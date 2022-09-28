強制檢測｜65住宅上榜　涉帝景灣、鴨脷洲邨、駿景園 (附名單)

政府今日(9月28日)發出強制檢測公告，把65個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在9月29日或9月30日接受檢測。

曾於9月22日至9月28日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

將軍澳彩明苑彩貴閣

觀塘安泰邨豐泰樓

粉嶺景盛苑俊景閣

沙田乙明邨明恩樓

將軍澳厚德邨德裕樓

將軍澳寶林邨寶仁樓

葵涌祖堯邨啟恆樓

上水彩蒲苑彩晶閣

鑽石山龍蟠苑龍璋閣

將軍澳叠翠軒2座

牛頭角彩盈邨盈安樓

藍田興田邨恩田樓

石硤尾白田邨麗田樓

秀茂坪秀茂坪邨秀華樓

長沙灣凱樂苑凱莎閣

屯門大興邨興昌樓

沙田駿景園9座

葵涌石蔭東邨蔭恆樓

新蒲崗采頤花園7座

九龍灣彩興苑彩蕎閣

油塘油麗邨逸麗樓

柴灣富景花園10座

紅磡家維邨家安樓

九龍灣啟業邨啟樂樓

屯門景新臺1座

天水圍天瑞一邨瑞國樓

北角栢景臺1座

馬鞍山錦豐苑錦荷閣

天水圍天恒邨恒貴樓

香港仔香港仔中心海瑚閣

沙田愉田苑愉逸閣

藍田滙景花園14座

葵涌葵涌邨春葵樓

荃灣灣景花園2座

將軍澳天晉星鑽海

元朗朗屏邨繡屏樓

將軍澳日出康城MALIBU 2A及2B座

大埔廣福邨廣惠樓

東涌海堤灣畔1座

大埔頌雅苑頌善閣

屯門田景路33號兆隆苑

油塘油美苑瀅美閣

何文田俊民苑文斌閣

慈雲山慈康邨康潤樓

青衣藍澄灣1座

葵涌石籬二邨石榮樓

大圍美林邨美槐樓

橫頭磡橫頭磡邨宏德樓

沙田田園閣2座

長沙灣麗翠苑麗棋閣

大圍海福花園福熹閣

旺角新填地街595號MOD 595

東涌富東邨東埔樓

鴨脷洲鴨脷洲邨利褔樓高座及低座

屯門富健花園9座

屯門富健花園8座

赤柱龍德苑至德閣

赤柱龍德苑承德閣

將軍澳帝景灣6座

將軍澳帝景灣8座

將軍澳帝景灣7座

何文田欣圖軒3座

何文田俊民苑文明閣

何文田俊民苑文蘭閣

何文田俊民苑文愛閣

當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。2022年6月28日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。