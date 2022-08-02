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2022-08-02 22:33:23

強制檢測｜65住宅上榜　涉藍灣半島、綠楊新邨、麗晶花園 (附名單)

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綠楊新邨有大廈被納入強制檢測公告。(資料圖片／林俊源攝)

綠楊新邨有大廈被納入強制檢測公告。(資料圖片／林俊源攝)

政府今日(8月2日)發出強制檢測公告，把65個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在8月3日或8月4日接受檢測。

曾於7月27日至8月2日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

  • 將軍澳彩明苑彩貴閣
  • 油塘油麗邨雍麗樓
  • 沙田豐和邨和悅樓
  • 上水清河邨清平樓
  • 屯門田景邨田裕樓
  • 天水圍天恒邨恒健樓
  • 石硤尾白田邨澤田樓
  • 藍田德田邨德隆樓
  • 天水圍天恒邨恒麗樓
  • 天水圍天耀二邨耀華樓
  • 荃灣象山邨樂山樓
  • 葵涌葵涌邨春葵樓
  • 葵涌麗瑤邨樂瑤樓
  • 大埔太和邨亨和樓
  • 大埔富善邨善美樓
  • 何文田愛民邨新民樓
  • 沙田乙明邨明耀樓
  • 九龍城東匯邨匯心樓
  • 九龍城德朗邨德瑜樓
  • 牛頭角牛頭角上邨常興樓
  • 屯門美樂花園6座
  • 屯門大興花園2期1座
  • 屯門大興花園2期8座
  • 元朗水邊圍邨康水樓
  • 深井碧堤半島8座
  • 青衣灝景灣5座
  • 荃灣綠楊新邨G座
  • 葵涌大窩口邨富賢樓
  • 上水祥龍圍邨景祥樓
  • 上水天平邨天賀樓
  • 大圍顯徑邨顯德樓
  • 九龍城美東邨美仁樓
  • 慈雲山慈樂邨樂仁樓
  • 牛頭角樂華北邨達華樓
  • 馬鞍山曉峯灣畔2座
  • 馬鞍山恆健街8號錦暉苑
  • 觀塘順天邨天池樓
  • 觀塘安泰邨智泰樓
  • 油塘高俊苑俊滿閣
  • 柴灣富景花園1座
  • 將軍澳彩明苑彩柏閣
  • 天水圍天愛苑愛濤閣
  • 天水圍天富苑逸富閣
  • 青衣青華苑華璇閣
  • 上水彩蒲苑彩瑩閣
  • 上水上水紀律部隊宿舍C座
  • 葵涌石蔭邨勇石樓高座及低座
  • 何文田俊民苑文賀閣
  • 藍田平田邨平仁樓
  • 青衣長安邨安江樓
  • 柴灣佳翠苑耀翠閣
  • 堅尼地城泓都2座
  • 柴灣藍灣半島7座
  • 鰂魚涌太古城冠天閣
  • 赤柱東頭灣道59號Stanley Prison Staff Quarters Block 3
  • 北角模範邨民康樓C1及C2座
  • 香港仔香港仔大道171號金豐大廈
  • 鴨脷洲海怡半島海雅閣
  • 鴨脷洲海怡半島海韻閣
  • 黃竹坑深灣9號8座
  • 藍田康逸苑康年閣
  • 九龍灣麗晶花園21座
  • 九龍灣麗晶花園22座
  • 屯門盈豐園1座
  • 屯門盈豐園2座

當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。2022年5月2日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。

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