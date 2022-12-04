強制檢測｜51地點上榜　涉富昌邨、月海灣、華寶大廈 (附名單)

政府今日(12月4日)發出強制檢測公告，要求在指明期間及時段身處51個指明地方的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在12月5日或12月6日接受檢測。
曾於11月28日至12月4日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：
- 牛頭角牛頭角上邨常興樓
- 深水埗富昌邨富悅樓
- 將軍澳廣明苑廣盈閣
- 大圍顯徑邨顯富樓
- 藍田滙景花園17座
- 青衣宏福花園2座
- 深井碧堤半島1座
- 元朗洪福邨洪樂樓
- 荃灣荃灣中心杭州樓
- 堅尼地城泓都1座
- 慈雲山慈愛苑愛裕閣
- 沙田綠怡雅苑2座
- 黃大仙黃大仙下邨(一區)龍順樓
- 將軍澳景林邨景櫚樓
- 馬鞍山富安花園2座
- 荃灣愉景新城9座
- 馬鞍山富寶花園10座
- 香港仔嘉隆苑嘉平閣
- 粉嶺榮輝中心2座
- 葵涌葵蓉苑1座
- 荃灣翠濤閣1座
- 將軍澳怡心園2座
- 油塘高俊苑俊滿閣
- 天水圍天頌苑頌月閣
- 葵涌寶星中心B座
- 天水圍嘉湖山莊美湖居1座
- 粉嶺欣翠花園4座
- 荔枝角盈暉臺2座
- 荃灣映日灣2座
- 粉嶺榮福中心3座
- 屯門景峰花園1座
- 柴灣杏花邨36座
- 香港仔香港仔中心海瑚閣
- 葵涌月海灣2座
- 馬灣珀麗灣18座
- 黃大仙天宏苑宏遠閣
- 沙田愉翠苑愉齊閣
- 油麻地駿發花園2座
- 荃灣綠楊新邨D座
- 屯門南浪海灣3座
- 大埔富萊花園銀菊閣
- 粉嶺暉明邨泰暉樓
- 大埔寶湖花園D座
- 將軍澳清水灣半島2座
- 紅磡黃埔花園百合苑8座
- 堅尼地城堅彌地城新海旁1號華寶大廈
- 荃灣荃威花園E座
- 馬鞍山錦英苑錦達閣
- 將軍澳寶明苑寶松閣
- 筲箕灣東濤苑旭濤閣及曉濤閣
- 天水圍天恒邨恒富樓
當局表示，2022年9月4日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，毋須按強制檢測公告規定進行檢測。