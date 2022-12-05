強制檢測｜56住宅上榜　涉金坪邨、青俊苑、翠擁華庭 (附名單)

政府今日(12月5日)發出強制檢測公告，要求在指明期間及時段身處56個指明地方的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在12月6日或12月7日接受檢測。

曾於11月29日至12月5日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

鑽石山富山邨富信樓

大埔明雅苑明昌閣

元朗洪福邨洪盛樓

薄扶林寶翠園6座

將軍澳富康花園9座

柴灣茵翠街9號悅翠苑

馬鞍山錦英苑錦佳閣

粉嶺榮輝中心1座

屯門富泰邨健泰樓

九龍灣彩興苑彩薈閣

天水圍嘉湖山莊景湖居8座

馬鞍山錦泰苑錦富閣

屯門兆麟苑耀麟閣

東涌逸東一邨善逸樓

觀塘雲漢邨漢松樓

葵涌新葵芳花園C座

薄扶林華富一邨華清樓

粉嶺祥華邨祥景樓

沙田愉翠苑愉善閣

天水圍嘉湖山莊景湖居6座

馬鞍山馬鞍山中心1座

牛頭角樂華北邨信華樓

慈雲山慈愛苑愛富閣

天水圍嘉湖山莊賞湖居5座

沙田沙田第一城1座

屯門海麗花園2座

半山區豫苑1座

青衣青俊苑俊軒閣

屯門兆康苑兆豪閣

屯門大興花園2期3座

深水埗南昌邨昌遜樓

天水圍嘉湖山莊賞湖居1座

元朗蝶翠峰1座

半山區堅道119-125號金堅大廈

旺角界限街12號寶興大樓

北角和富中心12A座

沙田好運中心柏林閣

屯門雅都花園3座

坪洲金坪邨金坪樓

觀塘南康大廈A座

西營盤皇后大道西419K號博仕臺

屯門香港黃金海岸19座

西灣河鯉景灣觀景閣

灣仔堅尼地道9M號皇朝閣

香港仔香港仔中心港富閣

沙田新城市廣場蕙蘭閣

將軍澳和明苑和煦閣

牛池灣新麗花園A座

上水龍豐花園B座

馬鞍山翠擁華庭9座

青衣青怡花園2座

屯門景峰豪庭1座

北角柏蔚山1座

屯門邁亞美海灣3座

筲箕灣愛東邨愛旭樓

天水圍天悅邨悅富樓

當局表示，2022年9月5日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，毋須按強制檢測公告規定進行檢測。