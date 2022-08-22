強制檢測｜63住宅上榜　涉浪翠園、海盈邨、悅湖山莊 (附名單)

政府今日(8月22日)發出強制檢測公告，把63個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在8月23日或8月24日接受檢測。

曾於8月16日至8月22日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

香港仔石排灣邨碧山樓

大圍美城苑逸城閣

沙田水泉澳邨河泉樓

天水圍天耀二邨耀豐樓

筲箕灣東濤苑暉濤閣

天水圍天愛苑愛潮閣

紅磡海濱南岸1座

秀茂坪秀茂坪邨秀賢樓

粉嶺嘉福邨福樂樓

馬鞍山錦英苑錦智閣

大圍嘉田苑嘉慧閣

將軍澳寶林邨寶仁樓

馬鞍山錦豐苑錦蓉閣

沙田駿景園7座

紅磡海濱南岸3座

油塘鯉魚門邨鯉意樓

黃大仙天馬苑駿安閣

大埔明雅苑明昌閣

葵涌安蔭邨祥蔭樓

將軍澳日出康城首都1座(左翼及右翼)

將軍澳裕明苑裕榮閣

上水天平邨天朗樓

藍田廣田邨廣逸樓

秀茂坪寶達邨達富樓

大埔廣福邨廣禮樓

石硤尾石硤尾邨美如樓

粉嶺皇后山邨皇滙樓

大埔太和邨亨和樓

長沙灣海盈邨盈輝樓

屯門兆安苑定祐閣

沙田水泉澳邨清泉樓

馬鞍山錦英苑錦悅閣

將軍澳將軍澳中心5座

紅磡黃埔花園翠楊苑2座

鰂魚涌西灣臺18號逸意居2座

屯門悅湖山莊7座

葵涌葵涌邨綠葵樓

藍田康逸苑康景閣

沙田愉翠苑愉政閣

馬鞍山耀安邨耀謙樓

將軍澳唐明苑唐富閣

沙田駿景園5座

香港仔田灣邨田澤樓

長沙灣麗翠苑麗森閣

尖沙咀擎天半島2座

將軍澳新都城2期2座

葵涌安蔭邨嘉蔭樓

筲箕灣東駿苑銀駿閣

將軍澳頌明苑賢明閣

大圍新翠邨新芳樓

鑽石山龍蟠苑龍璋閣

東涌逸東一邨太逸樓

屯門三聖邨進漁樓低座

屯門悅湖山莊13座

屯門悅湖山莊6座

大埔大元邨泰德樓

深井海韻花園5座

深井海韻花園4座

深井海韻花園1座

深井海雲軒1座

深井海雲軒2座

深井浪翠園4座

油塘油麗邨碧麗樓

當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。2022年5月22日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。