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2022-08-15 21:56:34

強制檢測｜65住宅上榜　涉洪福邨、昇悅居、安寧花園 (附名單)

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昇悅居有大廈被納入強制檢測公告。(資料圖片／蘇文傑攝)

昇悅居有大廈被納入強制檢測公告。(資料圖片／蘇文傑攝)

政府今日(8月15日)發出強制檢測公告，把65個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在8月16日或8月17日接受檢測。

曾於8月9日至8月15日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

  • 大埔太和邨福和樓
  • 大埔太和邨新和樓
  • 大圍顯徑邨顯祐樓
  • 屯門良景邨良華樓
  • 油塘鯉魚門邨鯉生樓
  • 天水圍天盛苑盛賢閣
  • 元朗洪福邨洪昌樓
  • 青衣海欣花園2座
  • 觀塘順安邨安頌樓
  • 觀塘月華街36號觀塘大廈
  • 沙田康林苑海泓閣
  • 元朗洪福邨洪歡樓
  • 牛頭角彩德邨彩誠樓
  • 元朗朗屏邨喜屏樓
  • 屯門建生邨康生樓
  • 東涌滿東邨滿康樓
  • 上水太平邨平治樓
  • 屯門湖景邨湖碧樓
  • 鴨脷洲利東邨東昇樓
  • 柴灣富怡花園4座
  • 藍田碧雲道225號康盈苑
  • 沙田禾輋邨豐和樓
  • 馬灣珀麗灣28座
  • 屯門叠茵庭6座
  • 大埔太湖花園12座
  • 粉嶺華明邨頌明樓
  • 秀茂坪寶達邨達康樓
  • 青衣青衣邨宜逸樓
  • 粉嶺欣盛苑欣耀閣
  • 葵涌石籬二邨石華樓
  • 馬鞍山頌安邨頌群樓
  • 屯門兆山苑葵景閣
  • 牛頭角彩霞邨彩月樓
  • 九龍灣德福花園S1座
  • 將軍澳富康花園1座
  • 將軍澳維景灣畔2座
  • 慈雲山慈正邨正泰樓
  • 筲箕灣東駿苑金駿閣
  • 九龍城德朗邨德珮樓
  • 柴灣小西灣邨瑞隆樓
  • 油塘鯉魚門邨鯉隆樓
  • 將軍澳翠林邨雅林樓
  • 沙田沙角邨銀鷗樓C座
  • 將軍澳寶林邨寶勤樓
  • 黃大仙翠竹花園8座
  • 石硤尾白田邨健田樓
  • 馬鞍山雅景臺3座
  • 馬鞍山錦豐苑錦薇閣
  • 馬鞍山利安邨利華樓
  • 將軍澳厚德邨德富樓
  • 藍田興田邨恩田樓
  • 長沙灣昇悅居3座
  • 屯門大興邨興平樓
  • 天水圍天頌苑頌恩閣
  • 天水圍天富苑齊富閣
  • 將軍澳將軍澳中心6座
  • 鰂魚涌英皇道995號寶利大廈
  • 將軍澳安寧花園6座
  • 天水圍天盛苑盛匯閣
  • 天水圍天盛苑盛志閣
  • 上水彩園邨彩華樓(1,2及3座)
  • 沙田水泉澳邨明泉樓
  • 將軍澳彩明苑彩松閣
  • 上水彩園邨彩珠樓
  • 將軍澳天晉II月鑽天(2A及2B座)

當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。2022年5月15日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。

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