強制檢測｜48住宅上榜　涉喜漾、葵聯邨、康景花園 (附名單)

政府今日(11月23日)發出強制檢測公告，要求在指明期間及時段身處48個指明地方的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在11月24日或11月25日接受檢測。
曾於11月17日至11月23日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：
- 粉嶺華明邨富明樓
- 紅磡紅磡邨紅昕樓
- 青衣長亨邨亨俊樓
- 上水彩蒲苑彩顏閣
- 九龍城啟晴邨欣晴樓
- 將軍澳日出康城首都5座
- 黃大仙黃大仙下二邨龍昌樓
- 將軍澳裕明苑裕昌閣
- 葵涌葵聯邨聯逸樓
- 屯門青山坊2號華樂大廈
- 柴灣山翠苑翠珮閣
- 屯門龍門居8座
- 馬鞍山錦泰苑錦邦閣
- 屯門景峰豪庭2座
- 香港仔華貴邨華廉樓
- 大埔昌運中心貴昌閣
- 大埔新達廣場2座
- 大埔大埔廣場宜輝閣
- 將軍澳維景灣畔2座
- 觀塘秀茂坪紀律部隊宿舍2座
- 油塘油麗邨智麗樓
- 東涌映灣園悅濤軒10座
- 赤柱龍德苑晉德閣
- 筲箕灣愛蝶灣5座
- 將軍澳怡心園5座
- 粉嶺欣盛苑欣彩閣
- 牛池灣彩雲一邨長波樓
- 鰂魚涌英皇道993號得利大廈
- 旺角廣華街13號廣輝大廈
- 鴨脷洲海怡半島柏景閣
- 屯門海翠花園2座
- 荃灣環宇海灣3座
- 藍田滙景花園4座
- 油塘油美苑濤美閣
- 柴灣富景花園3座
- 黃大仙翠竹花園9座
- 屯門屯富路18號名賢居
- 鰂魚涌康景花園C座
- 屯門海翠花園3座
- 藍田滙景花園9座
- 大埔天鑽18座
- 屯門怡峰園1座
- 長沙灣喜漾2座
- 沙頭角沙頭角邨迎海樓
- 屯門屯門湖康警察宿舍2座
- 荃灣荃威花園D座
- 馬鞍山頌安邨頌德樓
- 馬鞍山錦龍苑龍悅閣
當局表示，2022年8月23日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，毋須按強制檢測公告規定進行檢測。