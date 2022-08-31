強制檢測｜64住宅上榜　涉富景花園、藍田邨、廣明苑 (附名單)

政府今日(8月31日)發出強制檢測公告，把64個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在9月1日或9月2日接受檢測。
曾於8月25日至8月31日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：
- 觀塘順利紀律部隊宿舍2座
- 粉嶺華明邨頌明樓
- 上水祥龍圍邨呈祥樓
- 上水天平邨天喜樓
- 大埔運頭塘邨運臨樓
- 元朗屏欣苑屏彥閣
- 觀塘凱滙3座
- 鑽石山龍蟠苑龍珊閣
- 大埔太和邨新和樓
- 觀塘順安邨安逸樓
- 東涌滿東邨滿和樓
- 大圍顯田街11號嘉順苑
- 荃灣麗城花園1期1座
- 沙田廣源邨廣棉樓
- 藍田藍田邨藍泰樓
- 長沙灣麗翠苑麗楊閣
- 屯門欣田邨悅田樓
- 將軍澳尚德邨尚智樓
- 荃灣楊屋道138號樂悠居
- 柴灣漁灣邨漁進樓
- 藍田平田邨平美樓
- 紅磡半島豪庭1座
- 九龍灣彩興苑彩薈閣
- 鑽石山鳳德邨碧鳳樓
- 慈雲山慈樂邨樂誠樓
- 牛頭角利基大廈C座
- 屯門蝴蝶邨蝶心樓
- 大圍新翠邨新月樓高座及低座
- 將軍澳翠林邨輝林樓
- 大埔景雅苑景悅閣
- 將軍澳景林邨景榕樓
- 將軍澳廣明苑廣盈閣
- 鰂魚涌康怡花園B2座
- 深水埗富昌邨富悅樓
- 油塘油塘邨榮塘樓
- 長沙灣泓景臺8座
- 沙田愉田苑愉澤閣
- 北角百福花園德福閣
- 筲箕灣東旭苑東麗閣
- 秀茂坪秀茂坪南邨秀好樓
- 長沙灣泓景臺5座
- 牛頭角牛頭角下邨貴顯樓
- 柴灣小西灣邨瑞盛樓
- 鰂魚涌太古城燕宮閣
- 筲箕灣東旭苑東曉閣
- 柴灣環翠邨怡翠樓
- 赤柱東頭灣道59號赤柱懲教署職員宿舍3座
- 香港仔田灣邨田麗樓
- 銅鑼灣大坑道5號光明臺1座
- 柴灣富景花園1座
- 柴灣曉翠苑雅翠閣
- 鴨脷洲利東邨東興樓
- 薄扶林寶翠園1座
- 鰂魚涌英皇道993號得利大廈
- 堅尼地城士美菲路43號美菲閣2座
- 薄扶林華富一邨華樂樓
- 薄扶林華富二邨華景樓
- 香港仔石排灣邨碧銀樓
- 堅尼地城域多利道1號百年大樓2座
- 柴灣杏花邨48座
- 薄扶林薄扶林花園3座
- 薄扶林薄扶林花園4座
- 薄扶林薄扶林花園2座
- 薄扶林薄扶林花園1座
當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。2022年5月31日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。