強制檢測｜50住宅上榜　涉半島豪庭、天華邨、富景花園 (附名單)

政府今日(10月18日)發出強制檢測公告，把50個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在10月19日或10月20日接受檢測。
曾於10月12日至10月18日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：
- 葵涌石籬二邨石歡樓
- 粉嶺祥華邨祥德樓
- 大圍顯徑邨顯貴樓
- 上水彩園邨彩湖樓
- 屯門海麗花園2座
- 鴨脷洲海怡半島御泉居
- 將軍澳新都城1期5座
- 沙田帝堡城1座
- 藍田德田邨德敬樓
- 鰂魚涌惠安苑C座
- 葵涌葵康苑葵明閣
- 柴灣樂翠臺3座
- 油塘高翔苑高靜閣
- 西灣河康祥街8號太康樓
- 上水龍豐花園C座
- 半山區豫苑2座
- 大角咀浪澄灣6座
- 北角城市花園2座
- 葵涌浩景臺4座
- 天水圍嘉湖山莊美湖居2座
- 紅磡半島豪庭1座
- 大埔富雅花園2座
- 柴灣樂軒臺2座
- 馬鞍山富寶花園6座
- 葵涌葵康苑葵逸閣
- 將軍澳英明苑明遠閣
- 粉嶺榮輝中心4座
- 將軍澳彩明苑彩桃閣
- 土瓜灣傲雲峰3座
- 元朗溱柏1座
- 葵涌葵星中心B座
- 天水圍天華邨華彩樓
- 沙田沙田中心新寧大廈
- 旺角富榮花園3座
- 大埔宏福苑宏仁閣
- 大埔朗濤7A座
- 荃灣荃灣中心太原樓
- 鰂魚涌南豐新邨10座
- 屯門邁亞美海灣1座
- 屯門大興花園1期4座
- 馬鞍山馬鞍山中心2座
- 半山區富景花園1座
- 馬鞍山銀湖‧天峰1座
- 筲箕灣愛蝶灣9座
- 青衣灝景灣6座
- 青衣青華苑華碧閣
- 馬鞍山錦英苑錦達閣
- 粉嶺昌盛苑昌靖閣
- 東涌逸東二邨謙逸樓
- 東涌逸東二邨德逸樓
當局表示，2022年7月18日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，毋須按強制檢測公告規定進行檢測。