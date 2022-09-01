強制檢測｜58住宅上榜　涉皇后山邨、環宇海灣、旭禾苑 (附名單)

政府今日(9月1日)發出強制檢測公告，把58個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在9月2日或9月3日接受檢測。

曾於8月26日至9月1日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

大埔頌雅苑頌真閣

藍田康雅苑桃雅閣

沙田碩門邨新碩樓

屯門良景邨良華樓

將軍澳廣明苑廣昌閣

將軍澳善明邨善禮樓

紅磡半島豪庭2座

大埔太和邨福和樓

牛頭角牛頭角下邨貴輝樓

青衣青華苑華翔閣

天水圍嘉湖山莊麗湖居2座

牛頭角彩霞邨彩月樓

藍田康雅苑杏雅閣

屯門大興邨興輝樓

上水清河邨清澤樓

馬鞍山頌安邨頌智樓

將軍澳翠林邨彩林樓

青衣長青邨青梅樓

沙田水泉澳邨映泉樓

屯門兆麟苑銀麟閣

青衣長青邨青楊樓

粉嶺御庭軒6座

葵涌賢麗苑賢光閣

將軍澳和明苑和逸閣

沙田㘭背灣街23號旭禾苑

東涌滿東邨滿泰樓

屯門田景路38號兆邦苑

將軍澳清水灣半島2座

將軍澳頌明苑冠明閣

秀茂坪曉麗苑曉安閣

大埔曉運路2號德雅苑

馬鞍山耀安邨耀平樓

何文田何文田邨綺文樓

荃灣環宇海灣6座

青衣青泰苑通泰閣

天水圍天盛苑盛昭閣

天水圍天悅邨悅泰樓

青衣盈翠半島10座

上水翠麗花園6座

荃灣麗城花園2期6座

荃灣梨木樹邨樂樹樓

鑽石山鳳德邨雪鳳樓

慈雲山慈正邨正德樓

黃大仙竹園北邨柏園樓

馬鞍山銀湖‧天峰8座

觀塘順利邨利恆樓

觀塘安泰邨景泰樓

鰂魚涌英皇道1048號益發大廈

大埔怡雅苑怡達閣

葵涌石籬二邨石怡樓

粉嶺皇后山邨皇樂樓

葵涌荔欣苑荔影閣

沙田博康邨博安樓

大圍新翠邨新明樓

荃灣爵悅庭北爵軒

九龍城德朗邨德瑩樓

觀塘翠屏南邨翠杭樓

觀塘順利邨利祥樓

當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。2022年6月1日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。