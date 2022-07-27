強制檢測｜64住宅地點上榜　涉秀茂坪邨、麗城花園、富怡花園 (附名單)

政府今日(7月27日)發出強制檢測公告，把64個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在7月28日或7月29日接受檢測。

曾於7月21日至7月27日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

藍田德田邨德樂樓

大埔頌雅苑頌美閣

上水清河邨清潤樓

尖沙咀擎天半島2座

油塘油美苑瀅美閣

橫頭磡橫頭磡邨宏孝樓

葵涌葵涌邨綠葵樓

長沙灣發祥街西5號凱德苑

屯門良景邨良偉樓

屯門良景邨良萃樓

薄扶林華富(二)邨華翠樓

粉嶺華明邨頌明樓

葵涌荔景邨樂景樓

鴨脷洲海怡半島怡雅閣

牛池灣瓊山苑瓊瑋閣

長沙灣麗翠苑麗棠閣

屯門兆麟苑寶麟閣

屯門友愛邨愛曦樓

天水圍天富苑偉富閣

將軍澳彩明苑彩楊閣

深水埗麗閣邨麗荷樓

將軍澳頌明苑翠明閣

秀茂坪曉麗苑曉晴閣

葵涌石籬一邨石泰樓

大埔富亨邨亨耀樓

秀茂坪秀茂坪邨秀景樓

藍田啟田邨啟仁樓

鑽石山鳳德邨硃鳳樓

大埔太和邨翠和樓

沙田沙角邨銀鷗樓

沙田駿洋邨駿湖樓

青衣盈翠半島3A座

荃灣麗城花園3期3座

大角咀西九龍紀律部隊宿舍2座

牛池灣嘉峰臺5座

天水圍天盛苑盛亨閣

天水圍天盛苑盛勤閣

馬鞍山錦豐苑錦莉閣

葵涌石籬二邨石佳樓

東涌迎東邨迎喜樓

粉嶺皇后山邨皇順樓

油塘油麗邨康麗樓

粉嶺祥華邨祥德樓

薄扶林華富(二)邨華泰樓

葵涌葵芳邨葵明樓

東涌滿東邨滿康樓

將軍澳厚德邨德裕樓

葵涌葵聯邨聯喜樓

天水圍天耀二邨耀泰樓

將軍澳叠翠軒1座

將軍澳佳景路9號浩明苑

將軍澳日出康城Sea To Sky 2座

鴨脷洲海怡半島怡樂閣

將軍澳欣明苑欣蘭閣

荃灣海濱花園海姸閣

荃灣海濱花園海暉閣

天水圍天富苑能富閣

鴨脷洲漁安苑紫安閣

柴灣富怡花園4座

柴灣富怡花園5座

天水圍天晴邨晴彩樓

黃大仙竹園南邨華園樓

柴灣富景花園3座

慈雲山慈民邨民健樓

當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。2022年4月27日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。