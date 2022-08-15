強制檢測｜65住宅上榜　涉洪福邨、昇悅居、安寧花園 (附名單)

政府今日(8月15日)發出強制檢測公告，把65個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在8月16日或8月17日接受檢測。
曾於8月9日至8月15日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：
- 大埔太和邨福和樓
- 大埔太和邨新和樓
- 大圍顯徑邨顯祐樓
- 屯門良景邨良華樓
- 油塘鯉魚門邨鯉生樓
- 天水圍天盛苑盛賢閣
- 元朗洪福邨洪昌樓
- 青衣海欣花園2座
- 觀塘順安邨安頌樓
- 觀塘月華街36號觀塘大廈
- 沙田康林苑海泓閣
- 元朗洪福邨洪歡樓
- 牛頭角彩德邨彩誠樓
- 元朗朗屏邨喜屏樓
- 屯門建生邨康生樓
- 東涌滿東邨滿康樓
- 上水太平邨平治樓
- 屯門湖景邨湖碧樓
- 鴨脷洲利東邨東昇樓
- 柴灣富怡花園4座
- 藍田碧雲道225號康盈苑
- 沙田禾輋邨豐和樓
- 馬灣珀麗灣28座
- 屯門叠茵庭6座
- 大埔太湖花園12座
- 粉嶺華明邨頌明樓
- 秀茂坪寶達邨達康樓
- 青衣青衣邨宜逸樓
- 粉嶺欣盛苑欣耀閣
- 葵涌石籬二邨石華樓
- 馬鞍山頌安邨頌群樓
- 屯門兆山苑葵景閣
- 牛頭角彩霞邨彩月樓
- 九龍灣德福花園S1座
- 將軍澳富康花園1座
- 將軍澳維景灣畔2座
- 慈雲山慈正邨正泰樓
- 筲箕灣東駿苑金駿閣
- 九龍城德朗邨德珮樓
- 柴灣小西灣邨瑞隆樓
- 油塘鯉魚門邨鯉隆樓
- 將軍澳翠林邨雅林樓
- 沙田沙角邨銀鷗樓C座
- 將軍澳寶林邨寶勤樓
- 黃大仙翠竹花園8座
- 石硤尾白田邨健田樓
- 馬鞍山雅景臺3座
- 馬鞍山錦豐苑錦薇閣
- 馬鞍山利安邨利華樓
- 將軍澳厚德邨德富樓
- 藍田興田邨恩田樓
- 長沙灣昇悅居3座
- 屯門大興邨興平樓
- 天水圍天頌苑頌恩閣
- 天水圍天富苑齊富閣
- 將軍澳將軍澳中心6座
- 鰂魚涌英皇道995號寶利大廈
- 將軍澳安寧花園6座
- 天水圍天盛苑盛匯閣
- 天水圍天盛苑盛志閣
- 上水彩園邨彩華樓(1,2及3座)
- 沙田水泉澳邨明泉樓
- 將軍澳彩明苑彩松閣
- 上水彩園邨彩珠樓
- 將軍澳天晉II月鑽天(2A及2B座)
當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。2022年5月15日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。