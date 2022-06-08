強制檢測｜46地點上榜　涉旺角、何文田、粉嶺等11間食肆 (附名單)

食物及衞生局今日(6月8日)發出強制檢測公告，把46個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在6月9日或6月10日接受檢測。

曾於6月2日至6月8日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

深水埗荔枝角道144-148號金安大廈

北角栢景臺1座

紅磡黃埔花園綠榕苑2座

藍田藍田邨藍泰樓

土瓜灣帝庭豪園1座

鰂魚涌西灣臺18號逸意居2座

荃灣大河道57-75號卓明大廈

牛頭角樂華南邨敏華樓

東涌映灣園悅濤軒11座

旺角奶路臣街1-1E號源發大廈

馬鞍山富寶花園11座

將軍澳廣明苑廣瑞閣

何文田帝庭園6座

將軍澳廣明苑廣新閣

大圍名城3期5座

天水圍天慈邨慈屏樓

元朗洪福邨洪樂樓

大圍名城1期1座

元朗建業街62號聯發洋樓

西營盤高街97號麗恩閣

大角咀維港灣7座

大埔嵐山5座

觀塘順天邨天柱樓

紅磡海逸豪園9座

西營盤皇后大道西210-218號華利樓

馬鞍山曉峯灣畔5座

筲箕灣香島5座

青衣長發邨亮發樓

鰂魚涌栢蕙苑寧栢閣

慈雲山慈正邨正怡樓

鰂魚涌寶峰園C座

何文田One Homantin 1座

東涌逸東二邨德逸樓

涉及個別指明時間的地方：

鰂魚涌太古城中心地下003-004號鋪阿詩瑪雲南風味軒：6月1日14:00至15:00

旺角通菜街2Q-2Z號鴻輝大廈地下7號鋪一日三餐：6月1日08:30至09:30

旺角朗豪坊4A樓6號鋪鮨之：6月4日12:30至13:30

旺角豉油街104號鴻都大廈東翼1樓花園餐廳：6月2日14:00至16:00

何文田何文田廣場3樓302號鋪翠河餐廳：6月2日10:45至11:45

何文田何文田廣場2樓227-228號鋪你好！茶飯：6月1日15:45至16:45

粉嶺皇后山邨皇后山商場1樓101號鋪八月‧茶室：6月1日13:45至14:15

粉嶺馬適路1號逸峯廣場1樓118號鋪新明苑宴會廳：6月3日10:45至12:45

鰂魚涌康怡廣場北座2樓S32-S36號鋪大快活：6月4日10:00至11:00

鰂魚涌康怡廣場北座閣樓M3號鋪上海姥姥：6月4日17:45至18:45

筲箕灣筲箕灣東大街42-52號金來大廈地下H鋪佳樂冰室：6月5日11:00至11:45

將軍澳蔚藍灣畔6座：6月1日至6月8日曾逗留逾兩小時

鰂魚涌太古城廬山閣：5月31日至6月8日曾逗留逾兩小時

當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。然而，2022年3月8日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。