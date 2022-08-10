強制檢測｜55住宅上榜　涉龍德苑、凱樂苑、新屯門中心 (附名單)

政府今日(8月10日)發出強制檢測公告，把55個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在8月11日或8月12日接受檢測。

曾於8月4日至8月10日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

大埔太和邨喜和樓

東涌迎東邨迎悅樓

上水天平邨天怡樓

將軍澳健明邨明域樓

藍田康雅苑荔雅閣

屯門兆畦苑兆強閣

秀茂坪寶達邨達佳樓

葵涌葵馥苑樂葵閣

柴灣興華一邨興翠樓

沙田富豪花園明麗閣

藍田康栢苑松栢閣

油塘高翔苑高飛閣

將軍澳景林邨景榆樓

屯門富泰邨愛泰樓

屯門大興邨興昌樓

將軍澳君傲灣1座

屯門新屯門中心2座

觀塘安達邨仁達樓

藍田平田邨平信樓

大圍秦石邨石瑩樓

粉嶺皇后山邨皇盛樓

九龍城啟晴邨康晴樓

黃大仙竹園南邨富園樓

沙田愉翠苑愉賢閣

大圍嘉田苑嘉怡閣

觀塘雲漢邨漢松樓

油塘油翠苑漾美閣

柴灣峰華邨曉峰樓

黃大仙黃大仙下二邨龍慧樓

黃大仙天馬苑駿飛閣

屯門卓爾居5座

屯門新屯門中心7座

將軍澳日出康城緻藍天翠堤(左翼及右翼)

灣仔堅尼地道48號滿峯台C-D座

沙田㘭背灣街23號旭禾苑

牛池灣嘉峰臺2座

將軍澳都會駅城中駅10座

元朗新時代廣場8座

粉嶺昌盛苑昌濤閣

沙田水泉澳邨城泉樓

天水圍天恒邨恒滿樓

紅磡家維邨家定樓

大埔大元邨泰寧樓A座

長沙灣凱樂苑凱曈閣

香港仔華貴邨華廉樓

天水圍天逸邨逸海樓

秀茂坪寶達邨達顯樓

鰂魚涌太古城齊宮閣

慈雲山慈樂邨樂信樓

牛池灣瓊山苑瓊碧閣

赤柱龍德苑怡德閣

長沙灣寶麗苑寶澤閣

葵青安蔭邨康蔭樓

赤柱龍德苑至德閣

天水圍俊宏軒1座

當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。2022年5月10日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。