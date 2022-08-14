強制檢測｜65住宅上榜　涉星河明居、富康花園、海怡半島 (附名單)

政府今日(8月14日)發出強制檢測公告，把65個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在8月15日或8月16日接受檢測。
曾於8月8日至8月14日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：
- 將軍澳健明邨明宇樓
- 秀茂坪曉麗苑曉暉閣
- 大圍美田邨美致樓
- 大埔明雅苑明欣閣
- 粉嶺華心邨華冠樓
- 屯門良景邨良萃樓
- 九龍城啟晴邨滿晴樓
- 秀茂坪寶達邨達信樓
- 將軍澳怡明邨怡茵樓
- 灣仔柯布連道2號修頓花園
- 屯門兆禧苑安禧閣
- 沙田碩門邨瑞碩樓
- 秀茂坪曉麗苑曉天閣
- 青衣灝景灣2座
- 青衣長宏邨宏心樓
- 紅磡黃埔花園錦桃苑18座
- 將軍澳富康花園8座
- 東涌逸東一邨清逸樓
- 牛頭角牛頭角下邨貴顯樓
- 馬鞍山錦泰苑錦盛閣
- 粉嶺祥華邨祥智樓
- 薄扶林華富(二)邨華泰樓
- 天水圍慧景軒3座
- 上水天平邨天祥樓
- 天水圍天晴邨晴喜樓
- 何文田愛民邨德民樓
- 馬灣珀麗灣13座
- 鑽石山星河明居E座
- 鰂魚涌康怡花園M2座
- 慈雲山慈樂邨樂合樓
- 屯門富泰邨寧泰樓
- 荃灣爵悅庭北爵軒
- 天水圍慧景軒1座
- 沙田愉翠苑愉廉閣
- 長沙灣海麗邨海和樓
- 沙田愉翠苑愉欣閣
- 石硤尾白田邨詠田樓
- 深水埗海達邨海昌樓
- 牛池灣彩虹邨紫薇樓
- 柴灣高威閣3座
- 慈雲山慈正邨正安樓低座
- 油塘崇山街8號曦臺1座
- 土瓜灣美景街2號美景樓1期
- 柴灣杏翠苑翠晶閣
- 黃大仙竹園南邨華園樓
- 九龍塘亞皆老街117-121號嘉麗園
- 油塘高俊苑俊盈閣
- 鴨脷洲海怡半島慧景閣
- 大圍隆亨邨善心樓
- 將軍澳景林邨景榕樓
- 屯門新屯門中心3座
- 大埔明雅苑明凱閣
- 大埔曉運路2號德雅苑
- 大圍嘉田苑嘉祺閣
- 粉嶺牽晴間12座
- 屯門湖景邨湖月樓
- 元朗新時代廣場3座
- 將軍澳慧安園2座
- 荃灣爵悅庭南爵軒
- 屯門時代廣場E座
- 大圍新翠邨新偉樓高座
- 長沙灣泓景臺6座
- 長沙灣泓景臺1座
- 屯門蝴蝶邨蝶心樓
- 沙田康林苑景林閣
當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。2022年5月14日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。