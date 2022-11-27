強制檢測｜54地點上榜　涉海日灣II、寶能閣、蔚景花園 (附名單)

政府今日(11月27日)發出強制檢測公告，要求在指明期間及時段身處54個指明地方的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在11月28日或11月29日接受檢測。

曾於11月21日至11月27日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

沙田博康邨博逸樓

何文田何文田邨適文樓

秀茂坪秀茂坪邨秀景樓

藍田藍田邨藍蔚樓

粉嶺嘉盛苑嘉耀閣

牛池灣瓊山苑瓊琚閣

屯門新圍苑新凱閣

長沙灣凱樂苑凱莎閣

將軍澳將軍澳中心12座

荃灣青山公路荃灣段520號蔚景花園

將軍澳叠翠軒2座

鰂魚涌太古城逸天閣

深井海韻花園4座

將軍澳將軍澳廣場3座

荃灣尚翠苑翠庭閣

長沙灣李鄭屋邨禮讓樓

屯門海典軒2座

大圍秦石邨石晶樓

牛池灣彩雲一邨伴月樓

馬鞍山馬鞍山中心3座

大埔富雅花園4座

馬鞍山迎濤灣2座

長沙灣昇悅居8座

上水翠麗花園1座

天水圍天頌苑頌浩閣

鰂魚涌康景花園A座

屯門寶怡花園3座

馬鞍山新港城E座

鰂魚涌逸樺園2座

大埔海日灣II 10座

青衣翠怡花園7座

天水圍嘉湖山莊美湖居7座

馬鞍山銀湖‧天峰1座

紅磡海逸豪園10座

屯門海麗花園1座

馬鞍山迎海‧星灣御22座

觀塘祥和苑和均閣

東涌東堤灣畔9座

元朗朗晴居6座

荃灣荃灣城市廣場B座

沙田花園城雅麗苑

沙田御龍山6座

荃灣享和街51號都城大樓

屯門華都花園4座

九龍塘寶能閣1期

元朗朗怡居5座

石硤尾大坑東邨東滿樓

上水皇府山6座

堅尼地城翡翠閣A座

半山區禮賢閣C座

紅磡海逸豪園3座

紅磡黃埔花園百合苑4座

馬鞍山觀瀾雅軒5及6座

將軍澳日出康城Marini 3座

當局表示，2022年8月27日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，毋須按強制檢測公告規定進行檢測。