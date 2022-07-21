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2022-07-21 22:03:32

強制檢測｜62住宅納公告　綠楊新邨、冠熹苑、紀律部隊宿舍上榜 (附名單)

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綠楊新邨有大廈被納入強制檢測公告。(資料圖片／林俊源攝)

綠楊新邨有大廈被納入強制檢測公告。(資料圖片／林俊源攝)

政府今日(7月21日)發出強制檢測公告，把62個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在7月22日或7月23日接受檢測。

曾於7月15日至7月21日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

  • 香港仔石排灣邨碧朗樓
  • 筲箕灣東駿苑金駿閣
  • 鰂魚涌英皇道1048號益發大廈
  • 上水天平邨天怡樓
  • 將軍澳雍明苑澤明閣
  • 大埔運頭塘邨運亨樓
  • 香港仔華貴邨華孝樓
  • 觀塘安泰邨景泰樓
  • 大埔太和邨喜和樓
  • 上水太平邨平靜樓
  • 東涌逸東二邨信逸樓
  • 牛頭角樂華南邨安華樓
  • 葵涌葵盛西邨8座
  • 長沙灣海麗邨海健樓
  • 天水圍天耀二邨耀昌樓
  • 深水埗富昌邨富韻樓
  • 牛頭角牛頭角上邨常盛樓
  • 柴灣柴灣已婚警察宿舍第二座
  • 沙田沙角邨沙燕樓
  • 大埔大元邨泰寧樓
  • 大埔逸瓏灣I第17座
  • 屯門澤豐花園澤國樓
  • 東涌裕東苑向東閣
  • 沙田碩門邨美碩樓
  • 觀塘秀茂坪紀律部隊宿舍第二座
  • 九龍城啟德1號(II)5座
  • 青衣長宏邨宏意樓
  • 油塘高翔苑高恆閣
  • 馬鞍山錦豐苑錦荷閣
  • 大埔新興花園康信閣
  • 馬鞍山聽濤雅苑2座
  • 屯門建生邨泰生樓
  • 將軍澳將軍澳廣場6座
  • 葵涌浩景臺5座
  • 筲箕灣明華大廈1座
  • 慈雲山慈正邨正遠樓
  • 將軍澳富康花園9座
  • 青衣長安邨安濤樓
  • 鴨脷洲漁安苑霞安閣
  • 何文田常樂街3號冠熹苑
  • 東涌逸東一邨福逸樓
  • 九龍城德朗邨德瓏樓
  • 粉嶺祥華邨祥豐樓
  • 香港仔華貴邨華廉樓
  • 天水圍天富苑亨富閣
  • 鴨脷洲漁安苑碧安閣
  • 荃灣綠楊新邨M座
  • 荃灣環宇海灣5座
  • 沙田穗禾苑豐裕閣
  • 長沙灣碧海藍天2座
  • 天水圍天恒邨恒俊樓
  • 馬鞍山錦泰苑錦邦閣
  • 元朗豐樂里6號康城大樓
  • 荔枝角美孚新邨第二期吉利徑2-4號
  • 葵涌荔欣苑荔采閣
  • 鑽石山龍蟠苑龍瑚閣
  • 黃大仙翠竹花園10座
  • 黃大仙黃大仙上邨昭善樓
  • 黃大仙黃大仙上邨溢善樓
  • 粉嶺榮輝中心2座
  • 粉嶺榮輝中心3座
  • 粉嶺榮輝中心1座

當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。2022年4月21日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。

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