強制檢測｜51住宅上榜　涉華明邨、麗翠苑、明德邨 (附名單)

政府今日(10月25日)發出強制檢測公告，把51個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在10月26日或10月27日接受檢測。
曾於10月19日至10月25日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：
- 粉嶺華明邨添明樓
- 東涌迎東邨迎趣樓
- 大圍顯徑邨顯沛樓
- 屯門大興邨興耀樓
- 大埔廣福邨廣禮樓
- 觀塘安達邨謙達樓
- 天水圍天盛苑盛賢閣
- 將軍澳廣明苑廣昌閣
- 青衣曉峰園1座
- 鰂魚涌太古城啟天閣
- 上水天平邨天賀樓
- 長沙灣麗翠苑麗棠閣
- 秀茂坪秀茂坪南邨秀旺樓
- 藍田德田邨德盛樓
- 馬鞍山錦豐苑錦薇閣
- 葵涌石籬二邨石榮樓
- 油塘油麗邨盈麗樓
- 沙田希爾頓中心C座
- 將軍澳叠翠軒3座
- 薄扶林華富一邨華裕樓
- 北角海峯園高峯閣
- 長沙灣發祥街西5號凱德苑
- 香港仔石排灣邨碧園樓
- 觀塘翠屏南邨翠櫻樓
- 筲箕灣東駿苑銀駿閣
- 沙田愉翠苑愉滿閣
- 將軍澳唐明苑唐煌閣
- 慈雲山慈愛苑愛慧閣
- 荃灣翠豐臺3座
- 鴨脷洲海怡半島海韻閣
- 大圍名城2期2座(北翼及南翼)
- 大埔太和邨居和樓
- 鴨脷洲鴨脷洲邨利怡樓
- 茶果嶺麗港城21座
- 鑽石山富山邨富暉樓
- 觀塘順利邨利祥樓
- 天水圍天愛苑愛濤閣
- 觀塘順利邨利溢樓
- 油塘高翔苑高鳳閣
- 將軍澳明德邨明覺樓
- 屯門青發街2號愛琴灣
- 土瓜灣傲雲峰6座
- 屯門良景邨良華樓
- 大角咀維港灣6座
- 半山區旭龢道5號龍騰閣
- 半山區福苑2座
- 半山區旭龢道3號威都閣
- 半山區福苑1座
- 薄扶林薄扶林花園3座
- 薄扶林薄扶林花園4座
- 柴灣翠樂邨翠祿樓
當局表示，2022年7月25日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，毋須按強制檢測公告規定進行檢測。