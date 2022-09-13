強制檢測｜65住宅上榜　涉新達廣場、雅濤閣、葵聯邨 (附名單)

政府今日(9月13日)發出強制檢測公告，把65個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在9月14日或9月15日接受檢測。

曾於9月7日至9月13日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

將軍澳廣明苑廣寧閣

沙田禾輋邨順和樓

秀茂坪秀茂坪邨秀賢樓

柴灣興民邨民澤樓

沙田水泉澳邨峻泉樓

半山區西摩道2號高雲臺

葵涌葵聯邨聯悅樓

天水圍天富苑善富閣

馬鞍山頌安邨頌群樓

屯門良景邨良俊樓

青衣青華苑華奐閣

元朗屏欣苑屏泰閣

九龍灣彩興苑彩萱閣

青衣青衣邨宜居樓

牛池灣瓊山苑瓊峰閣

葵涌荔欣苑荔采閣

荃灣梨木樹邨榮樹樓

觀塘安達邨謙達樓

大角咀維港灣8座

將軍澳日出康城緻藍天鑽岸(左翼及右翼)

葵涌葵涌邨翠葵樓

香港仔石排灣邨碧園樓

馬鞍山錦豐苑錦薇閣

深水埗富昌邨富盈樓

上水彩園邨彩湖樓

東涌迎東邨迎福樓

屯門友愛邨愛智樓(1及2座)

慈雲山慈安苑安欣閣

大圍顯徑邨顯貴樓

柴灣峰華邨曉峰樓

粉嶺華明邨耀明樓

上水清河邨清頌樓

鑽石山龍蟠苑龍瑚閣

屯門大興邨興盛樓

大埔新達廣場5座

油塘油美苑濤美閣

將軍澳都會駅城中駅9座

天水圍天盛苑盛鼎閣

香港仔雅濤閣1座

馬鞍山利安邨利榮樓

橫頭磡橫頭磡邨宏祖樓

沙田碩門邨豐碩樓

上水彩蒲苑彩晶閣

將軍澳安寧花園4座

將軍澳日出康城Sea To Sky 2座

將軍澳寶林邨寶寧樓

葵涌石籬二邨石欣樓

大埔明雅苑明欣閣

沙田水泉澳邨明泉樓

九龍城美東邨美德樓

鴨脷洲海怡半島怡麗閣

長沙灣宇晴軒5座

天水圍天恒邨恒輝樓

大埔宏福苑宏昌閣

筲箕灣東熹苑耀熹閣

西灣河耀興道88號星灣峰

西灣河太寧街3號百利居

西灣河成安街33號柏匯

西灣河大石街17號恒安閣

西灣河大石街19-23A號大成樓

觀塘順緻苑順美閣

觀塘順緻苑順華閣

觀塘順緻苑順寧閣

觀塘順緻苑順泰閣

大埔廣福邨廣仁樓

當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。2022年6月13日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。