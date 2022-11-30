強制檢測｜50住宅上榜　涉錦豐苑、富怡花園、逸港居 (附名單)

政府今日(11月30日)發出強制檢測公告，要求在指明期間及時段身處50個指明地方的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在12月1日或12月2日接受檢測。

曾於11月24日至11月30日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

鑽石山富山邨富暉樓

馬鞍山錦豐苑錦菱閣

將軍澳怡明邨怡悅樓

屯門南浪海灣5座

荃灣梨木樹二邨葵樹樓

天水圍天頌苑頌映閣

粉嶺祥華邨祥順樓

荃灣爵悅庭北爵軒

柴灣富怡花園5座

黃大仙黃大仙下二邨龍樂樓

將軍澳都會駅3座

將軍澳南豐廣場6座

青衣灝景灣3座

柴灣小西灣邨瑞盛樓

荃灣翠濤閣2座

將軍澳南豐廣場5座

屯門新屯門中心9座

馬鞍山聽濤雅苑3座

大圍恒峰花園2座

西灣河欣景花園3座

沙田碧濤花園雅碧閣

荃灣翠豐臺1座

屯門翠寧花園1座

馬鞍山富寶花園2座

鰂魚涌康蕙花園2座

元朗世宙2座

沙田欣廷軒3座

大圍顯田街11號嘉順苑

屯門景新臺3座

長沙灣昇悅居7座

將軍澳東港城1座

長沙灣青山道413號東景大廈

屯門屯富路紀律部隊宿舍

鰂魚涌新威園B座

半山區禮賢閣B座

鴨脷洲利枝道145號金發大廈

香港仔香港仔中心海晶閣

屯門邁亞美海灣4座

香港仔逸港居1座

茶果嶺麗港城5座

茶果嶺麗港城11座

九龍灣麗晶花園18座

元朗世宙3座

青衣翠怡花園5座

沙田帝堡城8座

天水圍天恩邨恩穗樓

鴨脷洲利東邨東昌樓

天水圍栢慧豪園5座

天水圍天悅邨悅貴樓

沙田博康邨博達樓低座及高座

當局表示，2022年8月30日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，毋須按強制檢測公告規定進行檢測。