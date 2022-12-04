強制檢測｜51地點上榜　涉富昌邨、月海灣、華寶大廈 (附名單)

政府今日(12月4日)發出強制檢測公告，要求在指明期間及時段身處51個指明地方的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在12月5日或12月6日接受檢測。

曾於11月28日至12月4日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

牛頭角牛頭角上邨常興樓

深水埗富昌邨富悅樓

將軍澳廣明苑廣盈閣

大圍顯徑邨顯富樓

藍田滙景花園17座

青衣宏福花園2座

深井碧堤半島1座

元朗洪福邨洪樂樓

荃灣荃灣中心杭州樓

堅尼地城泓都1座

慈雲山慈愛苑愛裕閣

沙田綠怡雅苑2座

黃大仙黃大仙下邨(一區)龍順樓

將軍澳景林邨景櫚樓

馬鞍山富安花園2座

荃灣愉景新城9座

馬鞍山富寶花園10座

香港仔嘉隆苑嘉平閣

粉嶺榮輝中心2座

葵涌葵蓉苑1座

荃灣翠濤閣1座

將軍澳怡心園2座

油塘高俊苑俊滿閣

天水圍天頌苑頌月閣

葵涌寶星中心B座

天水圍嘉湖山莊美湖居1座

粉嶺欣翠花園4座

荔枝角盈暉臺2座

荃灣映日灣2座

粉嶺榮福中心3座

屯門景峰花園1座

柴灣杏花邨36座

香港仔香港仔中心海瑚閣

葵涌月海灣2座

馬灣珀麗灣18座

黃大仙天宏苑宏遠閣

沙田愉翠苑愉齊閣

油麻地駿發花園2座

荃灣綠楊新邨D座

屯門南浪海灣3座

大埔富萊花園銀菊閣

粉嶺暉明邨泰暉樓

大埔寶湖花園D座

將軍澳清水灣半島2座

紅磡黃埔花園百合苑8座

堅尼地城堅彌地城新海旁1號華寶大廈

荃灣荃威花園E座

馬鞍山錦英苑錦達閣

將軍澳寶明苑寶松閣

筲箕灣東濤苑旭濤閣及曉濤閣

天水圍天恒邨恒富樓

當局表示，2022年9月4日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，毋須按強制檢測公告規定進行檢測。