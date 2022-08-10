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2022-08-10 22:36:24

強制檢測｜55住宅上榜　涉龍德苑、凱樂苑、新屯門中心 (附名單)

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凱樂苑有大廈被納入強制檢測公告。(資料圖片)

凱樂苑有大廈被納入強制檢測公告。(資料圖片)

政府今日(8月10日)發出強制檢測公告，把55個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在8月11日或8月12日接受檢測。

曾於8月4日至8月10日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

  • 大埔太和邨喜和樓
  • 東涌迎東邨迎悅樓
  • 上水天平邨天怡樓
  • 將軍澳健明邨明域樓
  • 藍田康雅苑荔雅閣
  • 屯門兆畦苑兆強閣
  • 秀茂坪寶達邨達佳樓
  • 葵涌葵馥苑樂葵閣
  • 柴灣興華一邨興翠樓
  • 沙田富豪花園明麗閣
  • 藍田康栢苑松栢閣
  • 油塘高翔苑高飛閣
  • 將軍澳景林邨景榆樓
  • 屯門富泰邨愛泰樓
  • 屯門大興邨興昌樓
  • 將軍澳君傲灣1座
  • 屯門新屯門中心2座
  • 觀塘安達邨仁達樓
  • 藍田平田邨平信樓
  • 大圍秦石邨石瑩樓
  • 粉嶺皇后山邨皇盛樓
  • 九龍城啟晴邨康晴樓
  • 黃大仙竹園南邨富園樓
  • 沙田愉翠苑愉賢閣
  • 大圍嘉田苑嘉怡閣
  • 觀塘雲漢邨漢松樓
  • 油塘油翠苑漾美閣
  • 柴灣峰華邨曉峰樓
  • 黃大仙黃大仙下二邨龍慧樓
  • 黃大仙天馬苑駿飛閣
  • 屯門卓爾居5座
  • 屯門新屯門中心7座
  • 將軍澳日出康城緻藍天翠堤(左翼及右翼)
  • 灣仔堅尼地道48號滿峯台C-D座
  • 沙田㘭背灣街23號旭禾苑
  • 牛池灣嘉峰臺2座
  • 將軍澳都會駅城中駅10座
  • 元朗新時代廣場8座
  • 粉嶺昌盛苑昌濤閣
  • 沙田水泉澳邨城泉樓
  • 天水圍天恒邨恒滿樓
  • 紅磡家維邨家定樓
  • 大埔大元邨泰寧樓A座
  • 長沙灣凱樂苑凱曈閣
  • 香港仔華貴邨華廉樓
  • 天水圍天逸邨逸海樓
  • 秀茂坪寶達邨達顯樓
  • 鰂魚涌太古城齊宮閣
  • 慈雲山慈樂邨樂信樓
  • 牛池灣瓊山苑瓊碧閣
  • 赤柱龍德苑怡德閣
  • 長沙灣寶麗苑寶澤閣
  • 葵青安蔭邨康蔭樓
  • 赤柱龍德苑至德閣
  • 天水圍俊宏軒1座

當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。2022年5月10日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。

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