強制檢測｜55住宅上榜　涉銀禧花園、大元邨、香港仔中心 (附名單)

政府今日(11月14日)發出強制檢測公告，把55個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在11月15日或11月16日接受檢測。

曾於11月8日至11月14日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

東涌裕泰苑裕玥閣

上水彩蒲苑彩瑩閣

屯門建生邨樂生樓

筲箕灣東熹苑耀熹閣

大埔怡雅苑怡達閣

大圍隆亨邨學心樓高座

大埔大元邨泰欣樓A座

東涌裕東苑啟東閣

將軍澳富寧花園3座

牛池灣彩雲一邨飛鳳樓

屯門豐景園4座

馬鞍山雅濤居2座

天水圍天富苑元富閣

葵涌葵馥苑樂葵閣

將軍澳將軍澳廣場6座

將軍澳新寶城3座

筲箕灣筲箕灣東大街51號東灣閣

屯門恒順園3座

沙田富豪花園碧華閣

屯門美樂花園10座

葵涌賢麗苑賢光閣

青衣翠怡花園1座

沙田銀禧花園4座

柴灣富欣花園2座

葵涌怡峰苑悅峰閣

粉嶺粉嶺名都怡景閣

沙田偉華中心2座

大埔寶湖花園C座

筲箕灣東威大廈1座

薄扶林置富花園富暉苑

香港仔福群大樓A座

九龍城啟朗苑啟逸閣

鰂魚涌太古城雅蓮閣

馬鞍山錦泰苑錦天閣

香港仔景惠花園1座

旺角帝峯．皇殿2座

北角北角臺1號北角台

沙田河畔花園B座

上水上水中心3座

香港仔香港仔中心港興閣

石塘咀美新樓A座

粉嶺碧湖花園1座

馬灣珀麗灣20座

將軍澳嘉悅2座

鰂魚涌太古城智星閣

青衣青怡花園7座

馬鞍山新港城A座

荃灣荃灣中心貴陽樓

牛頭角淘大花園L座

牛頭角安基苑基康閣

荃灣荃景花園12座

新蒲崗采頤花園12座

葵涌祖堯邨啟真樓

鴨脷洲利東邨東逸樓

葵涌石籬一邨石興樓

當局表示，2022年8月14日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，毋須按強制檢測公告規定進行檢測。