強制檢測｜58住宅上榜　涉皇后山邨、環宇海灣、旭禾苑 (附名單)

政府今日(9月1日)發出強制檢測公告，把58個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在9月2日或9月3日接受檢測。
曾於8月26日至9月1日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：
- 大埔頌雅苑頌真閣
- 藍田康雅苑桃雅閣
- 沙田碩門邨新碩樓
- 屯門良景邨良華樓
- 將軍澳廣明苑廣昌閣
- 將軍澳善明邨善禮樓
- 紅磡半島豪庭2座
- 大埔太和邨福和樓
- 牛頭角牛頭角下邨貴輝樓
- 青衣青華苑華翔閣
- 天水圍嘉湖山莊麗湖居2座
- 牛頭角彩霞邨彩月樓
- 藍田康雅苑杏雅閣
- 屯門大興邨興輝樓
- 上水清河邨清澤樓
- 馬鞍山頌安邨頌智樓
- 將軍澳翠林邨彩林樓
- 青衣長青邨青梅樓
- 沙田水泉澳邨映泉樓
- 屯門兆麟苑銀麟閣
- 青衣長青邨青楊樓
- 粉嶺御庭軒6座
- 葵涌賢麗苑賢光閣
- 將軍澳和明苑和逸閣
- 沙田㘭背灣街23號旭禾苑
- 東涌滿東邨滿泰樓
- 屯門田景路38號兆邦苑
- 將軍澳清水灣半島2座
- 將軍澳頌明苑冠明閣
- 秀茂坪曉麗苑曉安閣
- 大埔曉運路2號德雅苑
- 馬鞍山耀安邨耀平樓
- 何文田何文田邨綺文樓
- 荃灣環宇海灣6座
- 青衣青泰苑通泰閣
- 天水圍天盛苑盛昭閣
- 天水圍天悅邨悅泰樓
- 青衣盈翠半島10座
- 上水翠麗花園6座
- 荃灣麗城花園2期6座
- 荃灣梨木樹邨樂樹樓
- 鑽石山鳳德邨雪鳳樓
- 慈雲山慈正邨正德樓
- 黃大仙竹園北邨柏園樓
- 馬鞍山銀湖‧天峰8座
- 觀塘順利邨利恆樓
- 觀塘安泰邨景泰樓
- 鰂魚涌英皇道1048號益發大廈
- 大埔怡雅苑怡達閣
- 葵涌石籬二邨石怡樓
- 粉嶺皇后山邨皇樂樓
- 葵涌荔欣苑荔影閣
- 沙田博康邨博安樓
- 大圍新翠邨新明樓
- 荃灣爵悅庭北爵軒
- 九龍城德朗邨德瑩樓
- 觀塘翠屏南邨翠杭樓
- 觀塘順利邨利祥樓
當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。2022年6月1日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。