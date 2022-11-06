強制檢測｜47地點上榜　涉榮福中心、朗屏8號、安達邨 (附名單)

政府今日(11月6日)發出強制檢測公告，把47個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在11月7日或11月8日接受檢測。
曾於10月31日至11月6日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：
- 藍田康雅苑荔雅閣
- 沙田駿洋邨駿山樓
- 天水圍天恒邨恒健樓
- 柴灣藍灣半島7座
- 元朗屏欣苑屏愛閣
- 觀塘秀茂坪紀律部隊宿舍1座
- 尖沙咀擎天半島1座
- 將軍澳日出康城Sea To Sky 1座
- 將軍澳峻瀅1座
- 九龍城啟德1號(II)大廈5座
- 大埔新興花園康智閣
- 荃灣荃灣中心重慶樓
- 西灣河欣景花園2座
- 半山區嘉富麗苑1及2座
- 銅鑼灣怡和街1號香港大廈
- 香港仔鴻福苑鴻麗閣
- 將軍澳海悅豪園1座
- 柴灣興華二邨裕興樓
- 粉嶺榮福中心6座
- 元朗朗屏8號1座
- 鰂魚涌太古城華山閣
- 紅磡黃埔花園紫荊苑13座
- 屯門景峰花園3座
- 沙田翠湖花園D座
- 馬鞍山新港城P座
- 大角咀港灣豪庭2座
- 將軍澳維景灣畔17座
- 土瓜灣翔龍灣6座
- 茶果嶺麗港城29座
- 荃灣荃灣中心天津樓
- 九龍城啟德1號(I)大廈2座
- 荃灣環宇海灣5座
- 鑽石山星河明居B座
- 北角富雅花園金松閣
- 元朗御豪山莊11座
- 將軍澳CAPRI 9座
- 東涌逸東一邨舟逸樓
- 鴨脷洲海怡半島美晞閣
- 馬鞍山翠擁華庭1座
- 葵涌大窩口邨富安樓
- 大埔海日灣II 7座
- 九龍灣麗晶花園11座
- 大圍嘉田苑嘉詠閣
- 東涌東環2A,2B,3A,3B座及1號住宅大樓
- 觀塘安達邨愛達樓
- 大埔寶雅苑興和閣
- 大埔廣福道26-62號(雙號門牌)及懷仁街15-53號(單號門牌)的大廈
當局表示，2022年8月6日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，毋須按強制檢測公告規定進行檢測。