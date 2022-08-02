強制檢測｜65住宅上榜　涉藍灣半島、綠楊新邨、麗晶花園 (附名單)

政府今日(8月2日)發出強制檢測公告，把65個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在8月3日或8月4日接受檢測。
曾於7月27日至8月2日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：
- 將軍澳彩明苑彩貴閣
- 油塘油麗邨雍麗樓
- 沙田豐和邨和悅樓
- 上水清河邨清平樓
- 屯門田景邨田裕樓
- 天水圍天恒邨恒健樓
- 石硤尾白田邨澤田樓
- 藍田德田邨德隆樓
- 天水圍天恒邨恒麗樓
- 天水圍天耀二邨耀華樓
- 荃灣象山邨樂山樓
- 葵涌葵涌邨春葵樓
- 葵涌麗瑤邨樂瑤樓
- 大埔太和邨亨和樓
- 大埔富善邨善美樓
- 何文田愛民邨新民樓
- 沙田乙明邨明耀樓
- 九龍城東匯邨匯心樓
- 九龍城德朗邨德瑜樓
- 牛頭角牛頭角上邨常興樓
- 屯門美樂花園6座
- 屯門大興花園2期1座
- 屯門大興花園2期8座
- 元朗水邊圍邨康水樓
- 深井碧堤半島8座
- 青衣灝景灣5座
- 荃灣綠楊新邨G座
- 葵涌大窩口邨富賢樓
- 上水祥龍圍邨景祥樓
- 上水天平邨天賀樓
- 大圍顯徑邨顯德樓
- 九龍城美東邨美仁樓
- 慈雲山慈樂邨樂仁樓
- 牛頭角樂華北邨達華樓
- 馬鞍山曉峯灣畔2座
- 馬鞍山恆健街8號錦暉苑
- 觀塘順天邨天池樓
- 觀塘安泰邨智泰樓
- 油塘高俊苑俊滿閣
- 柴灣富景花園1座
- 將軍澳彩明苑彩柏閣
- 天水圍天愛苑愛濤閣
- 天水圍天富苑逸富閣
- 青衣青華苑華璇閣
- 上水彩蒲苑彩瑩閣
- 上水上水紀律部隊宿舍C座
- 葵涌石蔭邨勇石樓高座及低座
- 何文田俊民苑文賀閣
- 藍田平田邨平仁樓
- 青衣長安邨安江樓
- 柴灣佳翠苑耀翠閣
- 堅尼地城泓都2座
- 柴灣藍灣半島7座
- 鰂魚涌太古城冠天閣
- 赤柱東頭灣道59號Stanley Prison Staff Quarters Block 3
- 北角模範邨民康樓C1及C2座
- 香港仔香港仔大道171號金豐大廈
- 鴨脷洲海怡半島海雅閣
- 鴨脷洲海怡半島海韻閣
- 黃竹坑深灣9號8座
- 藍田康逸苑康年閣
- 九龍灣麗晶花園21座
- 九龍灣麗晶花園22座
- 屯門盈豐園1座
- 屯門盈豐園2座
當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。2022年5月2日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。