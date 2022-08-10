強制檢測｜55住宅上榜　涉龍德苑、凱樂苑、新屯門中心 (附名單)

政府今日(8月10日)發出強制檢測公告，把55個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在8月11日或8月12日接受檢測。
曾於8月4日至8月10日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：
- 大埔太和邨喜和樓
- 東涌迎東邨迎悅樓
- 上水天平邨天怡樓
- 將軍澳健明邨明域樓
- 藍田康雅苑荔雅閣
- 屯門兆畦苑兆強閣
- 秀茂坪寶達邨達佳樓
- 葵涌葵馥苑樂葵閣
- 柴灣興華一邨興翠樓
- 沙田富豪花園明麗閣
- 藍田康栢苑松栢閣
- 油塘高翔苑高飛閣
- 將軍澳景林邨景榆樓
- 屯門富泰邨愛泰樓
- 屯門大興邨興昌樓
- 將軍澳君傲灣1座
- 屯門新屯門中心2座
- 觀塘安達邨仁達樓
- 藍田平田邨平信樓
- 大圍秦石邨石瑩樓
- 粉嶺皇后山邨皇盛樓
- 九龍城啟晴邨康晴樓
- 黃大仙竹園南邨富園樓
- 沙田愉翠苑愉賢閣
- 大圍嘉田苑嘉怡閣
- 觀塘雲漢邨漢松樓
- 油塘油翠苑漾美閣
- 柴灣峰華邨曉峰樓
- 黃大仙黃大仙下二邨龍慧樓
- 黃大仙天馬苑駿飛閣
- 屯門卓爾居5座
- 屯門新屯門中心7座
- 將軍澳日出康城緻藍天翠堤(左翼及右翼)
- 灣仔堅尼地道48號滿峯台C-D座
- 沙田㘭背灣街23號旭禾苑
- 牛池灣嘉峰臺2座
- 將軍澳都會駅城中駅10座
- 元朗新時代廣場8座
- 粉嶺昌盛苑昌濤閣
- 沙田水泉澳邨城泉樓
- 天水圍天恒邨恒滿樓
- 紅磡家維邨家定樓
- 大埔大元邨泰寧樓A座
- 長沙灣凱樂苑凱曈閣
- 香港仔華貴邨華廉樓
- 天水圍天逸邨逸海樓
- 秀茂坪寶達邨達顯樓
- 鰂魚涌太古城齊宮閣
- 慈雲山慈樂邨樂信樓
- 牛池灣瓊山苑瓊碧閣
- 赤柱龍德苑怡德閣
- 長沙灣寶麗苑寶澤閣
- 葵青安蔭邨康蔭樓
- 赤柱龍德苑至德閣
- 天水圍俊宏軒1座
當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。2022年5月10日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。