強制檢測｜50住宅上榜　涉半島豪庭、天華邨、富景花園 (附名單)

政府今日(10月18日)發出強制檢測公告，把50個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在10月19日或10月20日接受檢測。

曾於10月12日至10月18日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

葵涌石籬二邨石歡樓

粉嶺祥華邨祥德樓

大圍顯徑邨顯貴樓

上水彩園邨彩湖樓

屯門海麗花園2座

鴨脷洲海怡半島御泉居

將軍澳新都城1期5座

沙田帝堡城1座

藍田德田邨德敬樓

鰂魚涌惠安苑C座

葵涌葵康苑葵明閣

柴灣樂翠臺3座

油塘高翔苑高靜閣

西灣河康祥街8號太康樓

上水龍豐花園C座

半山區豫苑2座

大角咀浪澄灣6座

北角城市花園2座

葵涌浩景臺4座

天水圍嘉湖山莊美湖居2座

紅磡半島豪庭1座

大埔富雅花園2座

柴灣樂軒臺2座

馬鞍山富寶花園6座

葵涌葵康苑葵逸閣

將軍澳英明苑明遠閣

粉嶺榮輝中心4座

將軍澳彩明苑彩桃閣

土瓜灣傲雲峰3座

元朗溱柏1座

葵涌葵星中心B座

天水圍天華邨華彩樓

沙田沙田中心新寧大廈

旺角富榮花園3座

大埔宏福苑宏仁閣

大埔朗濤7A座

荃灣荃灣中心太原樓

鰂魚涌南豐新邨10座

屯門邁亞美海灣1座

屯門大興花園1期4座

馬鞍山馬鞍山中心2座

半山區富景花園1座

馬鞍山銀湖‧天峰1座

筲箕灣愛蝶灣9座

青衣灝景灣6座

青衣青華苑華碧閣

馬鞍山錦英苑錦達閣

粉嶺昌盛苑昌靖閣

東涌逸東二邨謙逸樓

東涌逸東二邨德逸樓

當局表示，2022年7月18日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，毋須按強制檢測公告規定進行檢測。