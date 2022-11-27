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2022-11-27 19:43:32

強制檢測｜54地點上榜　涉海日灣II、寶能閣、蔚景花園 (附名單)

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海日灣II有大廈被納入強制檢測公告。(資料圖片／陳奕釗攝)

海日灣II有大廈被納入強制檢測公告。(資料圖片／陳奕釗攝)

政府今日(11月27日)發出強制檢測公告，要求在指明期間及時段身處54個指明地方的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在11月28日或11月29日接受檢測。

曾於11月21日至11月27日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

  • 沙田博康邨博逸樓
  • 何文田何文田邨適文樓
  • 秀茂坪秀茂坪邨秀景樓
  • 藍田藍田邨藍蔚樓
  • 粉嶺嘉盛苑嘉耀閣
  • 牛池灣瓊山苑瓊琚閣
  • 屯門新圍苑新凱閣
  • 長沙灣凱樂苑凱莎閣
  • 將軍澳將軍澳中心12座
  • 荃灣青山公路荃灣段520號蔚景花園
  • 將軍澳叠翠軒2座
  • 鰂魚涌太古城逸天閣
  • 深井海韻花園4座
  • 將軍澳將軍澳廣場3座
  • 荃灣尚翠苑翠庭閣
  • 長沙灣李鄭屋邨禮讓樓
  • 屯門海典軒2座
  • 大圍秦石邨石晶樓
  • 牛池灣彩雲一邨伴月樓
  • 馬鞍山馬鞍山中心3座
  • 大埔富雅花園4座
  • 馬鞍山迎濤灣2座
  • 長沙灣昇悅居8座
  • 上水翠麗花園1座
  • 天水圍天頌苑頌浩閣
  • 鰂魚涌康景花園A座
  • 屯門寶怡花園3座
  • 馬鞍山新港城E座
  • 鰂魚涌逸樺園2座
  • 大埔海日灣II 10座
  • 青衣翠怡花園7座
  • 天水圍嘉湖山莊美湖居7座
  • 馬鞍山銀湖‧天峰1座
  • 紅磡海逸豪園10座
  • 屯門海麗花園1座
  • 馬鞍山迎海‧星灣御22座
  • 觀塘祥和苑和均閣
  • 東涌東堤灣畔9座
  • 元朗朗晴居6座
  • 荃灣荃灣城市廣場B座
  • 沙田花園城雅麗苑
  • 沙田御龍山6座
  • 荃灣享和街51號都城大樓
  • 屯門華都花園4座
  • 九龍塘寶能閣1期
  • 元朗朗怡居5座
  • 石硤尾大坑東邨東滿樓
  • 上水皇府山6座
  • 堅尼地城翡翠閣A座
  • 半山區禮賢閣C座
  • 紅磡海逸豪園3座
  • 紅磡黃埔花園百合苑4座
  • 馬鞍山觀瀾雅軒5及6座
  • 將軍澳日出康城Marini 3座

當局表示，2022年8月27日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，毋須按強制檢測公告規定進行檢測。

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