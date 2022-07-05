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2022-07-05 22:28:45

強制檢測｜55地點上榜　涉嘉亨灣、逸瓏灣、新興花園 (附名單)

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嘉亨灣有大廈被納入強制檢測公告。(資料圖片／陳奕釗攝)

嘉亨灣有大廈被納入強制檢測公告。(資料圖片／陳奕釗攝)

政府今日(7月5日)發出強制檢測公告，把55個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在7月6日或7月7日接受檢測。

曾於6月29日至7月5日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

  • 觀塘順利紀律部隊宿舍5座
  • 粉嶺華明邨信明樓
  • 屯門錦華花園B座
  • 香港仔嘉隆苑嘉平閣
  • 九龍城天寰天海匯3座
  • 葵涌石籬二邨石佳樓
  • 西貢對面海邨海昌樓
  • 屯門富泰邨美泰樓
  • 牛頭角牛頭角上邨常悅樓
  • 屯門友愛邨愛曦樓
  • 筲箕灣耀東邨耀安樓
  • 石硤尾石硤尾邨美菖樓
  • 荃灣萬景峯2座
  • 旺角海富苑海寧閣
  • 土瓜灣翔龍灣6座
  • 東涌映灣園悅濤軒10座
  • 跑馬地鳳輝臺12號蔚雲閣
  • 紅磡利工街9號悅目
  • 屯門兆山苑椰景閣
  • 大埔逸瓏灣8第1座
  • 深水埗澤安邨榮澤樓
  • 長沙灣麗翠苑麗楊閣
  • 灣仔駱克道292-294號
  • 荃灣韻濤居A座
  • 屯門大興邨興平樓
  • 牛池灣清水灣道8號
  • 沙田帝堡城2座
  • 掃管笏OMA OMA 2B座
  • 馬鞍山星漣海1座
  • 沙田銀禧花園8座
  • 大圍海福花園福熹閣
  • 觀塘安泰邨景泰樓
  • 馬鞍山錦鞍苑玉鞍閣
  • 大埔新興花園康信閣
  • 北角英皇道58號康福園B座
  • 油塘高怡邨高志樓
  • 天水圍天恒邨恒卓樓
  • 將軍澳海翩滙5座
  • 鴨脷洲利東邨東昌樓
  • 東涌富東邨東盛樓
  • 筲箕灣東駿苑金駿閣
  • 銅鑼灣浣紗街21號龍濤苑1座
  • 慈雲山慈民邨民裕樓
  • 觀塘凱滙1座
  • 大角咀維港灣9座
  • 西灣河嘉亨灣1座
  • 香港仔石排灣邨碧朗樓
  • 粉嶺碧湖花園2座
  • 青衣綠悠雅苑1座
  • 大埔宏福苑宏志閣

涉及個別指明時間的地方：

  • 聯盛宴　北角港運城2樓202號鋪：6月30日18:15至20:15
  • 大家樂　鰂魚涌英皇道1026-1028號海景樓及海山樓地下低層：6月30日16:15至17:15
  • 大快活　鰂魚涌英皇道971號英皇大樓1樓：6月30日14:30至15:30
  • 南豐小廚雞煲火鍋　旺角黑布街25號地下：6月30日19:45至20:45
  • 大家樂　筲箕灣耀東商場1樓S101號鋪：6月30日07:15至07:45

當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。2022年4月5日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。

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