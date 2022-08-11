強制檢測｜60住宅地點上榜　涉啟德1號、康怡花園、富健花園 (附名單)

政府今日(8月11日)發出強制檢測公告，把60個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在8月12日或8月13日接受檢測。

曾於8月5日至8月11日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

屯門良景邨良偉樓

沙田乙明邨明信樓高座及低座

香港仔田灣邨田健樓

屯門富泰邨美泰樓

粉嶺嘉盛苑嘉揚閣

長沙灣凱樂苑凱碧閣

天水圍天瑞一邨瑞龍樓

柴灣柴灣邨灣映樓

東涌逸東一邨漁逸樓

旺角海富苑海裕閣

秀茂坪秀茂坪邨秀程樓

大圍豐盛苑富盛閣

油塘油翠苑沃美閣

慈雲山慈安苑安欣閣

香港仔華貴邨華賢樓

屯門大興邨興耀樓

牛頭角彩福邨彩歡樓

牛池灣彩雲二邨豐澤樓

秀茂坪寶達邨達安樓

大圍秦石邨石晶樓

將軍澳寶明苑寶柏閣

天水圍天富苑雅富閣

尖沙咀漾日居6座

柴灣興華二邨裕興樓

將軍澳清水灣半島7座

天水圍天恩邨恩頤樓

馬鞍山恆安邨恆峰樓

屯門寶田邨3座

鑽石山鳳德邨紫鳳樓

香港仔石排灣邨碧園樓

筲箕灣愛東邨愛平樓

鴨脷洲洪聖街20號利是大廈

將軍澳富寧花園4座

沙田廣源邨廣棉樓

天水圍嘉湖山莊樂湖居14座

青衣長青邨青柏樓

九龍城啟德1號(I)大廈2座

將軍澳富康花園4座

天水圍天晴邨晴雲樓

沙田駿景園9座

柴灣富欣花園1座

粉嶺皇后山邨皇頤樓

柴灣康翠臺2座

鴨脷洲利東邨東平樓

馬鞍山曉峯灣畔5座

鰂魚涌康怡花園B2座

屯門富健花園12座

沙田廣林苑茂林閣

荃灣名逸居3座

葵涌安蔭邨豐蔭樓

將軍澳日出康城緻藍天珀峰(左翼及右翼)

橫頭磡橫頭磡邨宏亮樓

掃管笏愛琴海岸8座

將軍澳日出康城緻藍天鑽岸(左翼及右翼)

筲箕灣耀東邨耀輝樓

大埔宏福苑宏仁閣

大埔寶鄉街35-39號寶康大廈

大埔安富道2-8,8A,10-12號大廈

大埔懷義街8-24號(雙號門牌)大廈(14-18號大埔浸信會教育樓除外)

大埔宏福苑宏昌閣

當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。2022年5月11日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。