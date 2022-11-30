強制檢測｜50住宅上榜　涉錦豐苑、富怡花園、逸港居 (附名單)

政府今日(11月30日)發出強制檢測公告，要求在指明期間及時段身處50個指明地方的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在12月1日或12月2日接受檢測。
曾於11月24日至11月30日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：
- 鑽石山富山邨富暉樓
- 馬鞍山錦豐苑錦菱閣
- 將軍澳怡明邨怡悅樓
- 屯門南浪海灣5座
- 荃灣梨木樹二邨葵樹樓
- 天水圍天頌苑頌映閣
- 粉嶺祥華邨祥順樓
- 荃灣爵悅庭北爵軒
- 柴灣富怡花園5座
- 黃大仙黃大仙下二邨龍樂樓
- 將軍澳都會駅3座
- 將軍澳南豐廣場6座
- 青衣灝景灣3座
- 柴灣小西灣邨瑞盛樓
- 荃灣翠濤閣2座
- 將軍澳南豐廣場5座
- 屯門新屯門中心9座
- 馬鞍山聽濤雅苑3座
- 大圍恒峰花園2座
- 西灣河欣景花園3座
- 沙田碧濤花園雅碧閣
- 荃灣翠豐臺1座
- 屯門翠寧花園1座
- 馬鞍山富寶花園2座
- 鰂魚涌康蕙花園2座
- 元朗世宙2座
- 沙田欣廷軒3座
- 大圍顯田街11號嘉順苑
- 屯門景新臺3座
- 長沙灣昇悅居7座
- 將軍澳東港城1座
- 長沙灣青山道413號東景大廈
- 屯門屯富路紀律部隊宿舍
- 鰂魚涌新威園B座
- 半山區禮賢閣B座
- 鴨脷洲利枝道145號金發大廈
- 香港仔香港仔中心海晶閣
- 屯門邁亞美海灣4座
- 香港仔逸港居1座
- 茶果嶺麗港城5座
- 茶果嶺麗港城11座
- 九龍灣麗晶花園18座
- 元朗世宙3座
- 青衣翠怡花園5座
- 沙田帝堡城8座
- 天水圍天恩邨恩穗樓
- 鴨脷洲利東邨東昌樓
- 天水圍栢慧豪園5座
- 天水圍天悅邨悅貴樓
- 沙田博康邨博達樓低座及高座
當局表示，2022年8月30日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，毋須按強制檢測公告規定進行檢測。