強制檢測｜57地點上榜　涉健威花園、柏景灣、海堤灣畔 (附名單)

食物及衞生局今日(6月12日)發出強制檢測公告，把57個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在6月13日或6月14日接受檢測。

曾於6月6日至6月12日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

半山區寶雲道2號富匯豪庭2座

鑽石山鳳德邨雪鳳樓

長沙灣昇悅居3座

沙田駿景園10座

東涌迎東邨迎福樓

觀塘祥和苑和均閣

油塘崇山街8號曦臺2座

慈雲山慈安苑安欣閣

將軍澳唐明苑唐輝閣

屯門兆康苑兆偉閣

將軍澳維景灣畔11座

鑽石山星河明居E座

大圍嘉田苑嘉慧閣

油塘油美苑淑美閣

藍田康逸苑康年閣

尖沙咀擎天半島2座

荃灣海濱花園海蕙閣

長沙灣碧海藍天3座

深井碧堤半島9座

大圍美田邨美景樓

屯門海典軒2座

半山區堅道66號金庭居

大埔寶雅苑逸和閣

鴨脷洲海怡半島美祥閣

東涌海堤灣畔2座

馬鞍山耀安邨耀和樓

鰂魚涌太古城銀栢閣

將軍澳怡心園5座

青衣盈翠半島5座

堅尼地城泓都2座

跑馬地樂活道18號樂陶苑D座

葵涌大隴街11號葵華大廈

荔枝角盈暉臺3座

西營盤第三街163號廣豐臺2座

大角咀帝柏海灣2座

紅磡海逸豪園3座

馬鞍山錦鞍苑銀鞍閣

鴨脷洲漁安苑彩安閣

旺角砵蘭街331-335號富華大樓

北角健威花園F座

旺角通菜街252號昌好大廈

屯門龍門居16座

涉及個別指明時間的地方：

小欖帝濤灣浪琴軒2座：6月7日至6月12日曾身處逾兩小時

大角咀柏景灣6座：6月7日至6月12日曾身處逾兩小時

大角咀港灣豪庭5座：6月8日至6月12日曾身處逾兩小時

灣仔告士打道144-149號城市大廈：6月5日至6月12日曾身處逾兩小時

荃灣大河道100號海之戀商場2樓2021-2024號鋪彩薈軒：6月8日18:00至21:00

鴨脷洲利東邨利東商場二期101A號鋪薩莉亞意式餐廳：6月6日18:00至19:00

大角咀大全街47-49號大滿樓地下創意餐廳：6月6日12:30至13:30

大角咀埃華街116-118號大英樓地下7C號鋪新耀記食店：6月7日12:15至13:00

旺角西洋菜南街59號及61號鋪地下及閣樓銀龍茶餐廳：6月5日18:00至18:45或6月7日16:30至17:15

馬鞍山恒安邨恒安市場26-27號鋪四喜牛腩粉麵：6月7日11:30至12:00

旺角西洋菜南街2W號1樓雲桂香米線專門店：6月6日13:30至14:00

旺角太子道西103-107號地下正冬火鍋料理：6月10日09:30至10:30

大圍大圍道1-35號金山樓地下及1樓明星海鮮燒鵝專門店：6月9日21:00至22:00

深水埗南昌薈1樓F102鋪半島漁港：6月9日14:30至15:30

旺角砵蘭街414號新川美食：6月6日19:45至20:30

當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。然而，2022年3月12日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。