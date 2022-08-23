強制檢測｜58住宅上榜　涉君頤峰、寶盈花園、穗禾苑 (附名單)

政府今日(8月23日)發出強制檢測公告，把58個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在8月24日或8月25日接受檢測。
曾於8月17日至8月23日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：
- 大埔寶雅苑興和閣
- 長沙灣宇晴軒5座
- 牛池灣彩雲二邨明麗樓
- 將軍澳叠翠軒4座
- 筲箕灣東熹苑華熹閣
- 赤柱馬坑邨迎馬樓
- 鰂魚涌太古城富天閣
- 青衣藍澄灣5座
- 馬鞍山錦豐苑錦菱閣
- 屯門慧豐園2座
- 馬鞍山錦豐苑錦蕙閣
- 秀茂坪秀茂坪邨秀義樓
- 薄扶林華富一邨華光樓
- 觀塘秀茂坪紀律部隊宿舍1座
- 粉嶺欣盛苑欣暉閣
- 粉嶺芬園已婚初級警務人員宿舍4座
- 大埔怡雅苑怡厚閣
- 天水圍天慈邨慈屏樓
- 天水圍栢慧豪園2座
- 茶果嶺麗港城5座
- 將軍澳日出康城領都2座(左翼及右翼)
- 馬鞍山利安邨利豐樓
- 將軍澳尚德邨尚仁樓
- 將軍澳安寧花園2座
- 秀茂坪秀茂坪邨秀景樓
- 馬鞍山銀湖‧天峰6座
- 上水清河邨清顯樓(3及3A座)
- 天水圍天逸邨逸湖樓
- 粉嶺華明邨添明樓
- 沙田碩門邨豐碩樓
- 天水圍天祐苑祐泰閣
- 將軍澳寶盈花園6座
- 青衣青衣邨宜業樓
- 九龍城啟德1號(I)大廈1座
- 柴灣小西灣邨瑞強樓
- 葵涌葵涌邨雅葵樓
- 油塘油美苑濤美閣
- 天水圍天頌苑頌海閣
- 將軍澳景林邨景棉樓
- 青衣盈翠半島3座
- 屯門富泰邨健泰樓
- 沙田水泉澳邨竹泉樓
- 荃灣爵悅庭西爵軒
- 沙田穗禾苑詠興閣
- 荃灣海濱花園海雅閣
- 上水天平邨天美樓
- 油塘高怡邨高志樓
- 葵涌安蔭邨德蔭樓
- 觀塘觀塘紀律部隊宿舍2座
- 旺角海富苑海欣閣
- 黃大仙黃大仙上邨倡善樓
- 藍田啟田邨啟旺樓
- 何文田俊民苑文凱閣
- 何文田君頤峰3座
- 何文田君頤峰1座
- 何文田君頤峰2座
- 何文田欣圖軒4座
- 何文田欣圖軒3座
當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。2022年5月23日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。