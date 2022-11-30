熱門搜尋:
C觀點 世界盃 江澤民 馬斯克 姜濤 朗譽 芒草 日本自由行 樓市 消委會 周顯
返回
本地
2022-11-30 18:52:49

強制檢測｜50住宅上榜　涉錦豐苑、富怡花園、逸港居 (附名單)

分享：
錦豐苑有大廈被納入強制檢測公告。(資料圖片／陳奕釗攝)

錦豐苑有大廈被納入強制檢測公告。(資料圖片／陳奕釗攝)

政府今日(11月30日)發出強制檢測公告，要求在指明期間及時段身處50個指明地方的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在12月1日或12月2日接受檢測。

曾於11月24日至11月30日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

  • 鑽石山富山邨富暉樓
  • 馬鞍山錦豐苑錦菱閣
  • 將軍澳怡明邨怡悅樓
  • 屯門南浪海灣5座
  • 荃灣梨木樹二邨葵樹樓
  • 天水圍天頌苑頌映閣
  • 粉嶺祥華邨祥順樓
  • 荃灣爵悅庭北爵軒
  • 柴灣富怡花園5座
  • 黃大仙黃大仙下二邨龍樂樓
  • 將軍澳都會駅3座
  • 將軍澳南豐廣場6座
  • 青衣灝景灣3座
  • 柴灣小西灣邨瑞盛樓
  • 荃灣翠濤閣2座
  • 將軍澳南豐廣場5座
  • 屯門新屯門中心9座
  • 馬鞍山聽濤雅苑3座
  • 大圍恒峰花園2座
  • 西灣河欣景花園3座
  • 沙田碧濤花園雅碧閣
  • 荃灣翠豐臺1座
  • 屯門翠寧花園1座
  • 馬鞍山富寶花園2座
  • 鰂魚涌康蕙花園2座
  • 元朗世宙2座
  • 沙田欣廷軒3座
  • 大圍顯田街11號嘉順苑
  • 屯門景新臺3座
  • 長沙灣昇悅居7座
  • 將軍澳東港城1座
  • 長沙灣青山道413號東景大廈
  • 屯門屯富路紀律部隊宿舍
  • 鰂魚涌新威園B座
  • 半山區禮賢閣B座
  • 鴨脷洲利枝道145號金發大廈
  • 香港仔香港仔中心海晶閣
  • 屯門邁亞美海灣4座
  • 香港仔逸港居1座
  • 茶果嶺麗港城5座
  • 茶果嶺麗港城11座
  • 九龍灣麗晶花園18座
  • 元朗世宙3座
  • 青衣翠怡花園5座
  • 沙田帝堡城8座
  • 天水圍天恩邨恩穗樓
  • 鴨脷洲利東邨東昌樓
  • 天水圍栢慧豪園5座
  • 天水圍天悅邨悅貴樓
  • 沙田博康邨博達樓低座及高座

當局表示，2022年8月30日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，毋須按強制檢測公告規定進行檢測。

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受