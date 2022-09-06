強制檢測｜65住宅上榜　涉兆山苑、龍譽、海麗邨 (附名單)

政府今日(9月6日)發出強制檢測公告，把65個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在9月7日或9月8日接受檢測。
曾於8月31日至9月6日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：
- 屯門欣田邨喜田樓
- 觀塘順安邨安頌樓
- 馬鞍山錦英苑錦智閣
- 元朗屏欣苑屏愛閣
- 荃灣梨木樹邨翠樹樓
- 將軍澳明德邨明道樓
- 上水彩蒲苑彩瑩閣
- 天水圍天耀二邨耀泰樓
- 天水圍天澤邨澤星樓
- 鴨脷洲利東邨東昇樓
- 大圍新翠邨新傑樓
- 慈雲山慈愛苑愛榮閣
- 深水埗富昌邨富誠樓
- 深水埗樂年花園6座
- 將軍澳新都城1期4座
- 粉嶺嘉盛苑嘉耀閣
- 葵涌新葵芳花園B座
- 牛頭角牛頭角下邨貴亮樓
- 牛池灣嘉峰臺2座
- 將軍澳厚德邨德裕樓
- 秀茂坪秀茂坪邨秀華樓
- 上水清河邨清照樓
- 將軍澳將軍澳廣場3A座
- 青衣長安邨安湄樓
- 荃灣海灣花園1座
- 北角丹拿花園3座
- 將軍澳將軍澳中心3座
- 沙田沙角邨雲雀樓A座
- 長沙灣海麗邨海暉樓
- 東涌逸東二邨德逸樓
- 柴灣樂翠臺2座
- 馬鞍山聽濤雅苑8座
- 牛池灣彩鳳徑23號彩峰苑
- 沙田帝堡城1座
- 柴灣小西灣邨瑞喜樓
- 葵涌華荔邨喜荔樓
- 荃灣愉景新城4座
- 大埔大元邨泰怡樓A座
- 葵涌葵涌邨秋葵樓
- 天水圍天富苑俊富閣
- 葵涌大窩口邨富泰樓
- 大圍顯徑邨顯富樓
- 黃大仙黃大仙上邨達善樓
- 馬鞍山富寶花園3座
- 元朗朗屏邨喜屏樓
- 藍田興田邨恩田樓
- 黃大仙黃大仙下邨(一區)龍達樓
- 柴灣環翠邨貴翠樓
- 馬鞍山新港城C座
- 將軍澳寶盈花園3座
- 荃灣韻濤居A座
- 將軍澳英明苑明安閣
- 馬鞍山錦龍苑龍耀閣
- 元朗洪福邨洪溢樓
- 將軍澳都會駅2座
- 大角咀港灣豪庭10座
- 油塘油麗邨雍麗樓
- 屯門兆山苑楊景閣
- 屯門兆山苑楗景閣
- 屯門兆山苑椰景閣
- 油塘油麗邨智麗樓
- 九龍城龍譽2A座
- 九龍城龍譽2B座
- 九龍城龍譽5座
- 九龍城啟晴邨欣晴樓
當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。2022年6月6日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。