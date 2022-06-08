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2022-06-08 23:05:33

強制檢測｜46地點上榜　涉旺角、何文田、粉嶺等11間食肆 (附名單)

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映灣園有大廈被納入強制檢測公告。(資料圖片／陳奕釗攝)

映灣園有大廈被納入強制檢測公告。(資料圖片／陳奕釗攝)

食物及衞生局今日(6月8日)發出強制檢測公告，把46個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在6月9日或6月10日接受檢測。

曾於6月2日至6月8日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

  • 深水埗荔枝角道144-148號金安大廈
  • 北角栢景臺1座
  • 紅磡黃埔花園綠榕苑2座
  • 藍田藍田邨藍泰樓
  • 土瓜灣帝庭豪園1座
  • 鰂魚涌西灣臺18號逸意居2座
  • 荃灣大河道57-75號卓明大廈
  • 牛頭角樂華南邨敏華樓
  • 東涌映灣園悅濤軒11座
  • 旺角奶路臣街1-1E號源發大廈
  • 馬鞍山富寶花園11座
  • 將軍澳廣明苑廣瑞閣
  • 何文田帝庭園6座
  • 將軍澳廣明苑廣新閣
  • 大圍名城3期5座
  • 天水圍天慈邨慈屏樓
  • 元朗洪福邨洪樂樓
  • 大圍名城1期1座
  • 元朗建業街62號聯發洋樓
  • 西營盤高街97號麗恩閣
  • 大角咀維港灣7座
  • 大埔嵐山5座
  • 觀塘順天邨天柱樓
  • 紅磡海逸豪園9座
  • 西營盤皇后大道西210-218號華利樓
  • 馬鞍山曉峯灣畔5座
  • 筲箕灣香島5座
  • 青衣長發邨亮發樓
  • 鰂魚涌栢蕙苑寧栢閣
  • 慈雲山慈正邨正怡樓
  • 鰂魚涌寶峰園C座
  • 何文田One Homantin 1座
  • 東涌逸東二邨德逸樓

涉及個別指明時間的地方：

  • 鰂魚涌太古城中心地下003-004號鋪阿詩瑪雲南風味軒：6月1日14:00至15:00
  • 旺角通菜街2Q-2Z號鴻輝大廈地下7號鋪一日三餐：6月1日08:30至09:30
  • 旺角朗豪坊4A樓6號鋪鮨之：6月4日12:30至13:30
  • 旺角豉油街104號鴻都大廈東翼1樓花園餐廳：6月2日14:00至16:00
  • 何文田何文田廣場3樓302號鋪翠河餐廳：6月2日10:45至11:45
  • 何文田何文田廣場2樓227-228號鋪你好！茶飯：6月1日15:45至16:45
  • 粉嶺皇后山邨皇后山商場1樓101號鋪八月‧茶室：6月1日13:45至14:15
  • 粉嶺馬適路1號逸峯廣場1樓118號鋪新明苑宴會廳：6月3日10:45至12:45
  • 鰂魚涌康怡廣場北座2樓S32-S36號鋪大快活：6月4日10:00至11:00
  • 鰂魚涌康怡廣場北座閣樓M3號鋪上海姥姥：6月4日17:45至18:45
  • 筲箕灣筲箕灣東大街42-52號金來大廈地下H鋪佳樂冰室：6月5日11:00至11:45
  • 將軍澳蔚藍灣畔6座：6月1日至6月8日曾逗留逾兩小時
  • 鰂魚涌太古城廬山閣：5月31日至6月8日曾逗留逾兩小時

當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。然而，2022年3月8日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。

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