強制檢測｜59住宅上榜　涉啟朗苑、海韻花園、學士臺 (附名單)

政府今日(11月28日)發出強制檢測公告，要求在指明期間及時段身處59個指明地方的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在11月29日或11月30日接受檢測。

曾於11月22日至11月28日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

大埔逸雅苑逸欣閣

將軍澳廣明苑廣新閣

屯門兆軒苑逸生閣

慈雲山慈樂邨樂滿樓

天水圍慧景軒1座

屯門友愛邨愛禮樓2座

天水圍天頌苑頌恩閣

九龍城啟朗苑啟洋閣

將軍澳將軍澳中心5座

沙田愉翠苑愉居閣

天水圍栢慧豪廷9座

藍田康逸苑康年閣

東涌逸東一邨福逸樓

柴灣富景花園6座

荃灣翠濤閣3座

深水埗愛海頌5座

屯門屯門湖康警察宿舍1座

青衣宏福花園4座

屯門景峰花園5座

土瓜灣翔龍灣5座

屯門叠茵庭1座

馬灣珀麗灣25座

馬鞍山嵐岸7座

元朗朗城滙3座

屯門兆康苑兆順閣

深井海韻花園2座

藍田滙景花園2座

青衣偉景花園1座

屯門青山公路新墟段133號玫瑰花園

粉嶺碧湖花園2座

鰂魚涌太古城怡山閣

粉嶺粉嶺名都嘉蘭閣

香港仔漁暉苑景暉閣

將軍澳嘉悅1座

屯門康景花園B座

筲箕灣耀東邨耀貴樓

天水圍嘉湖山莊景湖居1座

天水圍嘉湖山莊景湖居13座

荔枝角美孚新邨6期蘭秀道34-36號

大埔天鑽10座

土瓜灣帝庭豪園3座

馬鞍山嵐岸2座

西營盤廣豐臺2座

馬鞍山嵐岸1座

沙田沙田中心新寧大廈

馬鞍山嵐岸3座

紅磡海逸豪園7座

大埔新達廣場1座

沙田愉翠苑愉揚閣

鰂魚涌太古城金星閣

茶果嶺麗港城17座

屯門錦華花園B座

馬鞍山新港城C座

大圍海福花園福祺閣

屯門悅湖山莊1座

薄扶林學士臺2座

北角健威花園D座

沙田博康邨博文樓

沙田新田圍邨豐圍樓

當局表示，2022年8月28日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，毋須按強制檢測公告規定進行檢測。