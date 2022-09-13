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2022-09-13 20:01:33

強制檢測｜65住宅上榜　涉新達廣場、雅濤閣、葵聯邨 (附名單)

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葵聯邨聯悅樓被納入強制檢測公告。(資料圖片／陳奕釗攝)

葵聯邨聯悅樓被納入強制檢測公告。(資料圖片／陳奕釗攝)

政府今日(9月13日)發出強制檢測公告，把65個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在9月14日或9月15日接受檢測。

曾於9月7日至9月13日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

  • 將軍澳廣明苑廣寧閣
  • 沙田禾輋邨順和樓
  • 秀茂坪秀茂坪邨秀賢樓
  • 柴灣興民邨民澤樓
  • 沙田水泉澳邨峻泉樓
  • 半山區西摩道2號高雲臺
  • 葵涌葵聯邨聯悅樓
  • 天水圍天富苑善富閣
  • 馬鞍山頌安邨頌群樓
  • 屯門良景邨良俊樓
  • 青衣青華苑華奐閣
  • 元朗屏欣苑屏泰閣
  • 九龍灣彩興苑彩萱閣
  • 青衣青衣邨宜居樓
  • 牛池灣瓊山苑瓊峰閣
  • 葵涌荔欣苑荔采閣
  • 荃灣梨木樹邨榮樹樓
  • 觀塘安達邨謙達樓
  • 大角咀維港灣8座
  • 將軍澳日出康城緻藍天鑽岸(左翼及右翼)
  • 葵涌葵涌邨翠葵樓
  • 香港仔石排灣邨碧園樓
  • 馬鞍山錦豐苑錦薇閣
  • 深水埗富昌邨富盈樓
  • 上水彩園邨彩湖樓
  • 東涌迎東邨迎福樓
  • 屯門友愛邨愛智樓(1及2座)
  • 慈雲山慈安苑安欣閣
  • 大圍顯徑邨顯貴樓
  • 柴灣峰華邨曉峰樓
  • 粉嶺華明邨耀明樓
  • 上水清河邨清頌樓
  • 鑽石山龍蟠苑龍瑚閣
  • 屯門大興邨興盛樓
  • 大埔新達廣場5座
  • 油塘油美苑濤美閣
  • 將軍澳都會駅城中駅9座
  • 天水圍天盛苑盛鼎閣
  • 香港仔雅濤閣1座
  • 馬鞍山利安邨利榮樓
  • 橫頭磡橫頭磡邨宏祖樓
  • 沙田碩門邨豐碩樓
  • 上水彩蒲苑彩晶閣
  • 將軍澳安寧花園4座
  • 將軍澳日出康城Sea To Sky 2座
  • 將軍澳寶林邨寶寧樓
  • 葵涌石籬二邨石欣樓
  • 大埔明雅苑明欣閣
  • 沙田水泉澳邨明泉樓
  • 九龍城美東邨美德樓
  • 鴨脷洲海怡半島怡麗閣
  • 長沙灣宇晴軒5座
  • 天水圍天恒邨恒輝樓
  • 大埔宏福苑宏昌閣
  • 筲箕灣東熹苑耀熹閣
  • 西灣河耀興道88號星灣峰
  • 西灣河太寧街3號百利居
  • 西灣河成安街33號柏匯
  • 西灣河大石街17號恒安閣
  • 西灣河大石街19-23A號大成樓
  • 觀塘順緻苑順美閣
  • 觀塘順緻苑順華閣
  • 觀塘順緻苑順寧閣
  • 觀塘順緻苑順泰閣
  • 大埔廣福邨廣仁樓

當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。2022年6月13日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。

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