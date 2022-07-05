強制檢測｜55地點上榜　涉嘉亨灣、逸瓏灣、新興花園 (附名單)

政府今日(7月5日)發出強制檢測公告，把55個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在7月6日或7月7日接受檢測。
曾於6月29日至7月5日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：
- 觀塘順利紀律部隊宿舍5座
- 粉嶺華明邨信明樓
- 屯門錦華花園B座
- 香港仔嘉隆苑嘉平閣
- 九龍城天寰天海匯3座
- 葵涌石籬二邨石佳樓
- 西貢對面海邨海昌樓
- 屯門富泰邨美泰樓
- 牛頭角牛頭角上邨常悅樓
- 屯門友愛邨愛曦樓
- 筲箕灣耀東邨耀安樓
- 石硤尾石硤尾邨美菖樓
- 荃灣萬景峯2座
- 旺角海富苑海寧閣
- 土瓜灣翔龍灣6座
- 東涌映灣園悅濤軒10座
- 跑馬地鳳輝臺12號蔚雲閣
- 紅磡利工街9號悅目
- 屯門兆山苑椰景閣
- 大埔逸瓏灣8第1座
- 深水埗澤安邨榮澤樓
- 長沙灣麗翠苑麗楊閣
- 灣仔駱克道292-294號
- 荃灣韻濤居A座
- 屯門大興邨興平樓
- 牛池灣清水灣道8號
- 沙田帝堡城2座
- 掃管笏OMA OMA 2B座
- 馬鞍山星漣海1座
- 沙田銀禧花園8座
- 大圍海福花園福熹閣
- 觀塘安泰邨景泰樓
- 馬鞍山錦鞍苑玉鞍閣
- 大埔新興花園康信閣
- 北角英皇道58號康福園B座
- 油塘高怡邨高志樓
- 天水圍天恒邨恒卓樓
- 將軍澳海翩滙5座
- 鴨脷洲利東邨東昌樓
- 東涌富東邨東盛樓
- 筲箕灣東駿苑金駿閣
- 銅鑼灣浣紗街21號龍濤苑1座
- 慈雲山慈民邨民裕樓
- 觀塘凱滙1座
- 大角咀維港灣9座
- 西灣河嘉亨灣1座
- 香港仔石排灣邨碧朗樓
- 粉嶺碧湖花園2座
- 青衣綠悠雅苑1座
- 大埔宏福苑宏志閣
涉及個別指明時間的地方：
- 聯盛宴 北角港運城2樓202號鋪：6月30日18:15至20:15
- 大家樂 鰂魚涌英皇道1026-1028號海景樓及海山樓地下低層：6月30日16:15至17:15
- 大快活 鰂魚涌英皇道971號英皇大樓1樓：6月30日14:30至15:30
- 南豐小廚雞煲火鍋 旺角黑布街25號地下：6月30日19:45至20:45
- 大家樂 筲箕灣耀東商場1樓S101號鋪：6月30日07:15至07:45
當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。2022年4月5日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。