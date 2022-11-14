強制檢測｜55住宅上榜　涉銀禧花園、大元邨、香港仔中心 (附名單)

政府今日(11月14日)發出強制檢測公告，把55個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在11月15日或11月16日接受檢測。
曾於11月8日至11月14日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：
- 東涌裕泰苑裕玥閣
- 上水彩蒲苑彩瑩閣
- 屯門建生邨樂生樓
- 筲箕灣東熹苑耀熹閣
- 大埔怡雅苑怡達閣
- 大圍隆亨邨學心樓高座
- 大埔大元邨泰欣樓A座
- 東涌裕東苑啟東閣
- 將軍澳富寧花園3座
- 牛池灣彩雲一邨飛鳳樓
- 屯門豐景園4座
- 馬鞍山雅濤居2座
- 天水圍天富苑元富閣
- 葵涌葵馥苑樂葵閣
- 將軍澳將軍澳廣場6座
- 將軍澳新寶城3座
- 筲箕灣筲箕灣東大街51號東灣閣
- 屯門恒順園3座
- 沙田富豪花園碧華閣
- 屯門美樂花園10座
- 葵涌賢麗苑賢光閣
- 青衣翠怡花園1座
- 沙田銀禧花園4座
- 柴灣富欣花園2座
- 葵涌怡峰苑悅峰閣
- 粉嶺粉嶺名都怡景閣
- 沙田偉華中心2座
- 大埔寶湖花園C座
- 筲箕灣東威大廈1座
- 薄扶林置富花園富暉苑
- 香港仔福群大樓A座
- 九龍城啟朗苑啟逸閣
- 鰂魚涌太古城雅蓮閣
- 馬鞍山錦泰苑錦天閣
- 香港仔景惠花園1座
- 旺角帝峯．皇殿2座
- 北角北角臺1號北角台
- 沙田河畔花園B座
- 上水上水中心3座
- 香港仔香港仔中心港興閣
- 石塘咀美新樓A座
- 粉嶺碧湖花園1座
- 馬灣珀麗灣20座
- 將軍澳嘉悅2座
- 鰂魚涌太古城智星閣
- 青衣青怡花園7座
- 馬鞍山新港城A座
- 荃灣荃灣中心貴陽樓
- 牛頭角淘大花園L座
- 牛頭角安基苑基康閣
- 荃灣荃景花園12座
- 新蒲崗采頤花園12座
- 葵涌祖堯邨啟真樓
- 鴨脷洲利東邨東逸樓
- 葵涌石籬一邨石興樓
當局表示，2022年8月14日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，毋須按強制檢測公告規定進行檢測。