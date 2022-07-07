強制檢測｜63地點上榜　涉何文田邨、康怡花園、淘大花園 (附名單)

政府今日(7月7日)發出強制檢測公告，把63個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在7月8日或7月9日接受檢測。

曾於7月1日至7月7日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

大埔景雅苑景悅 閣

何文田何文田邨適文 樓

紅磡家維邨家定 樓

馬鞍山錦英苑錦耀 閣

跑馬地景光街 19-21 號珍 慶 樓

上環差館上街8號尚雅苑

將軍澳峻瀅II第3座

牛頭角淘大花園I座

觀塘順天邨天韻樓

馬鞍山泓碧5座

天水圍天晴邨晴喜樓

九龍城德朗邨德瑜樓

紅磡漆咸道北220-224號榮豐大樓

青衣偉景花園2座

觀塘安達邨正達樓

天水圍天澤邨澤潤樓

沙田碩門邨新碩樓

觀塘裕民中心1座

長沙灣發祥街西5號凱德苑

沙田博康邨博泰樓

筲箕灣東濤苑曉濤閣

柴灣小西灣邨瑞強樓

東涌迎東邨迎趣樓

荃灣爵悅庭南爵軒

鰂魚涌康怡花園R2座

將軍澳日出康城Sea To Sky 3座

沙田禾輋邨協和樓

東涌逸東邨康逸樓

將軍澳寶明苑寶松閣

葵涌怡峰苑豪峰閣

上水彩園邨彩湖樓

青衣藍澄灣5座

大埔逸雅苑逸欣閣

沙田水泉澳邨峻泉樓

油塘高俊苑俊茂閣

鴨脷洲利東邨東業樓

將軍澳唐明苑唐富閣

荃灣海濱花園海雲閣

大埔富亨邨亨泰樓

屯門湖景邨湖暉樓

牛頭角彩盈邨盈富樓

筲箕灣愛東邨愛逸樓

鑽石山富山邨富暉樓

堅尼地城西環邨中苑臺

屯門美樂花園4座

長沙灣宇晴軒3座

黃大仙瓊東街1號瓊軒苑

大埔太和邨安和樓

長沙灣李鄭屋邨孝廉樓

大圍美田邨美秀樓

屯門龍門居11座

北角堡壘街55號寶豐大廈

九龍城美東邨美仁樓

青衣長安邨安泊樓

大圍顯徑邨顯運樓

上水清河邨清澤樓

天水圍天盛苑盛謙閣

賽馬會匡智小西灣工場柴灣小西灣邨瑞盛樓及瑞發樓地下

涉及個別指明時間的地方：

一品雞煲火鍋 旺角花園街2-16號好景商業中心2樓：7月3日18:45至19:45

樂拉麵 鰂魚涌康怡廣場北座1樓F10號鋪：7月3日14:30至15:30

污水樣本檢測呈陽性的地點：

屯門山景邨景美樓

屯門寶田邨1座

將軍澳厚德邨德康樓

當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。2022年4月6日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。