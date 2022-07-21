強制檢測｜62住宅納公告　綠楊新邨、冠熹苑、紀律部隊宿舍上榜 (附名單)

政府今日(7月21日)發出強制檢測公告，把62個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在7月22日或7月23日接受檢測。
曾於7月15日至7月21日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：
- 香港仔石排灣邨碧朗樓
- 筲箕灣東駿苑金駿閣
- 鰂魚涌英皇道1048號益發大廈
- 上水天平邨天怡樓
- 將軍澳雍明苑澤明閣
- 大埔運頭塘邨運亨樓
- 香港仔華貴邨華孝樓
- 觀塘安泰邨景泰樓
- 大埔太和邨喜和樓
- 上水太平邨平靜樓
- 東涌逸東二邨信逸樓
- 牛頭角樂華南邨安華樓
- 葵涌葵盛西邨8座
- 長沙灣海麗邨海健樓
- 天水圍天耀二邨耀昌樓
- 深水埗富昌邨富韻樓
- 牛頭角牛頭角上邨常盛樓
- 柴灣柴灣已婚警察宿舍第二座
- 沙田沙角邨沙燕樓
- 大埔大元邨泰寧樓
- 大埔逸瓏灣I第17座
- 屯門澤豐花園澤國樓
- 東涌裕東苑向東閣
- 沙田碩門邨美碩樓
- 觀塘秀茂坪紀律部隊宿舍第二座
- 九龍城啟德1號(II)5座
- 青衣長宏邨宏意樓
- 油塘高翔苑高恆閣
- 馬鞍山錦豐苑錦荷閣
- 大埔新興花園康信閣
- 馬鞍山聽濤雅苑2座
- 屯門建生邨泰生樓
- 將軍澳將軍澳廣場6座
- 葵涌浩景臺5座
- 筲箕灣明華大廈1座
- 慈雲山慈正邨正遠樓
- 將軍澳富康花園9座
- 青衣長安邨安濤樓
- 鴨脷洲漁安苑霞安閣
- 何文田常樂街3號冠熹苑
- 東涌逸東一邨福逸樓
- 九龍城德朗邨德瓏樓
- 粉嶺祥華邨祥豐樓
- 香港仔華貴邨華廉樓
- 天水圍天富苑亨富閣
- 鴨脷洲漁安苑碧安閣
- 荃灣綠楊新邨M座
- 荃灣環宇海灣5座
- 沙田穗禾苑豐裕閣
- 長沙灣碧海藍天2座
- 天水圍天恒邨恒俊樓
- 馬鞍山錦泰苑錦邦閣
- 元朗豐樂里6號康城大樓
- 荔枝角美孚新邨第二期吉利徑2-4號
- 葵涌荔欣苑荔采閣
- 鑽石山龍蟠苑龍瑚閣
- 黃大仙翠竹花園10座
- 黃大仙黃大仙上邨昭善樓
- 黃大仙黃大仙上邨溢善樓
- 粉嶺榮輝中心2座
- 粉嶺榮輝中心3座
- 粉嶺榮輝中心1座
當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。2022年4月21日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。