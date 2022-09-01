熱門搜尋:
C觀點 柬埔寨詐騙 紅黃碼 天氣 樓市 MIRROR演唱會意外 消暑 消委會 姜濤 游大東 周顯
返回
本地
2022-09-01 21:02:58

強制檢測｜58住宅上榜　涉皇后山邨、環宇海灣、旭禾苑 (附名單)

分享：
皇后山邨有大廈被納入強制檢測公告。(資料圖片／陳奕釗攝)

皇后山邨有大廈被納入強制檢測公告。(資料圖片／陳奕釗攝)

政府今日(9月1日)發出強制檢測公告，把58個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在9月2日或9月3日接受檢測。

曾於8月26日至9月1日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

  • 大埔頌雅苑頌真閣
  • 藍田康雅苑桃雅閣
  • 沙田碩門邨新碩樓
  • 屯門良景邨良華樓
  • 將軍澳廣明苑廣昌閣
  • 將軍澳善明邨善禮樓
  • 紅磡半島豪庭2座
  • 大埔太和邨福和樓
  • 牛頭角牛頭角下邨貴輝樓
  • 青衣青華苑華翔閣
  • 天水圍嘉湖山莊麗湖居2座
  • 牛頭角彩霞邨彩月樓
  • 藍田康雅苑杏雅閣
  • 屯門大興邨興輝樓
  • 上水清河邨清澤樓
  • 馬鞍山頌安邨頌智樓
  • 將軍澳翠林邨彩林樓
  • 青衣長青邨青梅樓
  • 沙田水泉澳邨映泉樓
  • 屯門兆麟苑銀麟閣
  • 青衣長青邨青楊樓
  • 粉嶺御庭軒6座
  • 葵涌賢麗苑賢光閣
  • 將軍澳和明苑和逸閣
  • 沙田㘭背灣街23號旭禾苑
  • 東涌滿東邨滿泰樓
  • 屯門田景路38號兆邦苑
  • 將軍澳清水灣半島2座
  • 將軍澳頌明苑冠明閣
  • 秀茂坪曉麗苑曉安閣
  • 大埔曉運路2號德雅苑
  • 馬鞍山耀安邨耀平樓
  • 何文田何文田邨綺文樓
  • 荃灣環宇海灣6座
  • 青衣青泰苑通泰閣
  • 天水圍天盛苑盛昭閣
  • 天水圍天悅邨悅泰樓
  • 青衣盈翠半島10座
  • 上水翠麗花園6座
  • 荃灣麗城花園2期6座
  • 荃灣梨木樹邨樂樹樓
  • 鑽石山鳳德邨雪鳳樓
  • 慈雲山慈正邨正德樓
  • 黃大仙竹園北邨柏園樓
  • 馬鞍山銀湖‧天峰8座
  • 觀塘順利邨利恆樓
  • 觀塘安泰邨景泰樓
  • 鰂魚涌英皇道1048號益發大廈
  • 大埔怡雅苑怡達閣
  • 葵涌石籬二邨石怡樓
  • 粉嶺皇后山邨皇樂樓
  • 葵涌荔欣苑荔影閣
  • 沙田博康邨博安樓
  • 大圍新翠邨新明樓
  • 荃灣爵悅庭北爵軒
  • 九龍城德朗邨德瑩樓
  • 觀塘翠屏南邨翠杭樓
  • 觀塘順利邨利祥樓

當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。2022年6月1日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受