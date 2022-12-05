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2022-12-05 19:14:30

強制檢測｜56住宅上榜　涉金坪邨、青俊苑、翠擁華庭 (附名單)

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青俊苑有大廈被納入強制檢測公告。(資料圖片／林俊源攝)

青俊苑有大廈被納入強制檢測公告。(資料圖片／林俊源攝)

政府今日(12月5日)發出強制檢測公告，要求在指明期間及時段身處56個指明地方的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在12月6日或12月7日接受檢測。

曾於11月29日至12月5日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

  • 鑽石山富山邨富信樓
  • 大埔明雅苑明昌閣
  • 元朗洪福邨洪盛樓
  • 薄扶林寶翠園6座
  • 將軍澳富康花園9座
  • 柴灣茵翠街9號悅翠苑
  • 馬鞍山錦英苑錦佳閣
  • 粉嶺榮輝中心1座
  • 屯門富泰邨健泰樓
  • 九龍灣彩興苑彩薈閣
  • 天水圍嘉湖山莊景湖居8座
  • 馬鞍山錦泰苑錦富閣
  • 屯門兆麟苑耀麟閣
  • 東涌逸東一邨善逸樓
  • 觀塘雲漢邨漢松樓
  • 葵涌新葵芳花園C座
  • 薄扶林華富一邨華清樓
  • 粉嶺祥華邨祥景樓
  • 沙田愉翠苑愉善閣
  • 天水圍嘉湖山莊景湖居6座
  • 馬鞍山馬鞍山中心1座
  • 牛頭角樂華北邨信華樓
  • 慈雲山慈愛苑愛富閣
  • 天水圍嘉湖山莊賞湖居5座
  • 沙田沙田第一城1座
  • 屯門海麗花園2座
  • 半山區豫苑1座
  • 青衣青俊苑俊軒閣
  • 屯門兆康苑兆豪閣
  • 屯門大興花園2期3座
  • 深水埗南昌邨昌遜樓
  • 天水圍嘉湖山莊賞湖居1座
  • 元朗蝶翠峰1座
  • 半山區堅道119-125號金堅大廈
  • 旺角界限街12號寶興大樓
  • 北角和富中心12A座
  • 沙田好運中心柏林閣
  • 屯門雅都花園3座
  • 坪洲金坪邨金坪樓
  • 觀塘南康大廈A座
  • 西營盤皇后大道西419K號博仕臺
  • 屯門香港黃金海岸19座
  • 西灣河鯉景灣觀景閣
  • 灣仔堅尼地道9M號皇朝閣
  • 香港仔香港仔中心港富閣
  • 沙田新城市廣場蕙蘭閣
  • 將軍澳和明苑和煦閣
  • 牛池灣新麗花園A座
  • 上水龍豐花園B座
  • 馬鞍山翠擁華庭9座
  • 青衣青怡花園2座
  • 屯門景峰豪庭1座
  • 北角柏蔚山1座
  • 屯門邁亞美海灣3座
  • 筲箕灣愛東邨愛旭樓
  • 天水圍天悅邨悅富樓

當局表示，2022年9月5日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，毋須按強制檢測公告規定進行檢測。

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