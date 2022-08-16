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2022-08-16 21:42:58

強制檢測｜65住宅上榜　涉翠屏邨、景盛苑、坪石邨 (附名單)

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坪石邨有大廈被納入強制檢測公告。(資料圖片／林俊源攝)

坪石邨有大廈被納入強制檢測公告。(資料圖片／林俊源攝)

政府今日(8月16日)發出強制檢測公告，把65個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在8月17日或8月18日接受檢測。

曾於8月10日至8月16日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

  • 粉嶺景盛苑俊景閣
  • 大埔太和邨居和樓
  • 上水天平邨天喜樓
  • 元朗屏欣苑屏彥閣
  • 東涌滿東邨滿和樓
  • 柴灣漁灣邨漁順樓
  • 荃灣梨木樹邨翠樹樓
  • 紅磡半島豪庭2座
  • 石硤尾白田邨盛田樓
  • 上水清河邨清澤樓
  • 觀塘安泰邨恒泰樓
  • 將軍澳和明苑和暉閣
  • 筲箕灣東熹苑景熹閣
  • 將軍澳昭信路6號顯明苑
  • 油塘油美苑淑美閣
  • 黃大仙竹園北邨柏園樓
  • 沙田駿洋邨駿湖樓
  • 藍田德田邨德樂樓
  • 牛池灣坪石邨黃石樓
  • 屯門山景邨景美樓
  • 天水圍天頌苑頌棋閣
  • 將軍澳日出康城領都1座(左翼及右翼)
  • 黃大仙竹園北邨橡園樓
  • 將軍澳翠林邨彩林樓
  • 粉嶺皇后山邨皇順樓
  • 將軍澳峻瀅1座
  • 筲箕灣愛蝶灣4座
  • 油塘油美苑澤美閣
  • 柴灣富景花園4座
  • 觀塘順天邨天暉樓
  • 將軍澳廣明苑廣新閣
  • 荃灣海濱花園海姸閣
  • 大圍隆亨邨學心樓高座及低座
  • 大埔運頭塘邨運來樓
  • 馬鞍山錦豐苑錦蘭閣
  • 上水太平邨平靜樓
  • 沙田穗禾苑詠昌閣
  • 屯門友愛邨愛暉樓(1,2及3座)
  • 屯門兆山苑桃景閣
  • 九龍城東匯邨匯仁樓
  • 天水圍天盛苑盛旭閣
  • 柴灣翠灣邨翠壽樓
  • 銅鑼灣大坑道11號上林2座
  • 青衣灝景灣3座
  • 觀塘翠屏(北)邨翠樟樓
  • 觀塘翠屏(南)邨翠樂樓
  • 將軍澳富康花園6座
  • 屯門山景邨景富樓高座及低座
  • 馬鞍山頌安邨頌德樓
  • 葵涌葵盛圍188號高盛臺2座
  • 藍田藍田邨藍暉樓
  • 長沙灣泓景臺2座
  • 沙田碩門邨新碩樓
  • 天水圍嘉湖山莊麗湖居4座
  • 將軍澳健明邨健華樓
  • 粉嶺景盛苑歡景閣
  • 藍田康栢苑金栢閣
  • 西灣河欣景花園2座
  • 鰂魚涌南豐新邨11座
  • 葵涌石籬二邨石富樓
  • 將軍澳怡心園2座
  • 屯門怡峰園6座
  • 青衣海欣花園5座
  • 觀塘鯉安苑鯉景閣
  • 沙田新田圍邨盛圍樓

當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。2022年5月16日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。

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