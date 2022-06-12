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2022-06-12 22:23:47

強制檢測｜57地點上榜　涉健威花園、柏景灣、海堤灣畔 (附名單)

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健威花園有大廈被納入強制檢測公告。(資料圖片／陳奕釗攝)

健威花園有大廈被納入強制檢測公告。(資料圖片／陳奕釗攝)

食物及衞生局今日(6月12日)發出強制檢測公告，把57個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在6月13日或6月14日接受檢測。

曾於6月6日至6月12日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

  • 半山區寶雲道2號富匯豪庭2座
  • 鑽石山鳳德邨雪鳳樓
  • 長沙灣昇悅居3座
  • 沙田駿景園10座
  • 東涌迎東邨迎福樓
  • 觀塘祥和苑和均閣
  • 油塘崇山街8號曦臺2座
  • 慈雲山慈安苑安欣閣
  • 將軍澳唐明苑唐輝閣
  • 屯門兆康苑兆偉閣
  • 將軍澳維景灣畔11座
  • 鑽石山星河明居E座
  • 大圍嘉田苑嘉慧閣
  • 油塘油美苑淑美閣
  • 藍田康逸苑康年閣
  • 尖沙咀擎天半島2座
  • 荃灣海濱花園海蕙閣
  • 長沙灣碧海藍天3座
  • 深井碧堤半島9座
  • 大圍美田邨美景樓
  • 屯門海典軒2座
  • 半山區堅道66號金庭居
  • 大埔寶雅苑逸和閣
  • 鴨脷洲海怡半島美祥閣
  • 東涌海堤灣畔2座
  • 馬鞍山耀安邨耀和樓
  • 鰂魚涌太古城銀栢閣
  • 將軍澳怡心園5座
  • 青衣盈翠半島5座
  • 堅尼地城泓都2座
  • 跑馬地樂活道18號樂陶苑D座
  • 葵涌大隴街11號葵華大廈
  • 荔枝角盈暉臺3座
  • 西營盤第三街163號廣豐臺2座
  • 大角咀帝柏海灣2座
  • 紅磡海逸豪園3座
  • 馬鞍山錦鞍苑銀鞍閣
  • 鴨脷洲漁安苑彩安閣
  • 旺角砵蘭街331-335號富華大樓
  • 北角健威花園F座
  • 旺角通菜街252號昌好大廈
  • 屯門龍門居16座

涉及個別指明時間的地方：

  • 小欖帝濤灣浪琴軒2座：6月7日至6月12日曾身處逾兩小時
  • 大角咀柏景灣6座：6月7日至6月12日曾身處逾兩小時
  • 大角咀港灣豪庭5座：6月8日至6月12日曾身處逾兩小時
  • 灣仔告士打道144-149號城市大廈：6月5日至6月12日曾身處逾兩小時
  • 荃灣大河道100號海之戀商場2樓2021-2024號鋪彩薈軒：6月8日18:00至21:00
  • 鴨脷洲利東邨利東商場二期101A號鋪薩莉亞意式餐廳：6月6日18:00至19:00
  • 大角咀大全街47-49號大滿樓地下創意餐廳：6月6日12:30至13:30
  • 大角咀埃華街116-118號大英樓地下7C號鋪新耀記食店：6月7日12:15至13:00
  • 旺角西洋菜南街59號及61號鋪地下及閣樓銀龍茶餐廳：6月5日18:00至18:45或6月7日16:30至17:15
  • 馬鞍山恒安邨恒安市場26-27號鋪四喜牛腩粉麵：6月7日11:30至12:00
  • 旺角西洋菜南街2W號1樓雲桂香米線專門店：6月6日13:30至14:00
  • 旺角太子道西103-107號地下正冬火鍋料理：6月10日09:30至10:30
  • 大圍大圍道1-35號金山樓地下及1樓明星海鮮燒鵝專門店：6月9日21:00至22:00
  • 深水埗南昌薈1樓F102鋪半島漁港：6月9日14:30至15:30
  • 旺角砵蘭街414號新川美食：6月6日19:45至20:30

當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。然而，2022年3月12日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。

利東商場薩莉亞意式餐廳被納入強制檢測公告。(資料圖片／羅庸軒攝)

利東商場薩莉亞意式餐廳被納入強制檢測公告。(資料圖片／羅庸軒攝)

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