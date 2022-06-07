強制檢測｜49地方上榜　涉尖沙咀、筲箕灣、太古城食肆 (附名單)

食物及衞生局今日(6月7日)發出強制檢測公告，把49個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在6月8日或6月9日接受檢測。

曾於6月1日至6月7日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

將軍澳安寧花園2座

元朗洪福邨洪溢樓

沙田碩門邨瑞碩樓

粉嶺粉嶺名都龍騰閣

半山區地利根德里12號譽皇居

藍田康華苑宏康閣

藍田滙景花園6座

荃灣石圍角邨石菊樓

天水圍嘉湖山莊翠湖居5座

鴨脷洲鴨脷洲邨利福樓高座

天水圍天耀一邨耀富樓

北角英皇道165-175號公主大廈

銅鑼灣駱克道441號駱克大廈A座

馬鞍山觀瀾雅軒5座

薄扶林寶翠園2座

西營盤第三街138號麗景閣

將軍澳日出康城領凱9座(左翼及右翼)

將軍澳維景灣畔9座

灣仔春園街47-65號新春園大廈

荃灣海濱花園海珊閣

九龍城啟晴邨滿晴樓

鴨脷洲深灣軒1座

薄扶林蒲飛路23號翰林軒2座

銅鑼灣大坑道50A號渣甸豪庭

元朗新元朗中心4座

馬鞍山迎海1期2座

黃大仙竹園南邨富園樓

上水上水中心4座

屯門友愛邨愛義樓

將軍澳天晉7座星鑽海

深井碧堤半島5座

柴灣杏花邨42座

沙田水泉澳邨樂泉樓

柴灣康翠臺1座

筲箕灣東威大廈3座

油塘崇山街8號曦臺1座

大角咀凱帆軒3座

愉景灣康慧台康頤閣

紅磡海濱南岸2座

九龍灣啟業邨啟賢樓

紅磡昇御門2座

上水太平邨平熙樓

涉及個別指明時間的地方：

尖沙咀海港城海運大廈3樓LCX 34號鋪奇納百川：6月6日13:00至14:30

銅鑼灣邊寧頓街9-11號登龍閣地下C2號鋪A.T.A.S：6月5日15:00至16:00

筲箕灣筲箕灣東大街22號安利魚蛋粉麵：6月4日10:30至12:30

灣仔港灣道1號香港君悅酒店大堂君悅咖啡廳：6月3日18:00至20:15

將軍澳PopCorn商場1樓F10號鋪大將：6月1日18:30至20:30

鰂魚涌太古城耀星閣地下G1010號鋪PHI COFFEE & PANCAKE：6月1日13:45至15:45

鰂魚涌太古城中心3樓315號鋪餃子駅：6月1日12:45至13:15

當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。然而，2022年6月7日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。