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2022-10-25 21:21:18

強制檢測｜51住宅上榜　涉華明邨、麗翠苑、明德邨 (附名單)

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麗翠苑有大廈被納入強制檢測公告。(資料圖片／林俊源攝)

麗翠苑有大廈被納入強制檢測公告。(資料圖片／林俊源攝)

政府今日(10月25日)發出強制檢測公告，把51個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在10月26日或10月27日接受檢測。

曾於10月19日至10月25日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

  • 粉嶺華明邨添明樓
  • 東涌迎東邨迎趣樓
  • 大圍顯徑邨顯沛樓
  • 屯門大興邨興耀樓
  • 大埔廣福邨廣禮樓
  • 觀塘安達邨謙達樓
  • 天水圍天盛苑盛賢閣
  • 將軍澳廣明苑廣昌閣
  • 青衣曉峰園1座
  • 鰂魚涌太古城啟天閣
  • 上水天平邨天賀樓
  • 長沙灣麗翠苑麗棠閣
  • 秀茂坪秀茂坪南邨秀旺樓
  • 藍田德田邨德盛樓
  • 馬鞍山錦豐苑錦薇閣
  • 葵涌石籬二邨石榮樓
  • 油塘油麗邨盈麗樓
  • 沙田希爾頓中心C座
  • 將軍澳叠翠軒3座
  • 薄扶林華富一邨華裕樓
  • 北角海峯園高峯閣
  • 長沙灣發祥街西5號凱德苑
  • 香港仔石排灣邨碧園樓
  • 觀塘翠屏南邨翠櫻樓
  • 筲箕灣東駿苑銀駿閣
  • 沙田愉翠苑愉滿閣
  • 將軍澳唐明苑唐煌閣
  • 慈雲山慈愛苑愛慧閣
  • 荃灣翠豐臺3座
  • 鴨脷洲海怡半島海韻閣
  • 大圍名城2期2座(北翼及南翼)
  • 大埔太和邨居和樓
  • 鴨脷洲鴨脷洲邨利怡樓
  • 茶果嶺麗港城21座
  • 鑽石山富山邨富暉樓
  • 觀塘順利邨利祥樓
  • 天水圍天愛苑愛濤閣
  • 觀塘順利邨利溢樓
  • 油塘高翔苑高鳳閣
  • 將軍澳明德邨明覺樓
  • 屯門青發街2號愛琴灣
  • 土瓜灣傲雲峰6座
  • 屯門良景邨良華樓
  • 大角咀維港灣6座
  • 半山區旭龢道5號龍騰閣
  • 半山區福苑2座
  • 半山區旭龢道3號威都閣
  • 半山區福苑1座
  • 薄扶林薄扶林花園3座
  • 薄扶林薄扶林花園4座
  • 柴灣翠樂邨翠祿樓

當局表示，2022年7月25日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，毋須按強制檢測公告規定進行檢測。

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