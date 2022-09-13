強制檢測｜65住宅上榜　涉新達廣場、雅濤閣、葵聯邨 (附名單)

政府今日(9月13日)發出強制檢測公告，把65個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在9月14日或9月15日接受檢測。
曾於9月7日至9月13日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：
- 將軍澳廣明苑廣寧閣
- 沙田禾輋邨順和樓
- 秀茂坪秀茂坪邨秀賢樓
- 柴灣興民邨民澤樓
- 沙田水泉澳邨峻泉樓
- 半山區西摩道2號高雲臺
- 葵涌葵聯邨聯悅樓
- 天水圍天富苑善富閣
- 馬鞍山頌安邨頌群樓
- 屯門良景邨良俊樓
- 青衣青華苑華奐閣
- 元朗屏欣苑屏泰閣
- 九龍灣彩興苑彩萱閣
- 青衣青衣邨宜居樓
- 牛池灣瓊山苑瓊峰閣
- 葵涌荔欣苑荔采閣
- 荃灣梨木樹邨榮樹樓
- 觀塘安達邨謙達樓
- 大角咀維港灣8座
- 將軍澳日出康城緻藍天鑽岸(左翼及右翼)
- 葵涌葵涌邨翠葵樓
- 香港仔石排灣邨碧園樓
- 馬鞍山錦豐苑錦薇閣
- 深水埗富昌邨富盈樓
- 上水彩園邨彩湖樓
- 東涌迎東邨迎福樓
- 屯門友愛邨愛智樓(1及2座)
- 慈雲山慈安苑安欣閣
- 大圍顯徑邨顯貴樓
- 柴灣峰華邨曉峰樓
- 粉嶺華明邨耀明樓
- 上水清河邨清頌樓
- 鑽石山龍蟠苑龍瑚閣
- 屯門大興邨興盛樓
- 大埔新達廣場5座
- 油塘油美苑濤美閣
- 將軍澳都會駅城中駅9座
- 天水圍天盛苑盛鼎閣
- 香港仔雅濤閣1座
- 馬鞍山利安邨利榮樓
- 橫頭磡橫頭磡邨宏祖樓
- 沙田碩門邨豐碩樓
- 上水彩蒲苑彩晶閣
- 將軍澳安寧花園4座
- 將軍澳日出康城Sea To Sky 2座
- 將軍澳寶林邨寶寧樓
- 葵涌石籬二邨石欣樓
- 大埔明雅苑明欣閣
- 沙田水泉澳邨明泉樓
- 九龍城美東邨美德樓
- 鴨脷洲海怡半島怡麗閣
- 長沙灣宇晴軒5座
- 天水圍天恒邨恒輝樓
- 大埔宏福苑宏昌閣
- 筲箕灣東熹苑耀熹閣
- 西灣河耀興道88號星灣峰
- 西灣河太寧街3號百利居
- 西灣河成安街33號柏匯
- 西灣河大石街17號恒安閣
- 西灣河大石街19-23A號大成樓
- 觀塘順緻苑順美閣
- 觀塘順緻苑順華閣
- 觀塘順緻苑順寧閣
- 觀塘順緻苑順泰閣
- 大埔廣福邨廣仁樓
當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。2022年6月13日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。