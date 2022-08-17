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2022-08-17 21:48:28

強制檢測｜65住宅上榜　涉粉嶺中心、錦英苑、華富邨 (附名單)

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粉嶺中心有大廈被納入強制檢測公告。(資料圖片)

粉嶺中心有大廈被納入強制檢測公告。(資料圖片)

政府今日(8月17日)發出強制檢測公告，把65個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在8月18日或8月19日接受檢測。

曾於8月11日至8月17日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

  • 上水彩蒲苑彩瑩閣
  • 牛池灣彩雲二邨啟輝樓
  • 天水圍天澤邨澤潤樓
  • 屯門欣田邨喜田樓
  • 沙田駿洋邨駿山樓
  • 北角寶馬台2座
  • 將軍澳尚德邨尚明樓
  • 秀茂坪秀茂坪邨秀富樓
  • 觀塘安泰邨勇泰樓
  • 天水圍天瑞一邨瑞國樓
  • 天水圍天慈邨慈輝樓
  • 屯門兆麟苑翠麟閣
  • 大埔頌雅苑頌真閣
  • 屯門建生邨泰生樓
  • 荃灣萬景峯2座
  • 北角康澤花園D座
  • 油塘油麗邨頤麗樓
  • 粉嶺祥華邨祥裕樓
  • 將軍澳君傲灣2座
  • 藍田康華苑宏康閣
  • 藍田啟田邨啟仁樓
  • 馬鞍山錦英苑錦耀閣
  • 大埔太湖花園15座
  • 粉嶺嘉福邨福安樓
  • 沙田濱景花園4座
  • 東涌逸東一邨雍逸樓
  • 九龍城德朗邨德瓏樓
  • 馬鞍山錦英苑錦雅閣
  • 油塘油麗邨豐麗樓
  • 九龍城德朗邨德瑤樓
  • 沙田水泉澳邨喜泉樓
  • 大圍雲疊花園4座
  • 沙田碩門邨喜碩樓
  • 粉嶺粉嶺中心E座
  • 觀塘寶珮苑寶瑤閣
  • 柴灣翠灣邨翠康樓
  • 葵涌葵蓉苑2座
  • 青衣灝景灣6座
  • 筲箕灣耀東邨耀興樓
  • 黃大仙竹園北邨榕園樓
  • 慈雲山慈民邨民健樓
  • 天水圍栢慧豪園6座
  • 薄扶林華富二邨華興樓
  • 將軍澳厚德邨德安樓
  • 柴灣富欣花園4座
  • 筲箕灣愛蝶灣8座
  • 柴灣興民邨民逸樓
  • 鴨脷洲海怡半島御翠居
  • 黃竹坑南濤閣2座
  • 北角和富中心17座
  • 鰂魚涌太古城銀栢閣
  • 大圍美城苑貴城閣
  • 大圍顯徑邨顯慶樓
  • 天水圍天恒邨恒貴樓
  • 馬鞍山海典灣3座
  • 屯門大興花園2期3座
  • 香港仔漁暉苑美暉閣
  • 粉嶺華明邨康明樓
  • 香港仔漁暉苑安暉閣
  • 香港仔漁暉苑景暉閣
  • 粉嶺嘉盛苑嘉明閣
  • 粉嶺碧湖花園2座
  • 粉嶺碧湖花園1座
  • 粉嶺碧湖花園3座
  • 粉嶺昌盛苑昌靖閣

當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。2022年5月17日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。

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