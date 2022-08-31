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2022-08-31 20:59:10

強制檢測｜64住宅上榜　涉富景花園、藍田邨、廣明苑 (附名單)

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藍田邨藍泰樓被納入強制檢測公告。(資料圖片／陳奕釗攝)

藍田邨藍泰樓被納入強制檢測公告。(資料圖片／陳奕釗攝)

政府今日(8月31日)發出強制檢測公告，把64個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在9月1日或9月2日接受檢測。

曾於8月25日至8月31日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

  • 觀塘順利紀律部隊宿舍2座
  • 粉嶺華明邨頌明樓
  • 上水祥龍圍邨呈祥樓
  • 上水天平邨天喜樓
  • 大埔運頭塘邨運臨樓
  • 元朗屏欣苑屏彥閣
  • 觀塘凱滙3座
  • 鑽石山龍蟠苑龍珊閣
  • 大埔太和邨新和樓
  • 觀塘順安邨安逸樓
  • 東涌滿東邨滿和樓
  • 大圍顯田街11號嘉順苑
  • 荃灣麗城花園1期1座
  • 沙田廣源邨廣棉樓
  • 藍田藍田邨藍泰樓
  • 長沙灣麗翠苑麗楊閣
  • 屯門欣田邨悅田樓
  • 將軍澳尚德邨尚智樓
  • 荃灣楊屋道138號樂悠居
  • 柴灣漁灣邨漁進樓
  • 藍田平田邨平美樓
  • 紅磡半島豪庭1座
  • 九龍灣彩興苑彩薈閣
  • 鑽石山鳳德邨碧鳳樓
  • 慈雲山慈樂邨樂誠樓
  • 牛頭角利基大廈C座
  • 屯門蝴蝶邨蝶心樓
  • 大圍新翠邨新月樓高座及低座
  • 將軍澳翠林邨輝林樓
  • 大埔景雅苑景悅閣
  • 將軍澳景林邨景榕樓
  • 將軍澳廣明苑廣盈閣
  • 鰂魚涌康怡花園B2座
  • 深水埗富昌邨富悅樓
  • 油塘油塘邨榮塘樓
  • 長沙灣泓景臺8座
  • 沙田愉田苑愉澤閣
  • 北角百福花園德福閣
  • 筲箕灣東旭苑東麗閣
  • 秀茂坪秀茂坪南邨秀好樓
  • 長沙灣泓景臺5座
  • 牛頭角牛頭角下邨貴顯樓
  • 柴灣小西灣邨瑞盛樓
  • 鰂魚涌太古城燕宮閣
  • 筲箕灣東旭苑東曉閣
  • 柴灣環翠邨怡翠樓
  • 赤柱東頭灣道59號赤柱懲教署職員宿舍3座
  • 香港仔田灣邨田麗樓
  • 銅鑼灣大坑道5號光明臺1座
  • 柴灣富景花園1座
  • 柴灣曉翠苑雅翠閣
  • 鴨脷洲利東邨東興樓
  • 薄扶林寶翠園1座
  • 鰂魚涌英皇道993號得利大廈
  • 堅尼地城士美菲路43號美菲閣2座
  • 薄扶林華富一邨華樂樓
  • 薄扶林華富二邨華景樓
  • 香港仔石排灣邨碧銀樓
  • 堅尼地城域多利道1號百年大樓2座
  • 柴灣杏花邨48座
  • 薄扶林薄扶林花園3座
  • 薄扶林薄扶林花園4座
  • 薄扶林薄扶林花園2座
  • 薄扶林薄扶林花園1座

當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。2022年5月31日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。

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