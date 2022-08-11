強制檢測｜60住宅地點上榜　涉啟德1號、康怡花園、富健花園 (附名單)

政府今日(8月11日)發出強制檢測公告，把60個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在8月12日或8月13日接受檢測。
曾於8月5日至8月11日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：
- 屯門良景邨良偉樓
- 沙田乙明邨明信樓高座及低座
- 香港仔田灣邨田健樓
- 屯門富泰邨美泰樓
- 粉嶺嘉盛苑嘉揚閣
- 長沙灣凱樂苑凱碧閣
- 天水圍天瑞一邨瑞龍樓
- 柴灣柴灣邨灣映樓
- 東涌逸東一邨漁逸樓
- 旺角海富苑海裕閣
- 秀茂坪秀茂坪邨秀程樓
- 大圍豐盛苑富盛閣
- 油塘油翠苑沃美閣
- 慈雲山慈安苑安欣閣
- 香港仔華貴邨華賢樓
- 屯門大興邨興耀樓
- 牛頭角彩福邨彩歡樓
- 牛池灣彩雲二邨豐澤樓
- 秀茂坪寶達邨達安樓
- 大圍秦石邨石晶樓
- 將軍澳寶明苑寶柏閣
- 天水圍天富苑雅富閣
- 尖沙咀漾日居6座
- 柴灣興華二邨裕興樓
- 將軍澳清水灣半島7座
- 天水圍天恩邨恩頤樓
- 馬鞍山恆安邨恆峰樓
- 屯門寶田邨3座
- 鑽石山鳳德邨紫鳳樓
- 香港仔石排灣邨碧園樓
- 筲箕灣愛東邨愛平樓
- 鴨脷洲洪聖街20號利是大廈
- 將軍澳富寧花園4座
- 沙田廣源邨廣棉樓
- 天水圍嘉湖山莊樂湖居14座
- 青衣長青邨青柏樓
- 九龍城啟德1號(I)大廈2座
- 將軍澳富康花園4座
- 天水圍天晴邨晴雲樓
- 沙田駿景園9座
- 柴灣富欣花園1座
- 粉嶺皇后山邨皇頤樓
- 柴灣康翠臺2座
- 鴨脷洲利東邨東平樓
- 馬鞍山曉峯灣畔5座
- 鰂魚涌康怡花園B2座
- 屯門富健花園12座
- 沙田廣林苑茂林閣
- 荃灣名逸居3座
- 葵涌安蔭邨豐蔭樓
- 將軍澳日出康城緻藍天珀峰(左翼及右翼)
- 橫頭磡橫頭磡邨宏亮樓
- 掃管笏愛琴海岸8座
- 將軍澳日出康城緻藍天鑽岸(左翼及右翼)
- 筲箕灣耀東邨耀輝樓
- 大埔宏福苑宏仁閣
- 大埔寶鄉街35-39號寶康大廈
- 大埔安富道2-8,8A,10-12號大廈
- 大埔懷義街8-24號(雙號門牌)大廈(14-18號大埔浸信會教育樓除外)
- 大埔宏福苑宏昌閣
當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。2022年5月11日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。