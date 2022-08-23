強制檢測｜58住宅上榜　涉君頤峰、寶盈花園、穗禾苑 (附名單)

政府今日(8月23日)發出強制檢測公告，把58個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在8月24日或8月25日接受檢測。

曾於8月17日至8月23日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

大埔寶雅苑興和閣

長沙灣宇晴軒5座

牛池灣彩雲二邨明麗樓

將軍澳叠翠軒4座

筲箕灣東熹苑華熹閣

赤柱馬坑邨迎馬樓

鰂魚涌太古城富天閣

青衣藍澄灣5座

馬鞍山錦豐苑錦菱閣

屯門慧豐園2座

馬鞍山錦豐苑錦蕙閣

秀茂坪秀茂坪邨秀義樓

薄扶林華富一邨華光樓

觀塘秀茂坪紀律部隊宿舍1座

粉嶺欣盛苑欣暉閣

粉嶺芬園已婚初級警務人員宿舍4座

大埔怡雅苑怡厚閣

天水圍天慈邨慈屏樓

天水圍栢慧豪園2座

茶果嶺麗港城5座

將軍澳日出康城領都2座(左翼及右翼)

馬鞍山利安邨利豐樓

將軍澳尚德邨尚仁樓

將軍澳安寧花園2座

秀茂坪秀茂坪邨秀景樓

馬鞍山銀湖‧天峰6座

上水清河邨清顯樓(3及3A座)

天水圍天逸邨逸湖樓

粉嶺華明邨添明樓

沙田碩門邨豐碩樓

天水圍天祐苑祐泰閣

將軍澳寶盈花園6座

青衣青衣邨宜業樓

九龍城啟德1號(I)大廈1座

柴灣小西灣邨瑞強樓

葵涌葵涌邨雅葵樓

油塘油美苑濤美閣

天水圍天頌苑頌海閣

將軍澳景林邨景棉樓

青衣盈翠半島3座

屯門富泰邨健泰樓

沙田水泉澳邨竹泉樓

荃灣爵悅庭西爵軒

沙田穗禾苑詠興閣

荃灣海濱花園海雅閣

上水天平邨天美樓

油塘高怡邨高志樓

葵涌安蔭邨德蔭樓

觀塘觀塘紀律部隊宿舍2座

旺角海富苑海欣閣

黃大仙黃大仙上邨倡善樓

藍田啟田邨啟旺樓

何文田俊民苑文凱閣

何文田君頤峰3座

何文田君頤峰1座

何文田君頤峰2座

何文田欣圖軒4座

何文田欣圖軒3座

當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。2022年5月23日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。