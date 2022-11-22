強制檢測｜52地點上榜　涉葵俊苑、御皇庭、新翠花園 (附名單)

政府今日(11月22日)發出強制檢測公告，要求在指明期間及時段身處52個指明地方的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在11月23日或11月24日接受檢測。

曾於11月16日至11月22日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

屯門翠寧花園3座

香港仔華貴邨華孝樓

粉嶺華明邨頌明樓

青衣青泰苑鴻泰閣

藍田平田邨平旺樓

粉嶺海聯廣場3座

將軍澳富康花園3座

將軍澳富康花園2座

荃灣翠豐臺2座

沙田水泉澳邨崇泉樓

荃灣麗城花園3期2座

天水圍天恒邨恒俊樓

屯門大興花園1期2座

筲箕灣愛蝶灣6座

將軍澳慧安園1座

葵涌葵俊苑葵豐閣

屯門兆康苑兆基閣

屯門慧豐園1座

柴灣新翠花園2座

油塘油美苑淮美閣

東涌東堤灣畔7座

藍田滙景花園3座

沙田沙角邨銀鷗樓C座

柴灣曉翠苑碧翠閣

屯門兆麟苑輝麟閣

牛池灣瓊麗苑瓊昌閣

半山區嘉兆臺2座

牛頭角得寶花園H座

牛頭角得寶花園B座

荃灣愉景新城4座

橫頭磡橫頭磡邨宏顯樓

茶果嶺麗港城26座

沙田愉翠苑愉勤閣

大角咀維港灣10座

大角咀富多來新邨富皇樓

何文田恒信園四期

屯門兆山苑樺景閣

柴灣柴灣道392號雅麗閣

西灣河康祥街2號太祥樓

元朗朗城滙2座

葵涌梨木道112號葵寶大廈

薄扶林置富花園富怡苑

馬鞍山新港城N座

屯門康德花園1座

掃管笏愛琴海岸6座

牛池灣威豪花園1座

沙田銀禧花園2座

上水御皇庭3座

天水圍嘉湖山莊景湖居5座

大埔帝欣苑21-27座

馬鞍山頌安邨頌智樓

馬鞍山錦龍苑龍欣閣

當局表示，2022年8月22日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，毋須按強制檢測公告規定進行檢測。