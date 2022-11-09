強制檢測｜48住宅上榜　涉倚嶺南庭、翠豐臺、興華邨 (附名單)

政府今日(11月9日)發出強制檢測公告，把48個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在11月10日或11月11日接受檢測。
曾於11月3日至11月9日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：
- 牛頭角牛頭角下邨貴新樓
- 柴灣小西灣邨瑞喜樓
- 沙田碩門邨瑞碩樓
- 秀茂坪曉麗苑曉星閣
- 觀塘順利邨利恒樓
- 將軍澳尚德邨尚信樓
- 馬鞍山聽濤雅苑3座
- 半山區雍景臺1座
- 上水翠麗花園6座
- 大圍豐盛苑榮盛閣
- 東涌映灣園賞濤軒5座
- 鴨脷洲海怡半島怡麗閣
- 青衣灝景灣6座
- 香港仔香港仔中心港榮閣
- 粉嶺綠悠軒5座
- 北角城市花園3座
- 深井麗都花園5座
- 馬鞍山曉峯灣畔5座
- 柴灣興華二邨展興樓
- 青衣灝景灣8座
- 將軍澳景明苑旭景閣
- 沙田駿景園8座
- 藍田安田邨安健樓
- 半山區羅便臣道23號帝滙豪庭
- 粉嶺牽晴間7座
- 新蒲崗采頤花園1座
- 屯門南浪海灣5座
- 荃灣翠豐臺5座
- 長沙灣幸俊苑俊禮閣
- 天水圍天富苑齊富閣
- 何文田常盛街67號日麗園
- 葵涌智芳街1號協德大廈
- 沙田富豪花園嘉蘭閣
- 大角咀瓏璽8座
- 馬鞍山聽濤雅苑10座
- 上水上水中心6座
- 牛頭角嘉和園嘉仁大廈
- 紅磡海逸豪園22座
- 西灣河逸濤灣冬和軒
- 青衣美景花園10座
- 鰂魚涌太古城泰山閣
- 西營盤均益大廈2期B座
- 屯門南浪海灣6座
- 元朗Grand Yoho 3座
- 屯門屯貴路3號倚嶺南庭
- 大圍美田邨美致樓
- 天水圍天盛苑盛珍閣
- 東涌映灣園聽濤軒16座
當局表示，2022年8月9日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，毋須按強制檢測公告規定進行檢測。