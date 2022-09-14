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2022-09-14 18:30:08

強制檢測｜60住宅上榜　涉裕泰苑、泓景臺、啟德花園 (附名單)

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裕泰苑有大廈被納入強制檢測公告。(資料圖片／陳奕釗攝)

裕泰苑有大廈被納入強制檢測公告。(資料圖片／陳奕釗攝)

政府今日(9月14日)發出強制檢測公告，把60個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在9月15日或9月16日接受檢測。

曾於9月8日至9月14日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

  • 長沙灣凱樂苑凱碧閣
  • 油塘鯉魚門邨鯉興樓
  • 沙田博康邨博泰樓
  • 藍田平田邨平善樓
  • 上水彩園邨彩華樓
  • 粉嶺景盛苑賢景閣
  • 沙田駿洋邨駿時樓
  • 秀茂坪寶達邨達欣樓
  • 將軍澳叠翠軒4座
  • 東涌迎東邨迎悅樓
  • 沙田濱景花園2座
  • 沙田水泉澳邨樂泉樓
  • 慈雲山慈民邨民泰樓
  • 天水圍天盛苑盛彩閣
  • 馬鞍山恆安邨恆峰樓
  • 屯門恒福花園6座
  • 鑽石山悅庭軒1座
  • 大圍美城苑逸城閣
  • 牛頭角牛頭角上邨常滿樓
  • 石硤尾石硤尾邨美薈樓
  • 大圍新翠邨新芳樓
  • 長沙灣元州邨元禧樓
  • 長沙灣泓景臺6座
  • 天水圍天恒邨恒健樓
  • 沙田愉翠苑愉滿閣
  • 將軍澳裕明苑裕昌閣
  • 大埔逸雅苑逸欣閣
  • 藍田康雅苑荔雅閣
  • 秀茂坪秀茂坪南邨秀美樓
  • 荃灣梨木樹一邨楓樹樓
  • 黃大仙竹園北邨梅園樓
  • 天水圍天慈邨慈屏樓
  • 紅磡紅磡邨紅曜樓
  • 粉嶺皇后山邨皇滙樓
  • 東涌裕泰苑裕玥閣
  • 將軍澳怡明邨怡悅樓
  • 將軍澳彩明苑彩柏閣
  • 將軍澳將軍澳中心將軍澳豪庭
  • 青衣長亨邨亨麗樓
  • 黃大仙天馬苑駿昇閣
  • 長沙灣海麗邨海禧樓
  • 筲箕灣愛蝶灣6座
  • 天水圍天恒邨恒富樓
  • 將軍澳景林邨景松樓
  • 牛頭角彩德邨彩誠樓
  • 沙田禾輋邨富和樓
  • 上水天平路50號安盛苑
  • 薄扶林華富二邨華昌樓
  • 大埔廣福邨廣禮樓
  • 北角城市花園6座
  • 觀塘裕民中心1座
  • 天水圍嘉湖山莊麗湖居7座
  • 沙田綠怡雅苑2座
  • 黃大仙啟德花園4座
  • 半山區干德道7號明珠台A-F座
  • 筲箕灣東欣苑榮欣閣
  • 筲箕灣東欣苑歡欣閣
  • 馬鞍山天宇海2A及2B座
  • 馬鞍山天宇海3A及3B座
  • 馬鞍山天宇海1A及1B座

當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。2022年6月14日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。

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