強制檢測｜62住宅納公告　綠楊新邨、冠熹苑、紀律部隊宿舍上榜 (附名單)

政府今日(7月21日)發出強制檢測公告，把62個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在7月22日或7月23日接受檢測。

曾於7月15日至7月21日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

香港仔石排灣邨碧朗樓

筲箕灣東駿苑金駿閣

鰂魚涌英皇道1048號益發大廈

上水天平邨天怡樓

將軍澳雍明苑澤明閣

大埔運頭塘邨運亨樓

香港仔華貴邨華孝樓

觀塘安泰邨景泰樓

大埔太和邨喜和樓

上水太平邨平靜樓

東涌逸東二邨信逸樓

牛頭角樂華南邨安華樓

葵涌葵盛西邨8座

長沙灣海麗邨海健樓

天水圍天耀二邨耀昌樓

深水埗富昌邨富韻樓

牛頭角牛頭角上邨常盛樓

柴灣柴灣已婚警察宿舍第二座

沙田沙角邨沙燕樓

大埔大元邨泰寧樓

大埔逸瓏灣I第17座

屯門澤豐花園澤國樓

東涌裕東苑向東閣

沙田碩門邨美碩樓

觀塘秀茂坪紀律部隊宿舍第二座

九龍城啟德1號(II)5座

青衣長宏邨宏意樓

油塘高翔苑高恆閣

馬鞍山錦豐苑錦荷閣

大埔新興花園康信閣

馬鞍山聽濤雅苑2座

屯門建生邨泰生樓

將軍澳將軍澳廣場6座

葵涌浩景臺5座

筲箕灣明華大廈1座

慈雲山慈正邨正遠樓

將軍澳富康花園9座

青衣長安邨安濤樓

鴨脷洲漁安苑霞安閣

何文田常樂街3號冠熹苑

東涌逸東一邨福逸樓

九龍城德朗邨德瓏樓

粉嶺祥華邨祥豐樓

香港仔華貴邨華廉樓

天水圍天富苑亨富閣

鴨脷洲漁安苑碧安閣

荃灣綠楊新邨M座

荃灣環宇海灣5座

沙田穗禾苑豐裕閣

長沙灣碧海藍天2座

天水圍天恒邨恒俊樓

馬鞍山錦泰苑錦邦閣

元朗豐樂里6號康城大樓

荔枝角美孚新邨第二期吉利徑2-4號

葵涌荔欣苑荔采閣

鑽石山龍蟠苑龍瑚閣

黃大仙翠竹花園10座

黃大仙黃大仙上邨昭善樓

黃大仙黃大仙上邨溢善樓

粉嶺榮輝中心2座

粉嶺榮輝中心3座

粉嶺榮輝中心1座

當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。2022年4月21日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。