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2022-10-17 19:39:21

強制檢測｜50住宅上榜　涉峻瀅II、華富邨、新翠花園 (附名單)

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峻瀅II有大廈被納入強制檢測公告。(資料圖片／陳奕釗攝)

峻瀅II有大廈被納入強制檢測公告。(資料圖片／陳奕釗攝)

政府今日(10月17日)發出強制檢測公告，把50個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在10月18日或10月19日接受檢測。

曾於10月11日至10月17日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

  • 柴灣興民邨民富樓
  • 馬鞍山恆健街8號錦暉苑
  • 將軍澳寶明苑寶柏閣
  • 薄扶林華富一邨華樂樓
  • 慈雲山慈安苑安欣閣
  • 上水彩蒲苑彩碧閣
  • 觀塘安泰邨明泰樓
  • 紅磡碧麗花園1座
  • 將軍澳峻瀅II第2座
  • 將軍澳新都城1期3座
  • 葵涌葵馥苑安葵閣
  • 將軍澳日出康城領都1座(左翼及右翼)
  • 新蒲崗采頤花園1座
  • 荃灣海濱花園海明閣
  • 觀塘樂意園2座
  • 鴨脷洲海怡半島豐景閣
  • 大圍嘉田苑嘉祺閣
  • 旺角彌敦道760號東海大廈
  • 上水彩園邨彩華樓
  • 葵涌怡峰苑豪峰閣
  • 深水埗怡閣苑怡建閣
  • 北角城市花園4座
  • 青衣美景花園9座
  • 藍田滙景花園8座
  • 牛池灣瓊山苑瓊琚閣
  • 天水圍嘉湖山莊景湖居3座
  • 馬鞍山富安花園17座
  • 將軍澳慧安園4座
  • 屯門新圍苑新順閣
  • 長沙灣宇晴軒6座
  • 觀塘順利紀律部隊宿舍7座
  • 九龍城君柏3座
  • 北角銀幕街1號海景軒
  • 小欖帝濤灣海琴軒10座
  • 鰂魚涌惠安苑E座
  • 鰂魚涌鰂魚涌街123號太隆樓
  • 馬鞍山雅典居6座
  • 屯門屯門湖康警察宿舍2座
  • 鰂魚涌太古城東海閣
  • 鰂魚涌太古城燕宮閣
  • 大圍景田苑冰心閣
  • 香港仔福群大樓B座
  • 藍田滙景花園9座
  • 柴灣新翠花園2座
  • 鴨脷洲漁安苑彩安閣
  • 青衣青泰苑寶泰閣
  • 青衣青華苑華豐閣
  • 屯門翠寧花園3座
  • 屯門新圍苑新凱閣
  • 沙田帝堡城2座

當局表示，2022年7月17日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，毋須按強制檢測公告規定進行檢測。

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