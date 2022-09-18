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2022-09-18 18:55:25

強制檢測｜64住宅上榜　涉馬鞍山中心、美田邨、日出康城 (附名單)

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馬鞍山中心有大廈被納入強制檢測公告。(資料圖片／蘇文傑攝)

馬鞍山中心有大廈被納入強制檢測公告。(資料圖片／蘇文傑攝)

政府今日(9月18日)發出強制檢測公告，把64個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在9月19日或9月20日接受檢測。

曾於9月12日至9月18日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

  • 深水埗海達邨海昌樓
  • 藍田興田邨彩田樓
  • 東涌滿東邨滿順樓
  • 柴灣佳翠苑顯翠閣
  • 荃灣麗城花園3期6座
  • 大埔曉運路2號德雅苑
  • 油塘高翔苑高飛閣
  • 九龍城啟晴邨樂晴樓
  • 葵涌葵涌邨合葵樓
  • 九龍城德朗邨德瑞樓
  • 黃大仙竹園北邨桐園樓
  • 天水圍天頌苑頌浩閣
  • 牛頭角牛頭角上邨常盛樓
  • 紅磡半島豪庭3座
  • 葵涌安蔭邨豐蔭樓
  • 天水圍栢慧豪園3座
  • 深井碧堤半島7座
  • 天水圍天祐苑祐寧閣
  • 將軍澳怡心園5座
  • 大角咀港灣豪庭8座
  • 將軍澳怡明邨怡茵樓
  • 青衣長宏邨宏心樓
  • 北角富雅花園金楓閣
  • 馬鞍山錦泰苑錦瑩閣
  • 土瓜灣傲雲峰7座
  • 大圍美田邨美景樓
  • 荃灣麗城花園2期8座
  • 荃灣石圍角邨石桃樓
  • 將軍澳日出康城領峯7座(左翼及右翼)
  • 秀茂坪曉麗苑曉晴閣
  • 觀塘翠屏南邨翠榮樓
  • 茶果嶺麗港城35座
  • 沙田廣源邨廣楊樓
  • 黃大仙黃大仙上邨詠善樓
  • 馬鞍山馬鞍山中心1座
  • 天水圍天耀一邨耀民樓
  • 牛頭角牛頭角下邨貴輝樓
  • 天水圍嘉湖山莊賞湖居2座
  • 石硤尾白田邨清田樓
  • 油塘高俊苑俊滿閣
  • 天水圍天頌苑頌恩閣
  • 北角城市花園13座
  • 荃灣祈德尊新邨B座
  • 紅磡海濱南岸1座
  • 西灣河嘉亨灣1座
  • 將軍澳日出康城晉海5B座
  • 東涌映灣園悅濤軒9座
  • 屯門兆軒苑順生閣
  • 粉嶺華明邨添明樓
  • 上水太平邨平熙樓
  • 沙田水泉澳邨喜泉樓
  • 沙田愉景花園C座
  • 沙田愉景花園B座
  • 沙田愉景花園A座
  • 柴灣翠灣邨翠寧樓
  • 長沙灣蘇屋邨壽菊樓
  • 長沙灣蘇屋邨綠柳樓
  • 秀茂坪秀茂坪邨秀逸樓
  • 牛池灣曉暉花園5座
  • 牛池灣新麗花園C座
  • 牛池灣新麗花園B座
  • 牛池灣新麗花園A座
  • 牛池灣彩雲一邨玉麟樓
  • 牛池灣彩雲一邨白鳳樓

當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。2022年6月18日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。

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