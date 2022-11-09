強制檢測｜48住宅上榜　涉倚嶺南庭、翠豐臺、興華邨 (附名單)

政府今日(11月9日)發出強制檢測公告，把48個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在11月10日或11月11日接受檢測。

曾於11月3日至11月9日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

牛頭角牛頭角下邨貴新樓

柴灣小西灣邨瑞喜樓

沙田碩門邨瑞碩樓

秀茂坪曉麗苑曉星閣

觀塘順利邨利恒樓

將軍澳尚德邨尚信樓

馬鞍山聽濤雅苑3座

半山區雍景臺1座

上水翠麗花園6座

大圍豐盛苑榮盛閣

東涌映灣園賞濤軒5座

鴨脷洲海怡半島怡麗閣

青衣灝景灣6座

香港仔香港仔中心港榮閣

粉嶺綠悠軒5座

北角城市花園3座

深井麗都花園5座

馬鞍山曉峯灣畔5座

柴灣興華二邨展興樓

青衣灝景灣8座

將軍澳景明苑旭景閣

沙田駿景園8座

藍田安田邨安健樓

半山區羅便臣道23號帝滙豪庭

粉嶺牽晴間7座

新蒲崗采頤花園1座

屯門南浪海灣5座

荃灣翠豐臺5座

長沙灣幸俊苑俊禮閣

天水圍天富苑齊富閣

何文田常盛街67號日麗園

葵涌智芳街1號協德大廈

沙田富豪花園嘉蘭閣

大角咀瓏璽8座

馬鞍山聽濤雅苑10座

上水上水中心6座

牛頭角嘉和園嘉仁大廈

紅磡海逸豪園22座

西灣河逸濤灣冬和軒

青衣美景花園10座

鰂魚涌太古城泰山閣

西營盤均益大廈2期B座

屯門南浪海灣6座

元朗Grand Yoho 3座

屯門屯貴路3號倚嶺南庭

大圍美田邨美致樓

天水圍天盛苑盛珍閣

東涌映灣園聽濤軒16座

當局表示，2022年8月9日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，毋須按強制檢測公告規定進行檢測。