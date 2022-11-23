強制檢測｜48住宅上榜　涉喜漾、葵聯邨、康景花園 (附名單)

政府今日(11月23日)發出強制檢測公告，要求在指明期間及時段身處48個指明地方的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在11月24日或11月25日接受檢測。

曾於11月17日至11月23日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

粉嶺華明邨富明樓

紅磡紅磡邨紅昕樓

青衣長亨邨亨俊樓

上水彩蒲苑彩顏閣

九龍城啟晴邨欣晴樓

將軍澳日出康城首都5座

黃大仙黃大仙下二邨龍昌樓

將軍澳裕明苑裕昌閣

葵涌葵聯邨聯逸樓

屯門青山坊2號華樂大廈

柴灣山翠苑翠珮閣

屯門龍門居8座

馬鞍山錦泰苑錦邦閣

屯門景峰豪庭2座

香港仔華貴邨華廉樓

大埔昌運中心貴昌閣

大埔新達廣場2座

大埔大埔廣場宜輝閣

將軍澳維景灣畔2座

觀塘秀茂坪紀律部隊宿舍2座

油塘油麗邨智麗樓

東涌映灣園悅濤軒10座

赤柱龍德苑晉德閣

筲箕灣愛蝶灣5座

將軍澳怡心園5座

粉嶺欣盛苑欣彩閣

牛池灣彩雲一邨長波樓

鰂魚涌英皇道993號得利大廈

旺角廣華街13號廣輝大廈

鴨脷洲海怡半島柏景閣

屯門海翠花園2座

荃灣環宇海灣3座

藍田滙景花園4座

油塘油美苑濤美閣

柴灣富景花園3座

黃大仙翠竹花園9座

屯門屯富路18號名賢居

鰂魚涌康景花園C座

屯門海翠花園3座

藍田滙景花園9座

大埔天鑽18座

屯門怡峰園1座

長沙灣喜漾2座

沙頭角沙頭角邨迎海樓

屯門屯門湖康警察宿舍2座

荃灣荃威花園D座

馬鞍山頌安邨頌德樓

馬鞍山錦龍苑龍悅閣

當局表示，2022年8月23日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，毋須按強制檢測公告規定進行檢測。