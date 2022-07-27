強制檢測｜64住宅地點上榜　涉秀茂坪邨、麗城花園、富怡花園 (附名單)

政府今日(7月27日)發出強制檢測公告，把64個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在7月28日或7月29日接受檢測。
曾於7月21日至7月27日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：
- 藍田德田邨德樂樓
- 大埔頌雅苑頌美閣
- 上水清河邨清潤樓
- 尖沙咀擎天半島2座
- 油塘油美苑瀅美閣
- 橫頭磡橫頭磡邨宏孝樓
- 葵涌葵涌邨綠葵樓
- 長沙灣發祥街西5號凱德苑
- 屯門良景邨良偉樓
- 屯門良景邨良萃樓
- 薄扶林華富(二)邨華翠樓
- 粉嶺華明邨頌明樓
- 葵涌荔景邨樂景樓
- 鴨脷洲海怡半島怡雅閣
- 牛池灣瓊山苑瓊瑋閣
- 長沙灣麗翠苑麗棠閣
- 屯門兆麟苑寶麟閣
- 屯門友愛邨愛曦樓
- 天水圍天富苑偉富閣
- 將軍澳彩明苑彩楊閣
- 深水埗麗閣邨麗荷樓
- 將軍澳頌明苑翠明閣
- 秀茂坪曉麗苑曉晴閣
- 葵涌石籬一邨石泰樓
- 大埔富亨邨亨耀樓
- 秀茂坪秀茂坪邨秀景樓
- 藍田啟田邨啟仁樓
- 鑽石山鳳德邨硃鳳樓
- 大埔太和邨翠和樓
- 沙田沙角邨銀鷗樓
- 沙田駿洋邨駿湖樓
- 青衣盈翠半島3A座
- 荃灣麗城花園3期3座
- 大角咀西九龍紀律部隊宿舍2座
- 牛池灣嘉峰臺5座
- 天水圍天盛苑盛亨閣
- 天水圍天盛苑盛勤閣
- 馬鞍山錦豐苑錦莉閣
- 葵涌石籬二邨石佳樓
- 東涌迎東邨迎喜樓
- 粉嶺皇后山邨皇順樓
- 油塘油麗邨康麗樓
- 粉嶺祥華邨祥德樓
- 薄扶林華富(二)邨華泰樓
- 葵涌葵芳邨葵明樓
- 東涌滿東邨滿康樓
- 將軍澳厚德邨德裕樓
- 葵涌葵聯邨聯喜樓
- 天水圍天耀二邨耀泰樓
- 將軍澳叠翠軒1座
- 將軍澳佳景路9號浩明苑
- 將軍澳日出康城Sea To Sky 2座
- 鴨脷洲海怡半島怡樂閣
- 將軍澳欣明苑欣蘭閣
- 荃灣海濱花園海姸閣
- 荃灣海濱花園海暉閣
- 天水圍天富苑能富閣
- 鴨脷洲漁安苑紫安閣
- 柴灣富怡花園4座
- 柴灣富怡花園5座
- 天水圍天晴邨晴彩樓
- 黃大仙竹園南邨華園樓
- 柴灣富景花園3座
- 慈雲山慈民邨民健樓
當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。2022年4月27日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。