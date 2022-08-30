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2022-08-30 22:04:30

強制檢測｜63住宅上榜　涉翠怡花園、新屯門中心、昌運中心 (附名單)

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新屯門中心有大廈被納入強制檢測公告。(資料圖片／林俊源攝)

新屯門中心有大廈被納入強制檢測公告。(資料圖片／林俊源攝)

政府今日(8月30日)發出強制檢測公告，把63個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在8月31日或9月1日接受檢測。

曾於8月24日至8月30日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

  • 慈雲山慈正邨正安樓
  • 牛池灣彩輝邨彩華樓
  • 屯門良景邨良萃樓
  • 觀塘安泰邨居泰樓
  • 青衣青衣邨宜逸樓
  • 大圍豐盛苑榮盛閣
  • 荃灣麗城花園1期2座
  • 沙田博康邨博泰樓
  • 牛頭角彩盈邨盈順樓
  • 西灣河筲箕灣道57-87號太安樓
  • 將軍澳翠林邨欣林樓
  • 青衣長宏邨宏意樓
  • 九龍城德朗邨德珮樓
  • 油塘鯉魚門邨鯉興樓
  • 將軍澳將軍澳廣場6座
  • 元朗馬田路38號怡豐花園A座
  • 荃灣東亞花園大發樓
  • 將軍澳彩明苑彩柳閣
  • 薄扶林華富二邨華翠樓
  • 觀塘順天邨天琴樓
  • 粉嶺華心邨華勉樓
  • 鑽石山星河明居E座
  • 屯門新屯門中心6座
  • 柴灣佳翠苑顯翠閣
  • 沙田晴碧花園2座
  • 鑽石山悅庭軒1座
  • 秀茂坪曉麗苑曉星閣
  • 屯門大興邨興平樓
  • 粉嶺景盛苑賢景閣
  • 馬鞍山利安邨利華樓
  • 長沙灣元州邨元禧樓
  • 屯門新屯門中心3座
  • 沙田愉翠苑愉廉閣
  • 大圍美林邨美楓樓(A及B座)
  • 慈雲山慈愛苑愛慧閣
  • 鴨脷洲利東邨東平樓
  • 葵涌石蔭邨仁石樓
  • 沙田綠怡雅苑2座
  • 馬鞍山錦鞍苑玉鞍閣
  • 將軍澳將軍澳中心6座
  • 牛池灣嘉峰臺1座
  • 將軍澳新都城都會豪庭1座
  • 馬鞍山富安花園12座
  • 屯門澤豐花園澤民樓
  • 葵涌石籬二邨石歡樓
  • 大埔富善邨善翠樓
  • 青衣翠怡花園8座
  • 天水圍天逸邨逸潭樓
  • 柴灣柴灣邨灣畔樓
  • 將軍澳怡心園3座
  • 天水圍嘉湖山莊賞湖居3座
  • 大埔昌運中心榮昌閣
  • 沙田康林苑怡景閣
  • 將軍澳將軍澳中心12座
  • 大埔太和邨喜和樓
  • 藍田平田邨平善樓
  • 藍田廣田邨廣雅樓
  • 油塘油塘邨美塘樓
  • 大埔宏福苑宏泰閣
  • 沙田水泉澳邨茂泉樓
  • 大圍海福花園福祺閣
  • 大圍海福花園福熹閣
  • 大圍海福花園福兆閣

當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。2022年5月30日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。

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