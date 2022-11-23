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2022-11-23 20:46:46

強制檢測｜48住宅上榜　涉喜漾、葵聯邨、康景花園 (附名單)

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葵聯邨有大廈被納入強制檢測公告。(資料圖片／鍾式明攝)

葵聯邨有大廈被納入強制檢測公告。(資料圖片／鍾式明攝)

政府今日(11月23日)發出強制檢測公告，要求在指明期間及時段身處48個指明地方的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在11月24日或11月25日接受檢測。

曾於11月17日至11月23日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

  • 粉嶺華明邨富明樓
  • 紅磡紅磡邨紅昕樓
  • 青衣長亨邨亨俊樓
  • 上水彩蒲苑彩顏閣
  • 九龍城啟晴邨欣晴樓
  • 將軍澳日出康城首都5座
  • 黃大仙黃大仙下二邨龍昌樓
  • 將軍澳裕明苑裕昌閣
  • 葵涌葵聯邨聯逸樓
  • 屯門青山坊2號華樂大廈
  • 柴灣山翠苑翠珮閣
  • 屯門龍門居8座
  • 馬鞍山錦泰苑錦邦閣
  • 屯門景峰豪庭2座
  • 香港仔華貴邨華廉樓
  • 大埔昌運中心貴昌閣
  • 大埔新達廣場2座
  • 大埔大埔廣場宜輝閣
  • 將軍澳維景灣畔2座
  • 觀塘秀茂坪紀律部隊宿舍2座
  • 油塘油麗邨智麗樓
  • 東涌映灣園悅濤軒10座
  • 赤柱龍德苑晉德閣
  • 筲箕灣愛蝶灣5座
  • 將軍澳怡心園5座
  • 粉嶺欣盛苑欣彩閣
  • 牛池灣彩雲一邨長波樓
  • 鰂魚涌英皇道993號得利大廈
  • 旺角廣華街13號廣輝大廈
  • 鴨脷洲海怡半島柏景閣
  • 屯門海翠花園2座
  • 荃灣環宇海灣3座
  • 藍田滙景花園4座
  • 油塘油美苑濤美閣
  • 柴灣富景花園3座
  • 黃大仙翠竹花園9座
  • 屯門屯富路18號名賢居
  • 鰂魚涌康景花園C座
  • 屯門海翠花園3座
  • 藍田滙景花園9座
  • 大埔天鑽18座
  • 屯門怡峰園1座
  • 長沙灣喜漾2座
  • 沙頭角沙頭角邨迎海樓
  • 屯門屯門湖康警察宿舍2座
  • 荃灣荃威花園D座
  • 馬鞍山頌安邨頌德樓
  • 馬鞍山錦龍苑龍悅閣

當局表示，2022年8月23日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，毋須按強制檢測公告規定進行檢測。

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