強制檢測｜59住宅上榜　涉啟朗苑、海韻花園、學士臺 (附名單)

政府今日(11月28日)發出強制檢測公告，要求在指明期間及時段身處59個指明地方的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在11月29日或11月30日接受檢測。
曾於11月22日至11月28日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：
- 大埔逸雅苑逸欣閣
- 將軍澳廣明苑廣新閣
- 屯門兆軒苑逸生閣
- 慈雲山慈樂邨樂滿樓
- 天水圍慧景軒1座
- 屯門友愛邨愛禮樓2座
- 天水圍天頌苑頌恩閣
- 九龍城啟朗苑啟洋閣
- 將軍澳將軍澳中心5座
- 沙田愉翠苑愉居閣
- 天水圍栢慧豪廷9座
- 藍田康逸苑康年閣
- 東涌逸東一邨福逸樓
- 柴灣富景花園6座
- 荃灣翠濤閣3座
- 深水埗愛海頌5座
- 屯門屯門湖康警察宿舍1座
- 青衣宏福花園4座
- 屯門景峰花園5座
- 土瓜灣翔龍灣5座
- 屯門叠茵庭1座
- 馬灣珀麗灣25座
- 馬鞍山嵐岸7座
- 元朗朗城滙3座
- 屯門兆康苑兆順閣
- 深井海韻花園2座
- 藍田滙景花園2座
- 青衣偉景花園1座
- 屯門青山公路新墟段133號玫瑰花園
- 粉嶺碧湖花園2座
- 鰂魚涌太古城怡山閣
- 粉嶺粉嶺名都嘉蘭閣
- 香港仔漁暉苑景暉閣
- 將軍澳嘉悅1座
- 屯門康景花園B座
- 筲箕灣耀東邨耀貴樓
- 天水圍嘉湖山莊景湖居1座
- 天水圍嘉湖山莊景湖居13座
- 荔枝角美孚新邨6期蘭秀道34-36號
- 大埔天鑽10座
- 土瓜灣帝庭豪園3座
- 馬鞍山嵐岸2座
- 西營盤廣豐臺2座
- 馬鞍山嵐岸1座
- 沙田沙田中心新寧大廈
- 馬鞍山嵐岸3座
- 紅磡海逸豪園7座
- 大埔新達廣場1座
- 沙田愉翠苑愉揚閣
- 鰂魚涌太古城金星閣
- 茶果嶺麗港城17座
- 屯門錦華花園B座
- 馬鞍山新港城C座
- 大圍海福花園福祺閣
- 屯門悅湖山莊1座
- 薄扶林學士臺2座
- 北角健威花園D座
- 沙田博康邨博文樓
- 沙田新田圍邨豐圍樓
當局表示，2022年8月28日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，毋須按強制檢測公告規定進行檢測。