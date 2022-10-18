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2022-10-18 18:49:43

強制檢測｜50住宅上榜　涉半島豪庭、天華邨、富景花園 (附名單)

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半島豪庭有大廈被納入強制檢測公告。(資料圖片／陳奕釗攝)

半島豪庭有大廈被納入強制檢測公告。(資料圖片／陳奕釗攝)

政府今日(10月18日)發出強制檢測公告，把50個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在10月19日或10月20日接受檢測。

曾於10月12日至10月18日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

  • 葵涌石籬二邨石歡樓
  • 粉嶺祥華邨祥德樓
  • 大圍顯徑邨顯貴樓
  • 上水彩園邨彩湖樓
  • 屯門海麗花園2座
  • 鴨脷洲海怡半島御泉居
  • 將軍澳新都城1期5座
  • 沙田帝堡城1座
  • 藍田德田邨德敬樓
  • 鰂魚涌惠安苑C座
  • 葵涌葵康苑葵明閣
  • 柴灣樂翠臺3座
  • 油塘高翔苑高靜閣
  • 西灣河康祥街8號太康樓
  • 上水龍豐花園C座
  • 半山區豫苑2座
  • 大角咀浪澄灣6座
  • 北角城市花園2座
  • 葵涌浩景臺4座
  • 天水圍嘉湖山莊美湖居2座
  • 紅磡半島豪庭1座
  • 大埔富雅花園2座
  • 柴灣樂軒臺2座
  • 馬鞍山富寶花園6座
  • 葵涌葵康苑葵逸閣
  • 將軍澳英明苑明遠閣
  • 粉嶺榮輝中心4座
  • 將軍澳彩明苑彩桃閣
  • 土瓜灣傲雲峰3座
  • 元朗溱柏1座
  • 葵涌葵星中心B座
  • 天水圍天華邨華彩樓
  • 沙田沙田中心新寧大廈
  • 旺角富榮花園3座
  • 大埔宏福苑宏仁閣
  • 大埔朗濤7A座
  • 荃灣荃灣中心太原樓
  • 鰂魚涌南豐新邨10座
  • 屯門邁亞美海灣1座
  • 屯門大興花園1期4座
  • 馬鞍山馬鞍山中心2座
  • 半山區富景花園1座
  • 馬鞍山銀湖‧天峰1座
  • 筲箕灣愛蝶灣9座
  • 青衣灝景灣6座
  • 青衣青華苑華碧閣
  • 馬鞍山錦英苑錦達閣
  • 粉嶺昌盛苑昌靖閣
  • 東涌逸東二邨謙逸樓
  • 東涌逸東二邨德逸樓

當局表示，2022年7月18日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，毋須按強制檢測公告規定進行檢測。

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