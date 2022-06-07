強制檢測｜49地方上榜　涉尖沙咀、筲箕灣、太古城食肆 (附名單)

食物及衞生局今日(6月7日)發出強制檢測公告，把49個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在6月8日或6月9日接受檢測。
曾於6月1日至6月7日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：
- 將軍澳安寧花園2座
- 元朗洪福邨洪溢樓
- 沙田碩門邨瑞碩樓
- 粉嶺粉嶺名都龍騰閣
- 半山區地利根德里12號譽皇居
- 藍田康華苑宏康閣
- 藍田滙景花園6座
- 荃灣石圍角邨石菊樓
- 天水圍嘉湖山莊翠湖居5座
- 鴨脷洲鴨脷洲邨利福樓高座
- 天水圍天耀一邨耀富樓
- 北角英皇道165-175號公主大廈
- 銅鑼灣駱克道441號駱克大廈A座
- 馬鞍山觀瀾雅軒5座
- 薄扶林寶翠園2座
- 西營盤第三街138號麗景閣
- 將軍澳日出康城領凱9座(左翼及右翼)
- 將軍澳維景灣畔9座
- 灣仔春園街47-65號新春園大廈
- 荃灣海濱花園海珊閣
- 九龍城啟晴邨滿晴樓
- 鴨脷洲深灣軒1座
- 薄扶林蒲飛路23號翰林軒2座
- 銅鑼灣大坑道50A號渣甸豪庭
- 元朗新元朗中心4座
- 馬鞍山迎海1期2座
- 黃大仙竹園南邨富園樓
- 上水上水中心4座
- 屯門友愛邨愛義樓
- 將軍澳天晉7座星鑽海
- 深井碧堤半島5座
- 柴灣杏花邨42座
- 沙田水泉澳邨樂泉樓
- 柴灣康翠臺1座
- 筲箕灣東威大廈3座
- 油塘崇山街8號曦臺1座
- 大角咀凱帆軒3座
- 愉景灣康慧台康頤閣
- 紅磡海濱南岸2座
- 九龍灣啟業邨啟賢樓
- 紅磡昇御門2座
- 上水太平邨平熙樓
涉及個別指明時間的地方：
- 尖沙咀海港城海運大廈3樓LCX 34號鋪奇納百川：6月6日13:00至14:30
- 銅鑼灣邊寧頓街9-11號登龍閣地下C2號鋪A.T.A.S：6月5日15:00至16:00
- 筲箕灣筲箕灣東大街22號安利魚蛋粉麵：6月4日10:30至12:30
- 灣仔港灣道1號香港君悅酒店大堂君悅咖啡廳：6月3日18:00至20:15
- 將軍澳PopCorn商場1樓F10號鋪大將：6月1日18:30至20:30
- 鰂魚涌太古城耀星閣地下G1010號鋪PHI COFFEE & PANCAKE：6月1日13:45至15:45
- 鰂魚涌太古城中心3樓315號鋪餃子駅：6月1日12:45至13:15
當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。然而，2022年6月7日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。