天水圍嘉湖山莊景湖居3座

沙田銀禧花園3座

上水彩園邨彩麗樓

大埔翠屏花園C座

粉嶺欣盛苑欣喜閣

涉及個別指明時間的地方：

大圍顯徑邨熟食中心1號鋪榮發燒味茶餐廳：5月22日17:00至17:30

灣仔交加街10號富榮閣地下權記雲吞麵：5月22日13:15至14:45

灣仔新鴻基中心地下G1號鋪麥當勞：5月22日08:15至09:45

大嶼山寶蓮寺地下廚部及食堂寶蓮寺(食堂)：5月19日11:30至13:00

灣仔香港會議展覽中心新翼2樓嚐聚坊(員工飯堂)：5月20至23日的11:00至11:30、5月23日07:00至07:30

灣仔告士打道7號入境事務大樓12樓1206室：5月20日曾身處逾一小時

當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。然而，2022年2月26日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。