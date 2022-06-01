強制檢測｜47地方納公告　金鐘、九龍灣、鑽石山有食肆上榜 (附名單)

食物及衞生局今日(6月1日)發出強制檢測公告，把47個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在6月2日或6月3日接受檢測。
曾於5月26日至6月1日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：
- 荃灣豪景花園明麗閣
- 深水埗匯璽III 8座
- 馬鞍山富寶花園8座
- 荃灣荃景花園11座
- 柴灣華廈邨華欣樓
- 大埔富善邨善雅樓
- 深水埗麗閣邨麗薇樓
- 柴灣小西灣邨瑞強樓
- 大埔富善邨善鄰樓
- 將軍澳寶盈花園2座
- 荃灣翠豐臺5座
- 屯門兆康苑兆基閣
- 觀塘安達邨誠達樓
- 油塘油麗邨康麗樓
- 何文田欣圖軒4座
- 鑽石山海港花園1座
- 秀茂坪秀茂坪邨秀緻樓
- 藍田興田邨美田樓
- 大角咀詩歌舞街83號亮賢居
- 何文田皓畋6座
- 大角咀柏景灣7座
- 深水埗海達邨海榮樓
- 又一村又一居17座
- 九龍塘太子道西263號海倫苑
- 旺角荔枝角道1號嘉業大廈
- 觀塘功樂道79號鳳儀大廈
- 粉嶺華明邨信明樓
- 銅鑼灣大坑道7號光明臺2座
- 柴灣藍灣半島6座
- 筲箕灣柴灣道33號香島3座
- 鰂魚涌康柏徑10號康景花園D座
- 灣仔尚翹峰1座
- 紅磡海逸豪園17座
- 油塘高翔苑高鳳閣
- 石硤尾石硤尾邨美薈樓
- 紅磡海濱南岸6座
- 樂富德強苑德賢閣
- 葵涌葵蓉苑1座
- 大埔海日灣II 10座
- 大埔宏福苑宏仁閣
涉及個別指明時間的地方：
- 北角英皇道483-497號東寶大廈地下C-D鋪Cafe Paradise：5月27日19:00至21:00
- 九龍灣麗晶商場地下G2A號鋪歡樂食堂：5月24日07:30至08:00、5月27日07:30至08:00、5月28日10:45至11:45或5月29日10:00至11:00
- 九龍城啟晴邨晴朗商場A區A102號鋪潮家海鮮酒家：5月25日09:45至11:15
- 九龍灣麗晶商場1樓108號鋪大快活：5月24日19:45至20:30
- 鑽石山啟鑽苑啟雋閣：5月26日至6月1日曾身處逾兩小時
- 金鐘金鐘廊1樓 Lab Concept F04-F06鋪一風堂：5月27日20:00至21:00
- 鑽石山啟鑽苑地下G23號鋪意樂：5月26日20:00至21:00
當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。然而，2022年3月1日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。