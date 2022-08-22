強制檢測｜63住宅上榜　涉浪翠園、海盈邨、悅湖山莊 (附名單)

政府今日(8月22日)發出強制檢測公告，把63個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在8月23日或8月24日接受檢測。
曾於8月16日至8月22日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：
- 香港仔石排灣邨碧山樓
- 大圍美城苑逸城閣
- 沙田水泉澳邨河泉樓
- 天水圍天耀二邨耀豐樓
- 筲箕灣東濤苑暉濤閣
- 天水圍天愛苑愛潮閣
- 紅磡海濱南岸1座
- 秀茂坪秀茂坪邨秀賢樓
- 粉嶺嘉福邨福樂樓
- 馬鞍山錦英苑錦智閣
- 大圍嘉田苑嘉慧閣
- 將軍澳寶林邨寶仁樓
- 馬鞍山錦豐苑錦蓉閣
- 沙田駿景園7座
- 紅磡海濱南岸3座
- 油塘鯉魚門邨鯉意樓
- 黃大仙天馬苑駿安閣
- 大埔明雅苑明昌閣
- 葵涌安蔭邨祥蔭樓
- 將軍澳日出康城首都1座(左翼及右翼)
- 將軍澳裕明苑裕榮閣
- 上水天平邨天朗樓
- 藍田廣田邨廣逸樓
- 秀茂坪寶達邨達富樓
- 大埔廣福邨廣禮樓
- 石硤尾石硤尾邨美如樓
- 粉嶺皇后山邨皇滙樓
- 大埔太和邨亨和樓
- 長沙灣海盈邨盈輝樓
- 屯門兆安苑定祐閣
- 沙田水泉澳邨清泉樓
- 馬鞍山錦英苑錦悅閣
- 將軍澳將軍澳中心5座
- 紅磡黃埔花園翠楊苑2座
- 鰂魚涌西灣臺18號逸意居2座
- 屯門悅湖山莊7座
- 葵涌葵涌邨綠葵樓
- 藍田康逸苑康景閣
- 沙田愉翠苑愉政閣
- 馬鞍山耀安邨耀謙樓
- 將軍澳唐明苑唐富閣
- 沙田駿景園5座
- 香港仔田灣邨田澤樓
- 長沙灣麗翠苑麗森閣
- 尖沙咀擎天半島2座
- 將軍澳新都城2期2座
- 葵涌安蔭邨嘉蔭樓
- 筲箕灣東駿苑銀駿閣
- 將軍澳頌明苑賢明閣
- 大圍新翠邨新芳樓
- 鑽石山龍蟠苑龍璋閣
- 東涌逸東一邨太逸樓
- 屯門三聖邨進漁樓低座
- 屯門悅湖山莊13座
- 屯門悅湖山莊6座
- 大埔大元邨泰德樓
- 深井海韻花園5座
- 深井海韻花園4座
- 深井海韻花園1座
- 深井海雲軒1座
- 深井海雲軒2座
- 深井浪翠園4座
- 油塘油麗邨碧麗樓
當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。2022年5月22日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。