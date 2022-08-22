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2022-08-22 22:07:47

強制檢測｜63住宅上榜　涉浪翠園、海盈邨、悅湖山莊 (附名單)

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海盈邨有大廈被納入強制檢測公告。(資料圖片／鍾式明攝)

海盈邨有大廈被納入強制檢測公告。(資料圖片／鍾式明攝)

政府今日(8月22日)發出強制檢測公告，把63個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在8月23日或8月24日接受檢測。

曾於8月16日至8月22日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

  • 香港仔石排灣邨碧山樓
  • 大圍美城苑逸城閣
  • 沙田水泉澳邨河泉樓
  • 天水圍天耀二邨耀豐樓
  • 筲箕灣東濤苑暉濤閣
  • 天水圍天愛苑愛潮閣
  • 紅磡海濱南岸1座
  • 秀茂坪秀茂坪邨秀賢樓
  • 粉嶺嘉福邨福樂樓
  • 馬鞍山錦英苑錦智閣
  • 大圍嘉田苑嘉慧閣
  • 將軍澳寶林邨寶仁樓
  • 馬鞍山錦豐苑錦蓉閣
  • 沙田駿景園7座
  • 紅磡海濱南岸3座
  • 油塘鯉魚門邨鯉意樓
  • 黃大仙天馬苑駿安閣
  • 大埔明雅苑明昌閣
  • 葵涌安蔭邨祥蔭樓
  • 將軍澳日出康城首都1座(左翼及右翼)
  • 將軍澳裕明苑裕榮閣
  • 上水天平邨天朗樓
  • 藍田廣田邨廣逸樓
  • 秀茂坪寶達邨達富樓
  • 大埔廣福邨廣禮樓
  • 石硤尾石硤尾邨美如樓
  • 粉嶺皇后山邨皇滙樓
  • 大埔太和邨亨和樓
  • 長沙灣海盈邨盈輝樓
  • 屯門兆安苑定祐閣
  • 沙田水泉澳邨清泉樓
  • 馬鞍山錦英苑錦悅閣
  • 將軍澳將軍澳中心5座
  • 紅磡黃埔花園翠楊苑2座
  • 鰂魚涌西灣臺18號逸意居2座
  • 屯門悅湖山莊7座
  • 葵涌葵涌邨綠葵樓
  • 藍田康逸苑康景閣
  • 沙田愉翠苑愉政閣
  • 馬鞍山耀安邨耀謙樓
  • 將軍澳唐明苑唐富閣
  • 沙田駿景園5座
  • 香港仔田灣邨田澤樓
  • 長沙灣麗翠苑麗森閣
  • 尖沙咀擎天半島2座
  • 將軍澳新都城2期2座
  • 葵涌安蔭邨嘉蔭樓
  • 筲箕灣東駿苑銀駿閣
  • 將軍澳頌明苑賢明閣
  • 大圍新翠邨新芳樓
  • 鑽石山龍蟠苑龍璋閣
  • 東涌逸東一邨太逸樓
  • 屯門三聖邨進漁樓低座
  • 屯門悅湖山莊13座
  • 屯門悅湖山莊6座
  • 大埔大元邨泰德樓
  • 深井海韻花園5座
  • 深井海韻花園4座
  • 深井海韻花園1座
  • 深井海雲軒1座
  • 深井海雲軒2座
  • 深井浪翠園4座
  • 油塘油麗邨碧麗樓

當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。2022年5月22日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。

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