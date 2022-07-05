強制檢測｜55地點上榜　涉嘉亨灣、逸瓏灣、新興花園 (附名單)

政府今日(7月5日)發出強制檢測公告，把55個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在7月6日或7月7日接受檢測。

曾於6月29日至7月5日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

觀塘順利紀律部隊宿舍5座

粉嶺華明邨信明樓

屯門錦華花園B座

香港仔嘉隆苑嘉平閣

九龍城天寰天海匯3座

葵涌石籬二邨石佳樓

西貢對面海邨海昌樓

屯門富泰邨美泰樓

牛頭角牛頭角上邨常悅樓

屯門友愛邨愛曦樓

筲箕灣耀東邨耀安樓

石硤尾石硤尾邨美菖樓

荃灣萬景峯2座

旺角海富苑海寧閣

土瓜灣翔龍灣6座

東涌映灣園悅濤軒10座

跑馬地鳳輝臺12號蔚雲閣

紅磡利工街9號悅目

屯門兆山苑椰景閣

大埔逸瓏灣8第1座

深水埗澤安邨榮澤樓

長沙灣麗翠苑麗楊閣

灣仔駱克道292-294號

荃灣韻濤居A座

屯門大興邨興平樓

牛池灣清水灣道8號

沙田帝堡城2座

掃管笏OMA OMA 2B座

馬鞍山星漣海1座

沙田銀禧花園8座

大圍海福花園福熹閣

觀塘安泰邨景泰樓

馬鞍山錦鞍苑玉鞍閣

大埔新興花園康信閣

北角英皇道58號康福園B座

油塘高怡邨高志樓

天水圍天恒邨恒卓樓

將軍澳海翩滙5座

鴨脷洲利東邨東昌樓

東涌富東邨東盛樓

筲箕灣東駿苑金駿閣

銅鑼灣浣紗街21號龍濤苑1座

慈雲山慈民邨民裕樓

觀塘凱滙1座

大角咀維港灣9座

西灣河嘉亨灣1座

香港仔石排灣邨碧朗樓

粉嶺碧湖花園2座

青衣綠悠雅苑1座

大埔宏福苑宏志閣

涉及個別指明時間的地方：

聯盛宴 北角港運城2樓202號鋪：6月30日18:15至20:15

大家樂 鰂魚涌英皇道1026-1028號海景樓及海山樓地下低層：6月30日16:15至17:15

大快活 鰂魚涌英皇道971號英皇大樓1樓：6月30日14:30至15:30

南豐小廚雞煲火鍋 旺角黑布街25號地下：6月30日19:45至20:45

大家樂 筲箕灣耀東商場1樓S101號鋪：6月30日07:15至07:45

當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。2022年4月5日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。