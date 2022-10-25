強制檢測｜51住宅上榜　涉華明邨、麗翠苑、明德邨 (附名單)

政府今日(10月25日)發出強制檢測公告，把51個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在10月26日或10月27日接受檢測。

曾於10月19日至10月25日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

粉嶺華明邨添明樓

東涌迎東邨迎趣樓

大圍顯徑邨顯沛樓

屯門大興邨興耀樓

大埔廣福邨廣禮樓

觀塘安達邨謙達樓

天水圍天盛苑盛賢閣

將軍澳廣明苑廣昌閣

青衣曉峰園1座

鰂魚涌太古城啟天閣

上水天平邨天賀樓

長沙灣麗翠苑麗棠閣

秀茂坪秀茂坪南邨秀旺樓

藍田德田邨德盛樓

馬鞍山錦豐苑錦薇閣

葵涌石籬二邨石榮樓

油塘油麗邨盈麗樓

沙田希爾頓中心C座

將軍澳叠翠軒3座

薄扶林華富一邨華裕樓

北角海峯園高峯閣

長沙灣發祥街西5號凱德苑

香港仔石排灣邨碧園樓

觀塘翠屏南邨翠櫻樓

筲箕灣東駿苑銀駿閣

沙田愉翠苑愉滿閣

將軍澳唐明苑唐煌閣

慈雲山慈愛苑愛慧閣

荃灣翠豐臺3座

鴨脷洲海怡半島海韻閣

大圍名城2期2座(北翼及南翼)

大埔太和邨居和樓

鴨脷洲鴨脷洲邨利怡樓

茶果嶺麗港城21座

鑽石山富山邨富暉樓

觀塘順利邨利祥樓

天水圍天愛苑愛濤閣

觀塘順利邨利溢樓

油塘高翔苑高鳳閣

將軍澳明德邨明覺樓

屯門青發街2號愛琴灣

土瓜灣傲雲峰6座

屯門良景邨良華樓

大角咀維港灣6座

半山區旭龢道5號龍騰閣

半山區福苑2座

半山區旭龢道3號威都閣

半山區福苑1座

薄扶林薄扶林花園3座

薄扶林薄扶林花園4座

柴灣翠樂邨翠祿樓

當局表示，2022年7月25日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，毋須按強制檢測公告規定進行檢測。