熱門搜尋:
C觀點 MIRROR演唱會意外 紅黃碼 天氣 消費券第二期 消暑 消委會 姜濤 游大東 周顯
返回
本地
2022-08-14 21:32:50

強制檢測｜65住宅上榜　涉星河明居、富康花園、海怡半島 (附名單)

分享：
富康花園有大廈被納入強制檢測公告。(資料圖片／陳奕釗攝)

富康花園有大廈被納入強制檢測公告。(資料圖片／陳奕釗攝)

政府今日(8月14日)發出強制檢測公告，把65個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在8月15日或8月16日接受檢測。

曾於8月8日至8月14日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

  • 將軍澳健明邨明宇樓
  • 秀茂坪曉麗苑曉暉閣
  • 大圍美田邨美致樓
  • 大埔明雅苑明欣閣
  • 粉嶺華心邨華冠樓
  • 屯門良景邨良萃樓
  • 九龍城啟晴邨滿晴樓
  • 秀茂坪寶達邨達信樓
  • 將軍澳怡明邨怡茵樓
  • 灣仔柯布連道2號修頓花園
  • 屯門兆禧苑安禧閣
  • 沙田碩門邨瑞碩樓
  • 秀茂坪曉麗苑曉天閣
  • 青衣灝景灣2座
  • 青衣長宏邨宏心樓
  • 紅磡黃埔花園錦桃苑18座
  • 將軍澳富康花園8座
  • 東涌逸東一邨清逸樓
  • 牛頭角牛頭角下邨貴顯樓
  • 馬鞍山錦泰苑錦盛閣
  • 粉嶺祥華邨祥智樓
  • 薄扶林華富(二)邨華泰樓
  • 天水圍慧景軒3座
  • 上水天平邨天祥樓
  • 天水圍天晴邨晴喜樓
  • 何文田愛民邨德民樓
  • 馬灣珀麗灣13座
  • 鑽石山星河明居E座
  • 鰂魚涌康怡花園M2座
  • 慈雲山慈樂邨樂合樓
  • 屯門富泰邨寧泰樓
  • 荃灣爵悅庭北爵軒
  • 天水圍慧景軒1座
  • 沙田愉翠苑愉廉閣
  • 長沙灣海麗邨海和樓
  • 沙田愉翠苑愉欣閣
  • 石硤尾白田邨詠田樓
  • 深水埗海達邨海昌樓
  • 牛池灣彩虹邨紫薇樓
  • 柴灣高威閣3座
  • 慈雲山慈正邨正安樓低座
  • 油塘崇山街8號曦臺1座
  • 土瓜灣美景街2號美景樓1期
  • 柴灣杏翠苑翠晶閣
  • 黃大仙竹園南邨華園樓
  • 九龍塘亞皆老街117-121號嘉麗園
  • 油塘高俊苑俊盈閣
  • 鴨脷洲海怡半島慧景閣
  • 大圍隆亨邨善心樓
  • 將軍澳景林邨景榕樓
  • 屯門新屯門中心3座
  • 大埔明雅苑明凱閣
  • 大埔曉運路2號德雅苑
  • 大圍嘉田苑嘉祺閣
  • 粉嶺牽晴間12座
  • 屯門湖景邨湖月樓
  • 元朗新時代廣場3座
  • 將軍澳慧安園2座
  • 荃灣爵悅庭南爵軒
  • 屯門時代廣場E座
  • 大圍新翠邨新偉樓高座
  • 長沙灣泓景臺6座
  • 長沙灣泓景臺1座
  • 屯門蝴蝶邨蝶心樓
  • 沙田康林苑景林閣

當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。2022年5月14日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受