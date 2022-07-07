強制檢測｜63地點上榜　涉何文田邨、康怡花園、淘大花園 (附名單)

政府今日(7月7日)發出強制檢測公告，把63個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在7月8日或7月9日接受檢測。
曾於7月1日至7月7日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：
- 大埔景雅苑景悅閣
- 何文田何文田邨適文樓
- 紅磡家維邨家定樓
- 馬鞍山錦英苑錦耀閣
- 跑馬地景光街19-21號珍慶樓
- 上環差館上街8號尚雅苑
- 將軍澳峻瀅II第3座
- 牛頭角淘大花園I座
- 觀塘順天邨天韻樓
- 馬鞍山泓碧5座
- 天水圍天晴邨晴喜樓
- 九龍城德朗邨德瑜樓
- 紅磡漆咸道北220-224號榮豐大樓
- 青衣偉景花園2座
- 觀塘安達邨正達樓
- 天水圍天澤邨澤潤樓
- 沙田碩門邨新碩樓
- 觀塘裕民中心1座
- 長沙灣發祥街西5號凱德苑
- 沙田博康邨博泰樓
- 筲箕灣東濤苑曉濤閣
- 柴灣小西灣邨瑞強樓
- 東涌迎東邨迎趣樓
- 荃灣爵悅庭南爵軒
- 鰂魚涌康怡花園R2座
- 將軍澳日出康城Sea To Sky 3座
- 沙田禾輋邨協和樓
- 東涌逸東邨康逸樓
- 將軍澳寶明苑寶松閣
- 葵涌怡峰苑豪峰閣
- 上水彩園邨彩湖樓
- 青衣藍澄灣5座
- 大埔逸雅苑逸欣閣
- 沙田水泉澳邨峻泉樓
- 油塘高俊苑俊茂閣
- 鴨脷洲利東邨東業樓
- 將軍澳唐明苑唐富閣
- 荃灣海濱花園海雲閣
- 大埔富亨邨亨泰樓
- 屯門湖景邨湖暉樓
- 牛頭角彩盈邨盈富樓
- 筲箕灣愛東邨愛逸樓
- 鑽石山富山邨富暉樓
- 堅尼地城西環邨中苑臺
- 屯門美樂花園4座
- 長沙灣宇晴軒3座
- 黃大仙瓊東街1號瓊軒苑
- 大埔太和邨安和樓
- 長沙灣李鄭屋邨孝廉樓
- 大圍美田邨美秀樓
- 屯門龍門居11座
- 北角堡壘街55號寶豐大廈
- 九龍城美東邨美仁樓
- 青衣長安邨安泊樓
- 大圍顯徑邨顯運樓
- 上水清河邨清澤樓
- 天水圍天盛苑盛謙閣
- 賽馬會匡智小西灣工場柴灣小西灣邨瑞盛樓及瑞發樓地下
涉及個別指明時間的地方：
- 一品雞煲火鍋 旺角花園街2-16號好景商業中心2樓：7月3日18:45至19:45
- 樂拉麵 鰂魚涌康怡廣場北座1樓F10號鋪：7月3日14:30至15:30
污水樣本檢測呈陽性的地點：
- 屯門山景邨景美樓
- 屯門寶田邨1座
- 將軍澳厚德邨德康樓
當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。2022年4月6日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。