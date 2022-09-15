強制檢測｜60住宅上榜　涉山麗苑、龍蟠苑、綠楊新邨 (附名單)

政府今日(9月15日)發出強制檢測公告，把60個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在9月16日或9月17日接受檢測。
曾於9月9日至9月15日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：
- 將軍澳廣明苑廣盈閣
- 屯門欣田邨悅田樓
- 大埔運頭塘邨運臨樓
- 柴灣漁灣邨漁進樓
- 將軍澳日出康城LP6 5座
- 大圍豐盛苑華盛閣
- 上水天平邨天明樓
- 上水清河邨清譽樓及清譽樓附翼
- 牛頭角彩福邨彩和樓
- 馬鞍山恆安邨恆日樓
- 大埔寶雅苑家和閣
- 元朗屏欣苑屏彥閣
- 鑽石山星河明居E座
- 火炭禾上墩街18號彩禾苑
- 馬鞍山錦豐苑錦蕙閣
- 鑽石山龍蟠苑龍璣閣
- 天水圍天頌苑頌畫閣
- 青衣長安邨安海樓
- 屯門友愛邨愛明樓1座
- 將軍澳都會駅城中駅7座
- 荃灣綠楊新邨P座
- 沙田御龍山8座
- 粉嶺山麗苑松山閣
- 荃灣麗城花園2期2座
- 天水圍天慈邨慈心樓
- 將軍澳欣明苑欣松閣
- 天水圍天晴邨晴滿樓
- 將軍澳慧安園2座
- 慈雲山慈正邨正旭樓
- 沙田沙角邨金鶯樓
- 筲箕灣耀興道63號東霖苑
- 東涌映灣園聽濤軒16座
- 牛池灣彩輝邨彩葉樓
- 香港仔石排灣邨碧朗樓
- 粉嶺暉明邨昇暉樓
- 將軍澳維景灣畔17座
- 將軍澳日出康城領峯6座(左翼及右翼)
- 鰂魚涌康怡花園Q2座
- 東涌逸東二邨美逸樓
- 鴨脷洲海怡半島怡暉閣
- 藍田康華苑頌康閣
- 西灣河嘉亨灣2座
- 秀茂坪曉麗苑曉順閣
- 沙田新田圍邨欣圍樓
- 東涌富東邨東盛樓
- 藍田德田邨德樂樓
- 將軍澳海悅豪園2座
- 土瓜灣馬頭角道28號金都豪苑
- 葵涌石籬二邨石偉樓
- 將軍澳景林邨景楠樓
- 鰂魚涌康怡花園E1及E2座
- 鴨脷洲海怡半島海寧閣
- 馬鞍山銀湖‧天峰7座
- 大圍美城苑暉城閣
- 柴灣杏花邨25座
- 觀塘安達邨愛達樓
- 葵涌寧峰苑晴峰閣
- 柴灣康民街3號灣景園
- 東涌裕東苑賀東閣
- 天水圍嘉湖山莊美湖居6座
當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。2022年6月15日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。