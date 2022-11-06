強制檢測｜47地點上榜　涉榮福中心、朗屏8號、安達邨 (附名單)

政府今日(11月6日)發出強制檢測公告，把47個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在11月7日或11月8日接受檢測。

曾於10月31日至11月6日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

藍田康雅苑荔雅閣

沙田駿洋邨駿山樓

天水圍天恒邨恒健樓

柴灣藍灣半島7座

元朗屏欣苑屏愛閣

觀塘秀茂坪紀律部隊宿舍1座

尖沙咀擎天半島1座

將軍澳日出康城Sea To Sky 1座

將軍澳峻瀅1座

九龍城啟德1號(II)大廈5座

大埔新興花園康智閣

荃灣荃灣中心重慶樓

西灣河欣景花園2座

半山區嘉富麗苑1及2座

銅鑼灣怡和街1號香港大廈

香港仔鴻福苑鴻麗閣

將軍澳海悅豪園1座

柴灣興華二邨裕興樓

粉嶺榮福中心6座

元朗朗屏8號1座

鰂魚涌太古城華山閣

紅磡黃埔花園紫荊苑13座

屯門景峰花園3座

沙田翠湖花園D座

馬鞍山新港城P座

大角咀港灣豪庭2座

將軍澳維景灣畔17座

土瓜灣翔龍灣6座

茶果嶺麗港城29座

荃灣荃灣中心天津樓

九龍城啟德1號(I)大廈2座

荃灣環宇海灣5座

鑽石山星河明居B座

北角富雅花園金松閣

元朗御豪山莊11座

將軍澳CAPRI 9座

東涌逸東一邨舟逸樓

鴨脷洲海怡半島美晞閣

馬鞍山翠擁華庭1座

葵涌大窩口邨富安樓

大埔海日灣II 7座

九龍灣麗晶花園11座

大圍嘉田苑嘉詠閣

東涌東環2A,2B,3A,3B座及1號住宅大樓

觀塘安達邨愛達樓

大埔寶雅苑興和閣

大埔廣福道26-62號(雙號門牌)及懷仁街15-53號(單號門牌)的大廈

當局表示，2022年8月6日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，毋須按強制檢測公告規定進行檢測。