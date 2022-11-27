強制檢測｜54地點上榜　涉海日灣II、寶能閣、蔚景花園 (附名單)

政府今日(11月27日)發出強制檢測公告，要求在指明期間及時段身處54個指明地方的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在11月28日或11月29日接受檢測。
曾於11月21日至11月27日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：
- 沙田博康邨博逸樓
- 何文田何文田邨適文樓
- 秀茂坪秀茂坪邨秀景樓
- 藍田藍田邨藍蔚樓
- 粉嶺嘉盛苑嘉耀閣
- 牛池灣瓊山苑瓊琚閣
- 屯門新圍苑新凱閣
- 長沙灣凱樂苑凱莎閣
- 將軍澳將軍澳中心12座
- 荃灣青山公路荃灣段520號蔚景花園
- 將軍澳叠翠軒2座
- 鰂魚涌太古城逸天閣
- 深井海韻花園4座
- 將軍澳將軍澳廣場3座
- 荃灣尚翠苑翠庭閣
- 長沙灣李鄭屋邨禮讓樓
- 屯門海典軒2座
- 大圍秦石邨石晶樓
- 牛池灣彩雲一邨伴月樓
- 馬鞍山馬鞍山中心3座
- 大埔富雅花園4座
- 馬鞍山迎濤灣2座
- 長沙灣昇悅居8座
- 上水翠麗花園1座
- 天水圍天頌苑頌浩閣
- 鰂魚涌康景花園A座
- 屯門寶怡花園3座
- 馬鞍山新港城E座
- 鰂魚涌逸樺園2座
- 大埔海日灣II 10座
- 青衣翠怡花園7座
- 天水圍嘉湖山莊美湖居7座
- 馬鞍山銀湖‧天峰1座
- 紅磡海逸豪園10座
- 屯門海麗花園1座
- 馬鞍山迎海‧星灣御22座
- 觀塘祥和苑和均閣
- 東涌東堤灣畔9座
- 元朗朗晴居6座
- 荃灣荃灣城市廣場B座
- 沙田花園城雅麗苑
- 沙田御龍山6座
- 荃灣享和街51號都城大樓
- 屯門華都花園4座
- 九龍塘寶能閣1期
- 元朗朗怡居5座
- 石硤尾大坑東邨東滿樓
- 上水皇府山6座
- 堅尼地城翡翠閣A座
- 半山區禮賢閣C座
- 紅磡海逸豪園3座
- 紅磡黃埔花園百合苑4座
- 馬鞍山觀瀾雅軒5及6座
- 將軍澳日出康城Marini 3座
當局表示，2022年8月27日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，毋須按強制檢測公告規定進行檢測。