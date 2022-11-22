強制檢測｜52地點上榜　涉葵俊苑、御皇庭、新翠花園 (附名單)

政府今日(11月22日)發出強制檢測公告，要求在指明期間及時段身處52個指明地方的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在11月23日或11月24日接受檢測。
曾於11月16日至11月22日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：
- 屯門翠寧花園3座
- 香港仔華貴邨華孝樓
- 粉嶺華明邨頌明樓
- 青衣青泰苑鴻泰閣
- 藍田平田邨平旺樓
- 粉嶺海聯廣場3座
- 將軍澳富康花園3座
- 將軍澳富康花園2座
- 荃灣翠豐臺2座
- 沙田水泉澳邨崇泉樓
- 荃灣麗城花園3期2座
- 天水圍天恒邨恒俊樓
- 屯門大興花園1期2座
- 筲箕灣愛蝶灣6座
- 將軍澳慧安園1座
- 葵涌葵俊苑葵豐閣
- 屯門兆康苑兆基閣
- 屯門慧豐園1座
- 柴灣新翠花園2座
- 油塘油美苑淮美閣
- 東涌東堤灣畔7座
- 藍田滙景花園3座
- 沙田沙角邨銀鷗樓C座
- 柴灣曉翠苑碧翠閣
- 屯門兆麟苑輝麟閣
- 牛池灣瓊麗苑瓊昌閣
- 半山區嘉兆臺2座
- 牛頭角得寶花園H座
- 牛頭角得寶花園B座
- 荃灣愉景新城4座
- 橫頭磡橫頭磡邨宏顯樓
- 茶果嶺麗港城26座
- 沙田愉翠苑愉勤閣
- 大角咀維港灣10座
- 大角咀富多來新邨富皇樓
- 何文田恒信園四期
- 屯門兆山苑樺景閣
- 柴灣柴灣道392號雅麗閣
- 西灣河康祥街2號太祥樓
- 元朗朗城滙2座
- 葵涌梨木道112號葵寶大廈
- 薄扶林置富花園富怡苑
- 馬鞍山新港城N座
- 屯門康德花園1座
- 掃管笏愛琴海岸6座
- 牛池灣威豪花園1座
- 沙田銀禧花園2座
- 上水御皇庭3座
- 天水圍嘉湖山莊景湖居5座
- 大埔帝欣苑21-27座
- 馬鞍山頌安邨頌智樓
- 馬鞍山錦龍苑龍欣閣
當局表示，2022年8月22日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，毋須按強制檢測公告規定進行檢測。