強制檢測｜50住宅上榜　涉峻瀅II、華富邨、新翠花園 (附名單)

政府今日(10月17日)發出強制檢測公告，把50個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在10月18日或10月19日接受檢測。
曾於10月11日至10月17日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：
- 柴灣興民邨民富樓
- 馬鞍山恆健街8號錦暉苑
- 將軍澳寶明苑寶柏閣
- 薄扶林華富一邨華樂樓
- 慈雲山慈安苑安欣閣
- 上水彩蒲苑彩碧閣
- 觀塘安泰邨明泰樓
- 紅磡碧麗花園1座
- 將軍澳峻瀅II第2座
- 將軍澳新都城1期3座
- 葵涌葵馥苑安葵閣
- 將軍澳日出康城領都1座(左翼及右翼)
- 新蒲崗采頤花園1座
- 荃灣海濱花園海明閣
- 觀塘樂意園2座
- 鴨脷洲海怡半島豐景閣
- 大圍嘉田苑嘉祺閣
- 旺角彌敦道760號東海大廈
- 上水彩園邨彩華樓
- 葵涌怡峰苑豪峰閣
- 深水埗怡閣苑怡建閣
- 北角城市花園4座
- 青衣美景花園9座
- 藍田滙景花園8座
- 牛池灣瓊山苑瓊琚閣
- 天水圍嘉湖山莊景湖居3座
- 馬鞍山富安花園17座
- 將軍澳慧安園4座
- 屯門新圍苑新順閣
- 長沙灣宇晴軒6座
- 觀塘順利紀律部隊宿舍7座
- 九龍城君柏3座
- 北角銀幕街1號海景軒
- 小欖帝濤灣海琴軒10座
- 鰂魚涌惠安苑E座
- 鰂魚涌鰂魚涌街123號太隆樓
- 馬鞍山雅典居6座
- 屯門屯門湖康警察宿舍2座
- 鰂魚涌太古城東海閣
- 鰂魚涌太古城燕宮閣
- 大圍景田苑冰心閣
- 香港仔福群大樓B座
- 藍田滙景花園9座
- 柴灣新翠花園2座
- 鴨脷洲漁安苑彩安閣
- 青衣青泰苑寶泰閣
- 青衣青華苑華豐閣
- 屯門翠寧花園3座
- 屯門新圍苑新凱閣
- 沙田帝堡城2座
當局表示，2022年7月17日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，毋須按強制檢測公告規定進行檢測。