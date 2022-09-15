強制檢測｜60住宅上榜　涉山麗苑、龍蟠苑、綠楊新邨 (附名單)

政府今日(9月15日)發出強制檢測公告，把60個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在9月16日或9月17日接受檢測。

曾於9月9日至9月15日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

將軍澳廣明苑廣盈閣

屯門欣田邨悅田樓

大埔運頭塘邨運臨樓

柴灣漁灣邨漁進樓

將軍澳日出康城LP6 5座

大圍豐盛苑華盛閣

上水天平邨天明樓

上水清河邨清譽樓及清譽樓附翼

牛頭角彩福邨彩和樓

馬鞍山恆安邨恆日樓

大埔寶雅苑家和閣

元朗屏欣苑屏彥閣

鑽石山星河明居E座

火炭禾上墩街18號彩禾苑

馬鞍山錦豐苑錦蕙閣

鑽石山龍蟠苑龍璣閣

天水圍天頌苑頌畫閣

青衣長安邨安海樓

屯門友愛邨愛明樓1座

將軍澳都會駅城中駅7座

荃灣綠楊新邨P座

沙田御龍山8座

粉嶺山麗苑松山閣

荃灣麗城花園2期2座

天水圍天慈邨慈心樓

將軍澳欣明苑欣松閣

天水圍天晴邨晴滿樓

將軍澳慧安園2座

慈雲山慈正邨正旭樓

沙田沙角邨金鶯樓

筲箕灣耀興道63號東霖苑

東涌映灣園聽濤軒16座

牛池灣彩輝邨彩葉樓

香港仔石排灣邨碧朗樓

粉嶺暉明邨昇暉樓

將軍澳維景灣畔17座

將軍澳日出康城領峯6座(左翼及右翼)

鰂魚涌康怡花園Q2座

東涌逸東二邨美逸樓

鴨脷洲海怡半島怡暉閣

藍田康華苑頌康閣

西灣河嘉亨灣2座

秀茂坪曉麗苑曉順閣

沙田新田圍邨欣圍樓

東涌富東邨東盛樓

藍田德田邨德樂樓

將軍澳海悅豪園2座

土瓜灣馬頭角道28號金都豪苑

葵涌石籬二邨石偉樓

將軍澳景林邨景楠樓

鰂魚涌康怡花園E1及E2座

鴨脷洲海怡半島海寧閣

馬鞍山銀湖‧天峰7座

大圍美城苑暉城閣

柴灣杏花邨25座

觀塘安達邨愛達樓

葵涌寧峰苑晴峰閣

柴灣康民街3號灣景園

東涌裕東苑賀東閣

天水圍嘉湖山莊美湖居6座

當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。2022年6月15日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。