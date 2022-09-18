強制檢測｜64住宅上榜　涉馬鞍山中心、美田邨、日出康城 (附名單)

政府今日(9月18日)發出強制檢測公告，把64個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在9月19日或9月20日接受檢測。
曾於9月12日至9月18日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：
- 深水埗海達邨海昌樓
- 藍田興田邨彩田樓
- 東涌滿東邨滿順樓
- 柴灣佳翠苑顯翠閣
- 荃灣麗城花園3期6座
- 大埔曉運路2號德雅苑
- 油塘高翔苑高飛閣
- 九龍城啟晴邨樂晴樓
- 葵涌葵涌邨合葵樓
- 九龍城德朗邨德瑞樓
- 黃大仙竹園北邨桐園樓
- 天水圍天頌苑頌浩閣
- 牛頭角牛頭角上邨常盛樓
- 紅磡半島豪庭3座
- 葵涌安蔭邨豐蔭樓
- 天水圍栢慧豪園3座
- 深井碧堤半島7座
- 天水圍天祐苑祐寧閣
- 將軍澳怡心園5座
- 大角咀港灣豪庭8座
- 將軍澳怡明邨怡茵樓
- 青衣長宏邨宏心樓
- 北角富雅花園金楓閣
- 馬鞍山錦泰苑錦瑩閣
- 土瓜灣傲雲峰7座
- 大圍美田邨美景樓
- 荃灣麗城花園2期8座
- 荃灣石圍角邨石桃樓
- 將軍澳日出康城領峯7座(左翼及右翼)
- 秀茂坪曉麗苑曉晴閣
- 觀塘翠屏南邨翠榮樓
- 茶果嶺麗港城35座
- 沙田廣源邨廣楊樓
- 黃大仙黃大仙上邨詠善樓
- 馬鞍山馬鞍山中心1座
- 天水圍天耀一邨耀民樓
- 牛頭角牛頭角下邨貴輝樓
- 天水圍嘉湖山莊賞湖居2座
- 石硤尾白田邨清田樓
- 油塘高俊苑俊滿閣
- 天水圍天頌苑頌恩閣
- 北角城市花園13座
- 荃灣祈德尊新邨B座
- 紅磡海濱南岸1座
- 西灣河嘉亨灣1座
- 將軍澳日出康城晉海5B座
- 東涌映灣園悅濤軒9座
- 屯門兆軒苑順生閣
- 粉嶺華明邨添明樓
- 上水太平邨平熙樓
- 沙田水泉澳邨喜泉樓
- 沙田愉景花園C座
- 沙田愉景花園B座
- 沙田愉景花園A座
- 柴灣翠灣邨翠寧樓
- 長沙灣蘇屋邨壽菊樓
- 長沙灣蘇屋邨綠柳樓
- 秀茂坪秀茂坪邨秀逸樓
- 牛池灣曉暉花園5座
- 牛池灣新麗花園C座
- 牛池灣新麗花園B座
- 牛池灣新麗花園A座
- 牛池灣彩雲一邨玉麟樓
- 牛池灣彩雲一邨白鳳樓
當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。2022年6月18日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。