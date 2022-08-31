強制檢測｜64住宅上榜　涉富景花園、藍田邨、廣明苑 (附名單)

政府今日(8月31日)發出強制檢測公告，把64個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在9月1日或9月2日接受檢測。

曾於8月25日至8月31日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

觀塘順利紀律部隊宿舍2座

粉嶺華明邨頌明樓

上水祥龍圍邨呈祥樓

上水天平邨天喜樓

大埔運頭塘邨運臨樓

元朗屏欣苑屏彥閣

觀塘凱滙3座

鑽石山龍蟠苑龍珊閣

大埔太和邨新和樓

觀塘順安邨安逸樓

東涌滿東邨滿和樓

大圍顯田街11號嘉順苑

荃灣麗城花園1期1座

沙田廣源邨廣棉樓

藍田藍田邨藍泰樓

長沙灣麗翠苑麗楊閣

屯門欣田邨悅田樓

將軍澳尚德邨尚智樓

荃灣楊屋道138號樂悠居

柴灣漁灣邨漁進樓

藍田平田邨平美樓

紅磡半島豪庭1座

九龍灣彩興苑彩薈閣

鑽石山鳳德邨碧鳳樓

慈雲山慈樂邨樂誠樓

牛頭角利基大廈C座

屯門蝴蝶邨蝶心樓

大圍新翠邨新月樓高座及低座

將軍澳翠林邨輝林樓

大埔景雅苑景悅閣

將軍澳景林邨景榕樓

將軍澳廣明苑廣盈閣

鰂魚涌康怡花園B2座

深水埗富昌邨富悅樓

油塘油塘邨榮塘樓

長沙灣泓景臺8座

沙田愉田苑愉澤閣

北角百福花園德福閣

筲箕灣東旭苑東麗閣

秀茂坪秀茂坪南邨秀好樓

長沙灣泓景臺5座

牛頭角牛頭角下邨貴顯樓

柴灣小西灣邨瑞盛樓

鰂魚涌太古城燕宮閣

筲箕灣東旭苑東曉閣

柴灣環翠邨怡翠樓

赤柱東頭灣道59號赤柱懲教署職員宿舍3座

香港仔田灣邨田麗樓

銅鑼灣大坑道5號光明臺1座

柴灣富景花園1座

柴灣曉翠苑雅翠閣

鴨脷洲利東邨東興樓

薄扶林寶翠園1座

鰂魚涌英皇道993號得利大廈

堅尼地城士美菲路43號美菲閣2座

薄扶林華富一邨華樂樓

薄扶林華富二邨華景樓

香港仔石排灣邨碧銀樓

堅尼地城域多利道1號百年大樓2座

柴灣杏花邨48座

薄扶林薄扶林花園3座

薄扶林薄扶林花園4座

薄扶林薄扶林花園2座

薄扶林薄扶林花園1座

當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。2022年5月31日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。