強制檢測｜60住宅上榜　涉裕泰苑、泓景臺、啟德花園 (附名單)

政府今日(9月14日)發出強制檢測公告，把60個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在9月15日或9月16日接受檢測。

曾於9月8日至9月14日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

長沙灣凱樂苑凱碧閣

油塘鯉魚門邨鯉興樓

沙田博康邨博泰樓

藍田平田邨平善樓

上水彩園邨彩華樓

粉嶺景盛苑賢景閣

沙田駿洋邨駿時樓

秀茂坪寶達邨達欣樓

將軍澳叠翠軒4座

東涌迎東邨迎悅樓

沙田濱景花園2座

沙田水泉澳邨樂泉樓

慈雲山慈民邨民泰樓

天水圍天盛苑盛彩閣

馬鞍山恆安邨恆峰樓

屯門恒福花園6座

鑽石山悅庭軒1座

大圍美城苑逸城閣

牛頭角牛頭角上邨常滿樓

石硤尾石硤尾邨美薈樓

大圍新翠邨新芳樓

長沙灣元州邨元禧樓

長沙灣泓景臺6座

天水圍天恒邨恒健樓

沙田愉翠苑愉滿閣

將軍澳裕明苑裕昌閣

大埔逸雅苑逸欣閣

藍田康雅苑荔雅閣

秀茂坪秀茂坪南邨秀美樓

荃灣梨木樹一邨楓樹樓

黃大仙竹園北邨梅園樓

天水圍天慈邨慈屏樓

紅磡紅磡邨紅曜樓

粉嶺皇后山邨皇滙樓

東涌裕泰苑裕玥閣

將軍澳怡明邨怡悅樓

將軍澳彩明苑彩柏閣

將軍澳將軍澳中心將軍澳豪庭

青衣長亨邨亨麗樓

黃大仙天馬苑駿昇閣

長沙灣海麗邨海禧樓

筲箕灣愛蝶灣6座

天水圍天恒邨恒富樓

將軍澳景林邨景松樓

牛頭角彩德邨彩誠樓

沙田禾輋邨富和樓

上水天平路50號安盛苑

薄扶林華富二邨華昌樓

大埔廣福邨廣禮樓

北角城市花園6座

觀塘裕民中心1座

天水圍嘉湖山莊麗湖居7座

沙田綠怡雅苑2座

黃大仙啟德花園4座

半山區干德道7號明珠台A-F座

筲箕灣東欣苑榮欣閣

筲箕灣東欣苑歡欣閣

馬鞍山天宇海2A及2B座

馬鞍山天宇海3A及3B座

馬鞍山天宇海1A及1B座

當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。2022年6月14日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。