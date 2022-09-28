強制檢測｜65住宅上榜　涉帝景灣、鴨脷洲邨、駿景園 (附名單)

政府今日(9月28日)發出強制檢測公告，把65個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在9月29日或9月30日接受檢測。
曾於9月22日至9月28日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：
- 將軍澳彩明苑彩貴閣
- 觀塘安泰邨豐泰樓
- 粉嶺景盛苑俊景閣
- 沙田乙明邨明恩樓
- 將軍澳厚德邨德裕樓
- 將軍澳寶林邨寶仁樓
- 葵涌祖堯邨啟恆樓
- 上水彩蒲苑彩晶閣
- 鑽石山龍蟠苑龍璋閣
- 將軍澳叠翠軒2座
- 牛頭角彩盈邨盈安樓
- 藍田興田邨恩田樓
- 石硤尾白田邨麗田樓
- 秀茂坪秀茂坪邨秀華樓
- 長沙灣凱樂苑凱莎閣
- 屯門大興邨興昌樓
- 沙田駿景園9座
- 葵涌石蔭東邨蔭恆樓
- 新蒲崗采頤花園7座
- 九龍灣彩興苑彩蕎閣
- 油塘油麗邨逸麗樓
- 柴灣富景花園10座
- 紅磡家維邨家安樓
- 九龍灣啟業邨啟樂樓
- 屯門景新臺1座
- 天水圍天瑞一邨瑞國樓
- 北角栢景臺1座
- 馬鞍山錦豐苑錦荷閣
- 天水圍天恒邨恒貴樓
- 香港仔香港仔中心海瑚閣
- 沙田愉田苑愉逸閣
- 藍田滙景花園14座
- 葵涌葵涌邨春葵樓
- 荃灣灣景花園2座
- 將軍澳天晉星鑽海
- 元朗朗屏邨繡屏樓
- 將軍澳日出康城MALIBU 2A及2B座
- 大埔廣福邨廣惠樓
- 東涌海堤灣畔1座
- 大埔頌雅苑頌善閣
- 屯門田景路33號兆隆苑
- 油塘油美苑瀅美閣
- 何文田俊民苑文斌閣
- 慈雲山慈康邨康潤樓
- 青衣藍澄灣1座
- 葵涌石籬二邨石榮樓
- 大圍美林邨美槐樓
- 橫頭磡橫頭磡邨宏德樓
- 沙田田園閣2座
- 長沙灣麗翠苑麗棋閣
- 大圍海福花園福熹閣
- 旺角新填地街595號MOD 595
- 東涌富東邨東埔樓
- 鴨脷洲鴨脷洲邨利褔樓高座及低座
- 屯門富健花園9座
- 屯門富健花園8座
- 赤柱龍德苑至德閣
- 赤柱龍德苑承德閣
- 將軍澳帝景灣6座
- 將軍澳帝景灣8座
- 將軍澳帝景灣7座
- 何文田欣圖軒3座
- 何文田俊民苑文明閣
- 何文田俊民苑文蘭閣
- 何文田俊民苑文愛閣
當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。2022年6月28日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。