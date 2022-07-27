熱門搜尋:
C觀點 MIRROR演唱會 授勳2022 NOVO LAND 消委會 動漫節2022 安倍晉三 故宮文化博物館 報稅 姜濤 周顯
返回
本地
2022-07-27 22:20:06

強制檢測｜64住宅地點上榜　涉秀茂坪邨、麗城花園、富怡花園 (附名單)

分享：
啟田邨啟仁樓被納入強制檢測公告。(資料圖片／陳奕釗攝)

啟田邨啟仁樓被納入強制檢測公告。(資料圖片／陳奕釗攝)

政府今日(7月27日)發出強制檢測公告，把64個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在7月28日或7月29日接受檢測。

曾於7月21日至7月27日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

  • 藍田德田邨德樂樓
  • 大埔頌雅苑頌美閣
  • 上水清河邨清潤樓
  • 尖沙咀擎天半島2座
  • 油塘油美苑瀅美閣
  • 橫頭磡橫頭磡邨宏孝樓
  • 葵涌葵涌邨綠葵樓
  • 長沙灣發祥街西5號凱德苑
  • 屯門良景邨良偉樓
  • 屯門良景邨良萃樓
  • 薄扶林華富(二)邨華翠樓
  • 粉嶺華明邨頌明樓
  • 葵涌荔景邨樂景樓
  • 鴨脷洲海怡半島怡雅閣
  • 牛池灣瓊山苑瓊瑋閣
  • 長沙灣麗翠苑麗棠閣
  • 屯門兆麟苑寶麟閣
  • 屯門友愛邨愛曦樓
  • 天水圍天富苑偉富閣
  • 將軍澳彩明苑彩楊閣
  • 深水埗麗閣邨麗荷樓
  • 將軍澳頌明苑翠明閣
  • 秀茂坪曉麗苑曉晴閣
  • 葵涌石籬一邨石泰樓
  • 大埔富亨邨亨耀樓
  • 秀茂坪秀茂坪邨秀景樓
  • 藍田啟田邨啟仁樓
  • 鑽石山鳳德邨硃鳳樓
  • 大埔太和邨翠和樓
  • 沙田沙角邨銀鷗樓
  • 沙田駿洋邨駿湖樓
  • 青衣盈翠半島3A座
  • 荃灣麗城花園3期3座
  • 大角咀西九龍紀律部隊宿舍2座
  • 牛池灣嘉峰臺5座
  • 天水圍天盛苑盛亨閣
  • 天水圍天盛苑盛勤閣
  • 馬鞍山錦豐苑錦莉閣
  • 葵涌石籬二邨石佳樓
  • 東涌迎東邨迎喜樓
  • 粉嶺皇后山邨皇順樓
  • 油塘油麗邨康麗樓
  • 粉嶺祥華邨祥德樓
  • 薄扶林華富(二)邨華泰樓
  • 葵涌葵芳邨葵明樓
  • 東涌滿東邨滿康樓
  • 將軍澳厚德邨德裕樓
  • 葵涌葵聯邨聯喜樓
  • 天水圍天耀二邨耀泰樓
  • 將軍澳叠翠軒1座
  • 將軍澳佳景路9號浩明苑
  • 將軍澳日出康城Sea To Sky 2座
  • 鴨脷洲海怡半島怡樂閣
  • 將軍澳欣明苑欣蘭閣
  • 荃灣海濱花園海姸閣
  • 荃灣海濱花園海暉閣
  • 天水圍天富苑能富閣
  • 鴨脷洲漁安苑紫安閣
  • 柴灣富怡花園4座
  • 柴灣富怡花園5座
  • 天水圍天晴邨晴彩樓
  • 黃大仙竹園南邨華園樓
  • 柴灣富景花園3座
  • 慈雲山慈民邨民健樓

當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。2022年4月27日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受