強制檢測｜65住宅上榜　涉粉嶺中心、錦英苑、華富邨 (附名單)

政府今日(8月17日)發出強制檢測公告，把65個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在8月18日或8月19日接受檢測。

曾於8月11日至8月17日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

上水彩蒲苑彩瑩閣

牛池灣彩雲二邨啟輝樓

天水圍天澤邨澤潤樓

屯門欣田邨喜田樓

沙田駿洋邨駿山樓

北角寶馬台2座

將軍澳尚德邨尚明樓

秀茂坪秀茂坪邨秀富樓

觀塘安泰邨勇泰樓

天水圍天瑞一邨瑞國樓

天水圍天慈邨慈輝樓

屯門兆麟苑翠麟閣

大埔頌雅苑頌真閣

屯門建生邨泰生樓

荃灣萬景峯2座

北角康澤花園D座

油塘油麗邨頤麗樓

粉嶺祥華邨祥裕樓

將軍澳君傲灣2座

藍田康華苑宏康閣

藍田啟田邨啟仁樓

馬鞍山錦英苑錦耀閣

大埔太湖花園15座

粉嶺嘉福邨福安樓

沙田濱景花園4座

東涌逸東一邨雍逸樓

九龍城德朗邨德瓏樓

馬鞍山錦英苑錦雅閣

油塘油麗邨豐麗樓

九龍城德朗邨德瑤樓

沙田水泉澳邨喜泉樓

大圍雲疊花園4座

沙田碩門邨喜碩樓

粉嶺粉嶺中心E座

觀塘寶珮苑寶瑤閣

柴灣翠灣邨翠康樓

葵涌葵蓉苑2座

青衣灝景灣6座

筲箕灣耀東邨耀興樓

黃大仙竹園北邨榕園樓

慈雲山慈民邨民健樓

天水圍栢慧豪園6座

薄扶林華富二邨華興樓

將軍澳厚德邨德安樓

柴灣富欣花園4座

筲箕灣愛蝶灣8座

柴灣興民邨民逸樓

鴨脷洲海怡半島御翠居

黃竹坑南濤閣2座

北角和富中心17座

鰂魚涌太古城銀栢閣

大圍美城苑貴城閣

大圍顯徑邨顯慶樓

天水圍天恒邨恒貴樓

馬鞍山海典灣3座

屯門大興花園2期3座

香港仔漁暉苑美暉閣

粉嶺華明邨康明樓

香港仔漁暉苑安暉閣

香港仔漁暉苑景暉閣

粉嶺嘉盛苑嘉明閣

粉嶺碧湖花園2座

粉嶺碧湖花園1座

粉嶺碧湖花園3座

粉嶺昌盛苑昌靖閣

當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。2022年5月17日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。