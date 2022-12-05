強制檢測｜56住宅上榜　涉金坪邨、青俊苑、翠擁華庭 (附名單)

政府今日(12月5日)發出強制檢測公告，要求在指明期間及時段身處56個指明地方的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在12月6日或12月7日接受檢測。
曾於11月29日至12月5日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：
- 鑽石山富山邨富信樓
- 大埔明雅苑明昌閣
- 元朗洪福邨洪盛樓
- 薄扶林寶翠園6座
- 將軍澳富康花園9座
- 柴灣茵翠街9號悅翠苑
- 馬鞍山錦英苑錦佳閣
- 粉嶺榮輝中心1座
- 屯門富泰邨健泰樓
- 九龍灣彩興苑彩薈閣
- 天水圍嘉湖山莊景湖居8座
- 馬鞍山錦泰苑錦富閣
- 屯門兆麟苑耀麟閣
- 東涌逸東一邨善逸樓
- 觀塘雲漢邨漢松樓
- 葵涌新葵芳花園C座
- 薄扶林華富一邨華清樓
- 粉嶺祥華邨祥景樓
- 沙田愉翠苑愉善閣
- 天水圍嘉湖山莊景湖居6座
- 馬鞍山馬鞍山中心1座
- 牛頭角樂華北邨信華樓
- 慈雲山慈愛苑愛富閣
- 天水圍嘉湖山莊賞湖居5座
- 沙田沙田第一城1座
- 屯門海麗花園2座
- 半山區豫苑1座
- 青衣青俊苑俊軒閣
- 屯門兆康苑兆豪閣
- 屯門大興花園2期3座
- 深水埗南昌邨昌遜樓
- 天水圍嘉湖山莊賞湖居1座
- 元朗蝶翠峰1座
- 半山區堅道119-125號金堅大廈
- 旺角界限街12號寶興大樓
- 北角和富中心12A座
- 沙田好運中心柏林閣
- 屯門雅都花園3座
- 坪洲金坪邨金坪樓
- 觀塘南康大廈A座
- 西營盤皇后大道西419K號博仕臺
- 屯門香港黃金海岸19座
- 西灣河鯉景灣觀景閣
- 灣仔堅尼地道9M號皇朝閣
- 香港仔香港仔中心港富閣
- 沙田新城市廣場蕙蘭閣
- 將軍澳和明苑和煦閣
- 牛池灣新麗花園A座
- 上水龍豐花園B座
- 馬鞍山翠擁華庭9座
- 青衣青怡花園2座
- 屯門景峰豪庭1座
- 北角柏蔚山1座
- 屯門邁亞美海灣3座
- 筲箕灣愛東邨愛旭樓
- 天水圍天悅邨悅富樓
當局表示，2022年9月5日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，毋須按強制檢測公告規定進行檢測。