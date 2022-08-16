強制檢測｜65住宅上榜　涉翠屏邨、景盛苑、坪石邨 (附名單)

政府今日(8月16日)發出強制檢測公告，把65個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在8月17日或8月18日接受檢測。

曾於8月10日至8月16日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

粉嶺景盛苑俊景閣

大埔太和邨居和樓

上水天平邨天喜樓

元朗屏欣苑屏彥閣

東涌滿東邨滿和樓

柴灣漁灣邨漁順樓

荃灣梨木樹邨翠樹樓

紅磡半島豪庭2座

石硤尾白田邨盛田樓

上水清河邨清澤樓

觀塘安泰邨恒泰樓

將軍澳和明苑和暉閣

筲箕灣東熹苑景熹閣

將軍澳昭信路6號顯明苑

油塘油美苑淑美閣

黃大仙竹園北邨柏園樓

沙田駿洋邨駿湖樓

藍田德田邨德樂樓

牛池灣坪石邨黃石樓

屯門山景邨景美樓

天水圍天頌苑頌棋閣

將軍澳日出康城領都1座(左翼及右翼)

黃大仙竹園北邨橡園樓

將軍澳翠林邨彩林樓

粉嶺皇后山邨皇順樓

將軍澳峻瀅1座

筲箕灣愛蝶灣4座

油塘油美苑澤美閣

柴灣富景花園4座

觀塘順天邨天暉樓

將軍澳廣明苑廣新閣

荃灣海濱花園海姸閣

大圍隆亨邨學心樓高座及低座

大埔運頭塘邨運來樓

馬鞍山錦豐苑錦蘭閣

上水太平邨平靜樓

沙田穗禾苑詠昌閣

屯門友愛邨愛暉樓(1,2及3座)

屯門兆山苑桃景閣

九龍城東匯邨匯仁樓

天水圍天盛苑盛旭閣

柴灣翠灣邨翠壽樓

銅鑼灣大坑道11號上林2座

青衣灝景灣3座

觀塘翠屏(北)邨翠樟樓

觀塘翠屏(南)邨翠樂樓

將軍澳富康花園6座

屯門山景邨景富樓高座及低座

馬鞍山頌安邨頌德樓

葵涌葵盛圍188號高盛臺2座

藍田藍田邨藍暉樓

長沙灣泓景臺2座

沙田碩門邨新碩樓

天水圍嘉湖山莊麗湖居4座

將軍澳健明邨健華樓

粉嶺景盛苑歡景閣

藍田康栢苑金栢閣

西灣河欣景花園2座

鰂魚涌南豐新邨11座

葵涌石籬二邨石富樓

將軍澳怡心園2座

屯門怡峰園6座

青衣海欣花園5座

觀塘鯉安苑鯉景閣

沙田新田圍邨盛圍樓

當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。2022年5月16日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。